/VIDEO/ „Șefi pe microfoane” și „show mai departe”: Bugetul Chișinăului pentru 2026 rămâne neaprobat

/VIDEO/ „Șefi pe microfoane” și „show mai departe”: Bugetul Chișinăului pentru 2026 rămâne neaprobat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8