Guvernul a aprobat reguli noi de igienă pentru instituțiile medicale
Democracy.md, 14 ianuarie 2026 12:10
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de […]
Acum 15 minute
12:10
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de […]
Acum 2 ore
10:50
Doi bărbați cu vârstele de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sunt cercetați penal pentru braconaj, în urma unei anchete desfășurate de polițiști și procurori. Potrivit oamenilor legii, în cadrul unor acțiuni speciale de investigație și de urmărire penală au fost efectuate percheziții la domiciliile și în automobilele personale ale suspecților, în localitățile […]
Acum 4 ore
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 14 ianuarie 2026.
Acum 24 ore
15:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia zilei de 15 ianuarie, dată la care este marcată Ziua Culturii și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu. În mesajul său, Ion Ceban a adresat felicitări tuturor celor care activează în domeniul culturii, menționând artiștii, scriitorii, pictorii, regizorii, actorii și toți cei care […]
13:40
Adjunctul bașcanului UTA Găgăuzia, Victor Petrov, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, după ce în martie 2025 i-a fost refuzată intrarea în România. Conform presei din Iași, polițiștii de frontieră i-au refuzat accesul în România după ce au descoperit că acesta se află pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană pentru […]
13:00
Un român de 46 de ani, stabilit la Padova, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru șantajarea unui pensionar italian. Potrivit presei locale, bărbatul îi cerea victimei 150.000 de euro, după ce pensionarul a găzduit în locuință un prieten al românului și a întreținut relații cu acesta. Autorul șantajului a […]
12:50
Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Autoritățile aplică duble standarde față de agricultori, dar producătorul autohton trebuie să fie prioritar! # Democracy.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, a criticat dur politicile statului față de sectorul agricol, acuzând autoritățile de duble standarde și lipsă de transparență privind subvențiile. „Este foarte grav atunci când, pe de o parte, se decapitalizează sectorul agricol, care nu este concurențial și nu-și poate vinde marfa și, concomitent, […]
Ieri
12:20
Două persoane au fost reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Democracy.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de […]
11:30
Primarul Chișinăului atrage atenția asupra scăderii producției și exporturilor în ultimii ani # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat o postare în care a comentat situația economică a Republicii Moldova după cinci ani de guvernare PAS. Potrivit acestuia, economia țării a înregistrat o creștere cumulativă de doar 0,4%, iar prognoza pentru anul 2025 indică o creștere de aproximativ 1%, insuficientă pentru a schimba situația generală. […]
10:10
Locuitorii din localitatea Casamassima, provincia Bari, Italia, au fost luați prin surprindere după ce au auzit un bubuit puternic, însoțit de o lumină intensă pe cer. Imaginile surprinse în zonele rurale, în care se observă un fulger luminos la orizont, au fost rapid distribuite pe rețelele de socializare și au stârnit îngrijorare în rândul populației. […]
09:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 49.234 de traversări. Totodată, 7 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 16.034 de traversări persoane; PTF Leușeni – 7.752 […]
12 ianuarie 2026
17:40
Ministerul Justiției continuă modernizarea sistemului penitenciar: o nouă închisoare va fi construită până în 2029 # Democracy.md
Construcția unui nou penitenciar este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să fie dată în exploatare în 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Moldpres. Potrivit Moldpres, proiectul face parte din efortul de modernizare a întregului sistem penitenciar al […]
16:30
Primăria municipiului Chișinău dă asigurări că dezvoltarea orașului va continua, chiar și în condițiile activării pe baza unui buget provizoriu sau în eventualitatea unor blocaje politice. Reprezentanții administrației municipale precizează că toate procesele, proiectele și programele aprobate sunt implementate și se desfășoară conform planificării stabilite, fără întreruperi. Potrivit Primăriei, bugetul provizoriu este o măsură legală, […]
16:10
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. El ar fi folosit criptomonede pentru a transfera peste 300.000 de euro pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată în lipsa inculpatului, astăzi, de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit dosarului, Cuculescu a […]
15:00
Începând cu 1 ianuarie, Kievul a început să aplice controale stricte de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri cu regiunea separatistă Transnistria, impunând inspecții pentru orice deplasare permisă de mărfuri sau persoane, potrivit "Euromaidan Press". În același timp, autoritățile moldovenești au întărit punctele de control și au extins măsurile de securitate la frontieră, folosind […]
14:20
Târgul de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale va fi prelungit până la data de 25 ianuarie, ca urmare a solicitărilor venite din partea cetățenilor. Autoritățile precizează că decizia a fost luată în contextul în care, în această perioadă, în Republica Moldova se află un număr mare de oaspeți și cetățeni reveniți din diaspora, iar […]
14:20
Proprietarii de automobile și motociclete electrice înmatriculate în Republica Moldova sunt obligați, începând cu 1 ianuarie 2026, să achite taxa pentru folosirea drumurilor, la fel ca ceilalți participanți la trafic. Prevederea este inclusă într-un proiect privind politica fiscală, publicat în Monitorul Oficial încă din 10 august 2023, și a intrat oficial în vigoare la începutul […]
13:10
Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov :„Ne respectăm angajamentele!” # Democracy.md
Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect. Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Primăria municipiului Chișinău a lansat vineri licitația publică internațională pentru contractarea lucrărilor de construcție privind extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, în sectorul Ciocana. Proiectul vizează construirea unui tronson de aproximativ un kilometru de bulevard, cu două direcții de deplasare. Potrivit documentației, drumul va avea două carosabile cu sens unic, fiecare prevăzut cu câte trei benzi […]
10:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere pentru anul 2025, indicând venituri cu aproximativ 58% mai mari față de anul precedent. Documentul depus la Autoritatea Națională de Integritate include și circa 67.000 de lei, sumă obținută în urma câștigării unui proces de judecată. Potrivit declarației, șefa statului a încasat în 2025 un […]
10:10
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova au fost tranzitate de 68.232 de persoane. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, pe 11 ianuarie, cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20.070 de traversări, urmat de Leușeni – 11.246, Sculeni – 8.934, Palanca – […]
10:00
Sinteza: ARBI a CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 7 milioane de lei # Democracy.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Astfel, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI) a aplicat sechestre pe active ilicite în sumă de peste 7 170 644 de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără 3 capitaluri sociale, o construcție […]
9 ianuarie 2026
15:40
Pe parcursul anului 2025, geniștii Armatei Naționale au executat 130 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și neutralizate 543 de obiecte explozive și 1.761 de cartușe. Cele mai multe obiecte explozive sau fost descoperite în localitățile din raioanele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni, Criuleni, Leova, și în municipiul Chișinău. Potrivit Ministerului […]
14:00
Un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în municipiul Chișinău, a fost reținut pentru 72 de ore de către polițiștii sectorului Rîșcani, fiind bănuit de organizarea și întreținerea unei spelunci destinate consumului de droguri. Potrivit oamenilor legii, acțiunea a avut loc în baza unor informații operative. În urma perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliul […]
14:00
În anul 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în valoare de 41.150.478,3 mii lei, ceea ce înseamnă peste 41,15 miliarde lei. Suma este cu 2.873.566,0 mii lei mai mare față de perioada analogică a anului 2024, fiind înregistrată o creștere de 7,5%. Structura încasărilor arată […]
10:40
Polițiștii de Frontieră postului vamal Palanca au găsit asupra unui ucrainean în vârstă de 23 de ani, care se îndrepta spre Ucraina, o armă de model „EKOL Viper 3", împreună cu 9 cartușe de calibru 4 mm, ascunse în interiorul mașinii pe care o conducea. „La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă […]
10:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația transportului public a fost restabilită integral în raza municipiului. Toate rutele de troleibuz și autobuz circulă conform traseelor și orarelor stabilite. În suburbii, transportul public este reluat, în mare parte, conform programului obișnuit. Sunt înregistrate doar două redirecționări temporare: Pe celelalte trasee suburbane, circulația se desfășoară în condiții normale, […]
6 ianuarie 2026
17:20
Vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu șase luni în anul 2026 și va ajunge la 62 de ani, iar stagiul complet de cotizare necesar pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă va fi de 34 de ani. Potrivit Casa Națională de Asigurări Sociale, noua vârstă standard de pensionare pentru […] Articolul Vârsta de pensionare pentru femei va crește la 62 de ani din 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Omul de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, a expediat o cerere la Judecătoria Chișinău, prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut astăzi de magistrați, iar cererea lui […] Articolul Veaceslav Platon insistă să fie audiat în dosarul „frauda bancară” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Ședința Consiliul Municipal Chișinău a fost convocată pentru data de 20 ianuarie, la inițiativa consilierilor Partidul Mișcarea Alternativa Națională și a executivului Primăria Chișinău. Potrivit demersului înaintat, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse mai multe subiecte considerate prioritare pentru municipiu. Printre acestea se numără implementarea proiectului de eficiență energetică a grădinițelor din Chișinău, […] Articolul Bugetul municipal pentru 2026 intră în dezbatere: CMC, convocat la inițiativa MAN apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc pe coasta de vest a Japoniei marţi, anunţă Agenţia Meteorologică Japoneză. Nu a fost declanşată alertă de tsunami. 0 seconds of 1 minute, 0Volume 90% Cutremurul a fost înregistrat la ora locală 10.18 (03.18, ora României), în prefectura Shimane, potrivit JMA. În aceeaşi regiune au avut loc […] Articolul Cutremur cu magnitudinea 6,2 în vestul Japoniei apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Un pensionar italian în vârstă de 66 de ani, fost funcționar public local și cu grad de invaliditate de 100%, a decis să lase întreaga sa avere către două îngrijitoare românce care îi acordau asistență zilnică. Averea, estimată la aproximativ 800.000 de euro, includea conturi bancare, titluri de economii și obligațiuni. Testamentul fusese întocmit la […] Articolul Un pensionar italian și-a lăsat averea îngrijitoarelor românce apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Înmormântări contra cost ilegal: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # Democracy.md
Procuratura municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanță o cauză penală în care patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, sunt învinuiți de corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență. Printre aceștia se numără trei persoane publice și un cleric. Potrivit probatoriului, unul din bărbați, activând în calitate […] Articolul Înmormântări contra cost ilegal: patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Situația la frontieră: Circa 62.000 de traversări în 24 de ore. Încălcările depistate # Democracy.md
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 61.933 de traversări. Totodată, nouă persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 17.018 traversări persoane; PTF Leușeni – 11.638 de […] Articolul Situația la frontieră: Circa 62.000 de traversări în 24 de ore. Încălcările depistate apare prima dată în DemocracyMD.
5 ianuarie 2026
19:00
Condiții meteo dificile în capitală: Primăria monitorizează situația și intervine în teren # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că, în contextul condițiilor meteo nefavorabile, serviciile municipale și preturile de sector monitorizează permanent situația din teren și intervin prompt acolo unde este necesar. Autoritățile locale îndeamnă cetățenii să dea dovadă de maximă prudență la deplasările pe drumurile publice și în trafic, iar părinții sunt rugați să supravegheze copiii și minorii, […] Articolul Condiții meteo dificile în capitală: Primăria monitorizează situația și intervine în teren apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Aeroportul Schiphol, principalul și cel mai mare aeroport internațional din Țările de Jos și unul dintre cele mai mari din Europa, a anulat cel puțin 450 de zboruri din cauza vremii nefavorabile. Despre acest lucru a anunțat agenția de știri ANP, scrie „Европейская правда”. Din cauza ninsorii de luni, la aeroportul Schiphol au fost deja […] Articolul Sute de zboruri anulate într-unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa apare prima dată în DemocracyMD.
11:50
Centrul Național Anticorupție (CNA) a prezentat bilanțul activităților desfășurate în săptămâna precedentă pe dimensiunea combaterii corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), active în valoare de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în dosare penale aflate în gestiunea […] Articolul CNA: Sechestre de peste 290 de milioane de lei într-o singură săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a lansat o declarație dură la adresa guvernării Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând autoritățile de subfinanțarea sistemului național de educație și de politici care ar duce la degradarea acestuia. Potrivit MAN, în anul 2026 cheltuielile pentru educație ar urma să scadă la 14,9% din totalul cheltuielilor publice, cel mai mic […] Articolul Protest MAN față de politica PAS: 73 de școli, vizate pentru închidere în 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept „Legea freelancerilor”. Pentru prima dată, freelancerii beneficiază de un cadru legal distinct, adaptat realităților muncii pe cont propriu, cu proceduri simplificate și birocrație redusă. Autoritățile explică că noua lege se aplică persoanelor fizice […] Articolul Legea freelancerilor a intrat în vigoare: Cum te înregistrezi și ce taxe plătești apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 72.614 traversări. Totodată, 14 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 20.265 de traversări persoane; PTF Leușeni – 12.225 de […] Articolul Situația la frontieră: Peste 72.600 de traversări în ultimele 24 de ore apare prima dată în DemocracyMD.
30 decembrie 2025
13:00
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 31 decembrie 2025, ora 20:00 – 1 ianuarie 2026, ora 07:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN). Totodată, în noaptea de Revelion, va fi […] Articolul Cum va circula transportul public în seara de Revelion apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 59.914 traversări. Totodată, 51 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 16.898 de traversări persoane; PTF Leușeni – 9.876 […] Articolul Situația la frontieră: 51 de persoane au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
29 decembrie 2025
13:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat condițiile pentru desfășurarea primului proiect de testare inovativă în domeniul energiei, în cadrul mecanismului Sandbox energetic. Proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și a fluxului bidirecțional de energie (V2G)” va evalua tehnologia Vehicle-to-Grid, care permite circulația bidirecțională a energiei între vehiculul electric și rețeaua de energie. Aceasta […] Articolul R. Moldova lansează primul proiect-pilot „Vehicle-to-Grid” apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
La propunerea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, bugetul de stat pentru 2026 va fi examinat la început de ședință plenară a Parlamentului # Democracy.md
La propunerea președintelui fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, proiectul legii bugetului de stat este examinat în ședința plenară în regim prioritar. „Având experiența cum s-a aprobat bugetul de stat în prima lectură, am o propunere – să îl punem numărul unu pe ordinea de zi, ca să nu începem să discutăm bugetul la 5–6 seara, […] Articolul La propunerea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, bugetul de stat pentru 2026 va fi examinat la început de ședință plenară a Parlamentului apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare totală de aproximativ 140,8 milioane de lei. Potrivit CNA, bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitate intenționată, precum și obținerea sau […] Articolul Sechestre de peste 140 de milioane de lei aplicate de CNA într-o singură săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Procuratura Bălți, Oficiul Sângerei, anunță că două persoane au fost recunoscute vinovate de comiterea infracțiunii de corupere electorală. Potrivit instanței, în luna octombrie 2024, inculpatele ar fi oferit câte 2.000 de lei mai multor alegători dintr-o localitate a raionului Sângerei, pentru a-i determina ca, în cadrul alegerilor prezidențiale și al Referendumului Republican Constituțional din 20 […] Articolul Au oferit bani alegătorilor pentru a influența votul: două condamnări la Sângerei apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste […] Articolul Scandal în Italia: ajutor umanitar folosit pentru a finanța Hamas apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 29 decembrie 2025, Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 68.082 de traversări. Totodată, 20 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 19.625 de traversări persoane; PTF Leușeni – […] Articolul Situația la frontieră: Peste 68.000 de traversări. Încălcările depistate apare prima dată în DemocracyMD.
27 decembrie 2025
13:00
Ion Ceban, mesaj de final de an pentru chișinăuieni: „Mulțumesc pentru încredere și implicare” # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de mulțumire locuitorilor Capitalei, la final de an, subliniind că realizările din 2025 au fost posibile datorită implicării comune a administrației municipale și a cetățenilor. Potrivit edilului, anul 2025 a adus numeroase provocări, însă și rezultate vizibile pentru oraș. Printre acestea se numără reparația […] Articolul Ion Ceban, mesaj de final de an pentru chișinăuieni: „Mulțumesc pentru încredere și implicare” apare prima dată în DemocracyMD.
