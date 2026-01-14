LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova

10:30

Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste […] Articolul Scandal în Italia: ajutor umanitar folosit pentru a finanța Hamas apare prima dată în DemocracyMD.