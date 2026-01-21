Surpriză în grupa unică a Ligii Campionilor: Paris Saint-Germain și Manchester City au pierdut în deplasare

08:40

Ministerul Sănătății îndeamnă populația să se adreseze medicilor de familie pentru vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV), unul dintre cele mai răspândite virusuri la nivel global. Specialiștii avertizează că aproximativ 80% dintre persoane se infectează cu unul sau mai multe tipuri de HPV pe parcursul vieții, de cele mai multe ori fără să fie conștiente de acest lucru, deoarece infecția nu provoacă simptome evidente.