Experții avertizează: reguli stricte pentru online, dar libertatea de exprimare rămâne prioritară

16:00

Legendarul LeBron James, legitimat la Los Angeles Lakers, nu va fi în „cinci-ul" de bază la evenimentul All-Star Game. Tradiționalul meci anual al vedetelor din liga profesionistă nord-americană de baschet masculin este programat pe 15 februarie la Los Angeles. James ratează un loc de titular pentru prima dată din 2005 și va trebui să aștepte până pe 1 februarie pentru a afla dacă va participa la un al 22-lea All-Star Game în cele 23 de sezoane de când joacă în NBA.