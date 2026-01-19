Discuții despre gândaci cu ministrul Educației: Ce le-a promis Dan Perciun unor studenți cazați în căminul UTM

Discuții despre gândaci cu ministrul Educației: Ce le-a promis Dan Perciun unor studenți cazați în căminul UTM

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8