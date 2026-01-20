Spectacolul Ligii Campionilor revine: Primele dueluri de foc din anul 2026
TV8, 20 ianuarie 2026 18:10
Spectacolul Ligii Campionilor revine: Primele dueluri de foc din anul 2026
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
17:40
Acum 2 ore
17:30
16:40
Acum 4 ore
16:10
14:50
14:40
Acum 6 ore
14:10
13:50
13:10
12:50
12:40
Acum 8 ore
12:20
12:20
11:20
11:00
11:00
10:50
Acum 12 ore
10:00
09:50
09:30
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:20
22:50
22:20
21:50
21:30
21:20
20:50
20:00
18:40
Ieri
18:30
18:00
17:30
17:00
16:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.