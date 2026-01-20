/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1427: Scenariu în Moldova, ger și alertă la Cernobîl. Trump îl invită pe Putin, iar Zelenski are o ofertă

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1427: Scenariu în Moldova, ger și alertă la Cernobîl. Trump îl invită pe Putin, iar Zelenski are o ofertă

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8