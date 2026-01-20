Legendarul creator de modă Valentino a murit: Avea 93 de ani
TV8, 20 ianuarie 2026 10:30
Legendarul creator de modă Valentino a murit: Avea 93 de ani
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
10:50
Acum 30 minute
Acum o oră
10:00
Acum 2 ore
09:50
09:30
Acum 4 ore
07:40
07:10
Acum 12 ore
23:20
22:50
22:20
Acum 24 ore
21:50
21:30
21:20
20:50
20:00
18:40
18:30
18:00
17:30
17:00
16:20
15:40
15:10
14:40
14:10
13:50
13:20
13:00
12:50
12:20
12:20
11:20
Ieri
10:20
09:30
09:10
08:40
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.