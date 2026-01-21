Un procuror anticorupție, condamnat la cinci ani de închisoare
Noi.md, 21 ianuarie 2026 10:00
La 20 ianuarie, Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud, suspendat din funcție, care a exercitat timp de o lună și atribuțiile de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul.Acesta a fost condamnat pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în dou
Acum 15 minute
10:00
Acesta a fost condamnat pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în înfăptuirea justiției, comise în dou
10:00
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) informează că, în cadrul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice prin care consumatorii au semnalat posibile nereguli privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili.Totodată, în spațiul online și pe rețelel
Acum o oră
09:30
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3 bani, iar de la dolarul american – circa 18,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 21 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9025 lei pentru un euro (-2,93 bani) și 16,9578 lei pentru un do
09:30
Inspectoratul General al Poliției informează că, în mai multe zone ale țării, circulația rutieră se desfășoară în condiții dificile din cauza ceții, iar carosabilul este alunecos pe alocuri.Pentru prevenirea accidentelor, șoferii sînt îndemnați să respecte cîteva reguli esențiale: să reducă viteza și să o adapteze condițiilor de drum; să păstreze o distanță mai mare între vehi
09:30
Un mecanic de locomotivă și-a pierdut viața, iar cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma deraierii unui tren în apropiere de Barcelona, informează presa locală.Potrivit autorităților locale, trenul Rodalies a intrat în coliziune cu un zid de sprijin care s-a prăbușit pe linia ferată între Gelida și Sant Sadurní, marți seara. Gravitatea rănilor suferite de pasageri este în prezent evalua
Acum 2 ore
09:00
În perioada 12–16 ianuarie 2026, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit aproximativ 1,2 miliarde de lei, potrivit informațiilor operative prezentate de autoritatea fiscală.Fiscul menționează că un rol important în atingerea acestui nivel de colectare îl are promovarea conformării voluntare a contribuabililor. În acest context, pe parcursul
09:00
Statele Unite au anunțat marți că au confiscat un petrolier în Marea Caraibelor, a șaptea operațiune de acest fel de cînd președintele american Donald Trump a impus în decembrie o blocadă navelor sub sancțiuni avînd legături cu Venezuela, notează AFP.Nava Sagitta 'a acționat în sfidarea carantinei impuse navelor aflate sub sancțiuni de către președintele Trump', a explicat pe X Comandamentul m
08:30
Două partide riscă să fie dizolvate, din cauza că nu au prezentat rapoartele financiare la CEC # Noi.md
Două partide politice riscă să fie dizolvate din cauza că nu au prezentat rapoartele privind gestiunea financiară la Comisia Electorală Centrală.Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. În cazul Partidului Politic „Șansă”, procedura de dizolvare este deja pe rolul instanței, iar constatările CEC vor fi anexate la dosaru
08:30
Scumpirea constantă și accentuată a locuințelor în capitală a determinat prăbușirea pieței imobiliare.Datele oficiale arată că, în ultimele trei luni ale anului trecut, numărul tranzacțiilor a scăzut sub o mie, față de peste 4.600 în aceeași perioadă a anului precedent. Vorbim de o scădere cu aproape 80 la sută, iar economiștii spun că intrăm într-o perioadă de stagnare.{{859454}}Oamenii s
08:30
Inter Milano, echipă antrenată Cristian Chivu, a fost învinsă de Arsenal cu scorul de 3-1, marți seara, pe San Siro, în etapa a șaptea a Ligii Campionilor la fotbal.Arsenal a demonstrat că este una dintre cele mai în formă echipe ale momentului și putea cîștiga și mai clar la Milano. Inter, care în sezonul trecut a învins-o pe Arsenal cu 1-0 la Milano, a avut fazele sale în acest meci, dar nu
Acum 4 ore
08:00
Președintele interimar al Consiliului de Administrație Moldovagaz, Vadim Ceban, susține că există premise ca prețul gazelor naturale să scadă cu mai mult de 10%.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat”, menționînd că decizia finală privind ajustarea tarifelor va fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), notează Noi.md cu referire la unimedia. „S
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 21 ianuarie sînt:21 ianuarie — a 21-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 344 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:8 21 Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul. Sf. Cuv. DomnicaCe se sărbător
07:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil. Temperatura va rămîne scăzută, iar pe drumuri se va menține riscul de formare de gheață.Pe teritorii întinse se așteaptă ceață slabă. Vîntul va fi slab.În timpul zilei, în sudul țării se așteaptă -2...0 °C, în zonele centrale -4...-2 °C, iar în regiunile nordice -10...-5 °C.În timpul nopții, temperatura va scădea pînă la -17 -12 °C.
06:30
Victor Marahovschi: „Dacă cuvîntul „molodeț” este periculos pentru țară, atunci de ce există chatul parlamentar „Kenții”?” # Noi.md
Autoritățile din Moldova dau dovadă de principialitate selectivă, atunci cînd hotărăsc cine poate pronunța anumite cuvinte și cine nu. Dacă cuvîntul „molodeț” este considerat periculos pentru țară, atunci ce înseamnă pentru ea chatul parlamentar „Kenții”? Dar dacă aceasta nu este o problemă, atunci guvernarea ar trebui să înceteze să se prefacă că îi pasă de limbă, cultură și valori.Această op
Acum 6 ore
05:30
Pavel Midrigan, despre declarația de unire a Maiei Sandu: "Și ce se întîmplă cu statul R. Moldova, dispare?" # Noi.md
"Un președinte de țară nu are dreptul moral, în primul rînd, să pledeze pentru dispariția statului, pe care îl conduce". De această părere este Pavel Midrigan, avocat, doctor în politologie, lector universitar, care a comentat pentru Noi.md declarațiile Maiei Sandu privind faptul că ar vota pentru unirea țării noastre cu România în cazul unui referendum.Pavel Midrigan menționează că o astfel d
05:30
Municipiul Arad ar putea deveni primul oraș din România în care transportul public local va fi gratuit.Potrivit Primăriei, inițiativa vine ca măsură de atenuare a efectelor majorării taxelor și impozitelor locale, transmite ipn.mdAutoritățile din Arad au menționat că măsura este și o formă de valorificare a investițiilor majore realizate în ultimii ani, pentru modernizarea și creșterea atr
04:30
Tariful pentru energia termică livrată consumatorilor din Comrat crește cu 16%, pînă la 3 745 de lei/Gcal (fără TVA).Majorarea a fost aprobată marți de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite ipn.mdPotrivit hotărîrii, tariful va crește cu 523 de lei față de nivelul actual de 3 222 de lei/Gcal (fără TVA), iar echivalentul acestuia calculat în kWh este de 3,22 lei (făr
Acum 8 ore
03:30
Aproape 357 de mii de locuitori din regiunea transnistreană dețin cetățenia Republicii Moldova # Noi.md
La sfîrșitul anului trecut, în Registrul de stat al populației erau luați la evidență 364 885 de locuitori domiciliați în regiunea transnistreană.Dintre aceștia, aproape 357 de mii dețin cetățenia Republicii Moldova, transmite ipn.mdPotrivit datelor Agenției Servicii Publice, din totalul persoanelor, 298 851 dețin acte de identitate de uz intern, iar 337 516 pașaport al cetățeanului Republ
02:30
Șase localități din Republica Moldova au primit, în anul 2025, autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor, în cadrul unui program de sprijin destinat consolidării siguranței comunităților locale.Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în Moldova, în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Sta
Acum 12 ore
01:30
Biologi austrieci au demonstrat, în premieră, că animalele domestice din această specie sînt capabile să folosească unelte în mod intenţionat.Veronika obişnuieşte să apuce cu dinţii obiecte lungi, precum mături, crengi sau greble, pe care le utilizează pentru a se scărpina în zone greu accesibile. Observaţia a stat la baza unui studiu realizat de Alice Auersperg şi Antonio Osuna Mascaro, de la
01:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a documentat o tentativă de transportare nedeclarată a sumei de 22.000 de euro, în cadrul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău–Kiev, la postul vamal Palanca.Mijloacele financiare au fost găsite în bagajul unui pasager în timpul verificărilor vamale.Suma a fost ridicată, iar cazul este examinat conform legislației în vigoare.
00:30
Zeci de pasageri ai companiei aeriene Jet2 au trăit o experiență rară și extrem de frustrantă pe aeroportul din Manchester, după ce avionul cu care trebuiau să plece spre Alicante a decolat fără ei.Incidentul a avut loc luni dimineață, 19 ianuarie, la zborul LS879, programat să plece la ora 7.00, scrie publicația Daily Star.{{859820}}Pasagerii au trecut de controlul de securitate, li s-au
00:00
China pregătește politici financiare mai active pentru susținerea dezvoltării și bunăstării populației # Noi.md
În 2026, autoritățile chineze vor continua să implementeze politici financiare mai proactive, caracterizate prin „resurse mai mari, o structură mai echilibrată, eficiență sporită și un impuls mai puternic pentru dezvoltare”, menite să mențină deficitul bugetar, nivelul datoriei și cheltuielile totale la valori sustenabile, astfel încît să crească intensitatea generală a cheltuielilor și să fie con
00:00
Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a anulat călătoria la Davos: care e motivul # Noi.md
Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a anulat vizita la Davos, Elveția, pentru a participa la Forumul Economic Mondial (WEF), din cauza unei răceli.{{859920}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la agenția Reuters, despre acest lucru a anunțat purtătorul de cuvînt al organizației mondiale, Rolando Gomez.„Din păcate, secretarul general a fost nevoit să-și anuleze participarea la reuniune
20 ianuarie 2026
23:30
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al misiunii Chinei la Organizația Națiunilor Unite (ONU), Sun Lei, a solicitat luni comunității internaționale să prevină împreună revenirea Japoniei la „vechiul și nocivul drum al militarismului”, scrie romanian.cgtn.comCrimele împotriva umanității constituie infracțiuni grave care amenință pacea și securitatea internațională. Această acuzație a apărut pentr
23:30
Toate plajele urbane din nordul orașului Sydney sînt închise publicului din cauza riscului ridicat de atacuri ale rechinilor asupra oamenilor.Despre acest lucru a anunțat poliția statului australian New South Wales. {{859521}}„Toate plajele din partea de nord a orașului Sydney sînt închise pînă la noi dispoziții, iar această decizie va fi revizuită în mod constant”, se arată în declarația
23:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a îndemnat cadrele de conducere superioare să învețe și să aplice cu rigoare spiritul celei de-a patra sesiuni plenare a celui de-al XX-lea Comitet Central al Partidului, scrie romanian.cgtn.com.Obiectivul este consolidarea unității ideologice și
23:00
Xi Jinping și Li Qiang au transmis condoleanțe Spaniei după accidentul feroviar din Córdoba # Noi.md
La 20 ianuarie, președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj de condoleanțe Majestății Sale, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, în urma tragicului accident al unui tren de mare viteză în provincia Córdoba, în sudul Spaniei, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a declarat că a aflat cu profundă tristețe de tragicul accident, care a provocat numeroase victime. În numele guvernului și popo
23:00
În Norvegia, armata poate confisca bunurile: mii de cetățeni au primit scrisori cu explicații # Noi.md
În Norvegia, armata a pregătit scrisori oficiale pentru mii de cetățeni ai țării. În acestea se precizează faptul că locuințele, mijloacele de transport și echipamentele pot fi confiscate în cazul izbucnirii unor acțiuni militare.Despre acest lucru scrie Euronews, cu referire la o declarație a forțelor armate.{{855308}}În scrisori se menționează că acest lucru este necesar pentru ca „în co
22:30
Angajații Fondului Național au descoperit fosile marine bine conservate, cu o vechime de aproximativ 340 de milioane de ani, într-un zid uscat de piatră din zona White Peak, în Peak District, situată în centrul Angliei.
Descoperirea oferă o ocazie rară de a arunca o privire asupra vieții din regiune în perioada carboniferă, cînd acest teritoriu se afla sub o mare tropicală caldă.
Potrivit experților, fosilele includ crinoizi (cunoscuți și sub denumirea de „crini de mare"), corali și branchiopode, care au trăit în apele calde și puțin adînci ale mării carbonifere.
22:30
Școlarizarea copiilor de etnie romă a fost subiectul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și Ministerul Educației și Cercetării, notează Noi.md.În anul 2025 au fost înregistrate mai multe progrese privind accesul copiilor de etnie romă la educație. Printre acestea se numără ajutorul financiar unic în valoare de 1.000 de lei pentru toți elevii (inclusiv cei de etnie romă) din clas
22:00
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană și SUA, ca urmare a recentelor amenințări din partea președintelui american Donald Trump, au confirmat marți principalele grupuri politice europarlamentare, relatează Agerpres, cu referire la AFP.Există un „acord majoritar” al grupurilor politice pentru a îngheța acordul comercial înch
22:00
În SUA a avut loc un accident în lanț uriaș, în care au fost implicate aproximativ 100 de vehicule, dintre care 30–40 de camioane. Numeroase persoane au fost rănite, au transmis serviciile locale de intervenție și poliția, relatează CBSNews.Potrivit sursei, accidentul s-a produs pe autostrada Interstate 196 din vestul statului Michigan. Primele ciocniri au fost raportate în jurul orei 10:19, o
21:30
Arheologii au descoperit în Anglia fosile marine unice: vîrsta descoperirii este impresionantă # Noi.md
Angajații Fondului Național au descoperit fosile marine bine conservate, cu o vechime de aproximativ 340 de milioane de ani, într-un zid uscat de piatră din zona White Peak, în Peak District, situată în centrul Angliei.Descoperirea oferă o ocazie rară de a arunca o privire asupra vieții din regiune în perioada carboniferă, cînd acest teritoriu se afla sub o mare tropicală caldă.{{859814}}P
Acum 24 ore
21:00
Potrivit WCCFtech, cu referire la yeux1122, compania ia în considerare posibilitatea de a fi prima de pe piață care va implementa suportul canalului 5G prin satelit.Această tehnologie va permite nu numai schimbul de mesaje, ci și efectuarea apelurilor vocale și folosirea internetului. {{859424}}Se preconizează că funcționarea serviciului se va baza pe infrastructura operatorilor de telecom
20:30
Companiile din Liechtenstein au fost invitate să investească în Republica Moldova.Îndemnul a fost lansat de premierul Alexandru Munteanu, care a avut o întrevedere prim-ministra Liechtensteinului, Brigitte Haas, în marja Forumului Economic de la Davos, informează moldpres.Alexandru Munteanu a subliniat că Republica Moldova are oameni talentați, forță de muncă calificată, sectoare cu un mar
20:30
Precizări despre termenul-limită de declarare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat # Noi.md
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește, că data de 26 ianuarie 2026 reprezintă termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:{{851493}}• Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.
20:00
Investiții și vize fictive: Cum a fost convinsă o femeie din Chișinău să transfere sume uriașe # Noi.md
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au documentat o schemă de escrocherie cu participarea unui bărbat în vîrstă de 42 de ani, suspectat că ar fi obținut sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei femei.Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi convins o femeie de 35 de ani să-i transfere bani, promițîndu-i investiții profitabile și sprijin pentru perfectarea actelor nec
20:00
Belgia analizează introducerea, din 2027, a unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini care circulă pe autostrăzi.Această măsură este menită să finanțeze întreținerea infrastructurii rutiere. Propunerea este discutată de miniștrii mobilității din regiunile Valonia și Flandra și se inspiră din modelul elvețian, informează Noi.md cu referire la Libertatea.{{856586}}Șoferi
19:30
Energia termică livrată consumatorilor din Comrat se scumpește.Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis, pe 20 ianuarie, majorarea tarifelor cu 16%, pînă la 3.745 de lei/Gcal, fără TVA.Noul tarif este cu 221 de lei/Gcal mai mic decît cel solicitat de Întreprinderea Municipală „Rețelele și Centralele Termice Comrat”.Pînă în prezent, consumatorii din Comrat achi
19:30
Consolidarea cooperării bilaterale și explorarea oportunităților de colaborare în dezvoltarea mai multor domenii au fost discutate de către Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Indiei în Republica Moldova, cu sediul la București, România, cu mai mulți oficiali moldoveni, notează Noi.md.Astăzi, Excelența Sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, a avut o întrevedere cu
19:30
Primăria municipiului Chișinău lansează un nou proiect de proporții în domeniul eficienței energetice, care prevede reabilitarea termică și modernizarea a 52 de grădinițe din capitală.Potrivit autorităților municipale, în prima etapă a proiectului vor fi incluse 30 de instituții preșcolare, selectate dintre cele mai mari din oraș. Doar în aceste instituții merg 20 de mii de copii și angajați,
19:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său croat, Andrej Plenković # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu omologul său croat, Andrej Plenković, despre bunele practici în accelerarea aderării la Uniunea Europeană, Croația fiind un reper pentru progrese la acest capitol.„Experiența Croației servește drept o sursă de inspirație și un exemplu practic pentru propriul drum european al Republicii Moldova”, a declarat Premierul Munteanu, mulțumind pentru aju
19:30
Miercuri, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 21 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{859569}}-bl. Dacia 60 cu fracţii.În intervalul 09:00 – 18:00, nu va fi apă în Ghidighici pe adresele:-str. Nucarilor; M.Eminescu; Mioriţa; V.Micle; Vălicica Omului; Radiacului;
19:00
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu omologul său luxemburghez: despre ce au discutat # Noi.md
Dezvoltarea relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, situația geopolitică din regiune și influența războiului din Ucraina asupra Republicii Moldova au constituit principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Premierul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden.Întrevederea a avut loc în contextul participării la cea de-a 56-a reuniune anuală a Foru
19:00
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026.Astfel, pînă în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane de lei pentru 1400 cereri destinate susținerii producătorilor agricoli care au realizat investiții în anul
18:30
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, s-a întîlnit astăzi, cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, pentru a discuta consolidarea colaborării bilaterale în domeniul sănătății, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Sănătății, unul dintre principalele subiecte ale dialogului a fost dezvoltarea medicinei tradiționale chineze și a medicinei integrative, prin comb
18:30
Premier Energy Distribution vine cu un avertisment pentru consumatori, îndemnîndu-i să fie vigilenți și să nu efectueze plăți către persoane care pretind în mod ilegal sume de bani în numele companiei.Reprezentanții operatorului subliniază că toate achitările pentru serviciile destinate consumatorilor casnici se realizează exclusiv prin canale oficiale. Printre acestea se numără oficiile de de
18:30
Autoritățile din regiunea Transnistria sînt pregătite pentru o întîlnire între principalii negociatori ai Chișinăului și Tiraspolului, fără condiții prealabile, într-un format deschis și cu participarea reprezentanților formatului „5+2”.Despre aceasta a declarat așa-numitul ministru de Externe al RMN nerecunoscute, Vitali Ignatiev, în cadrul unei întîlniri la Tiraspol cu șefa interimară a Misi
18:30
Adunarea Generală a Judecătorilor va fi convocată pe 27 martie 2026, începînd cu ora 10:00, în incinta Palatului Republicii Moldova din municipiul Chișinău.Hotărîrea a fost adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu 10 voturi „pro”, în cadrul ședinței de astăzi, 20 ianuarie.{{857919}}Potrivit hotărîrii CSM, înregistrarea participanților va avea loc între orele 09:00
