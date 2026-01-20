Spectacolul Ligii Campionilor revine: Primele dueluri de foc din anul 2026

TV8, 20 ianuarie 2026 18:10

Spectacolul Ligii Campionilor revine: Primele dueluri de foc din anul 2026

Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Acum 2 ore
17:30
16:40
/VIDEO/ De la „muncă în restaurant” la exploatare sexuală: Ce riscă un bărbat într-un dosar pentru trafic de ființe umane TV8
Acum 4 ore
16:10
/VIDEO/ Avertisment de la UE pentru SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală”. Promisiunea Ursulei von der Leyen TV8
15:50
Un nou dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc: Legătura cu Grecia TV8
15:20
Prețuri noi la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 21 ianuarie 2026 TV8
14:50
Dosarul Plahotniuc: Procurorii cer mai multe zile după gratii, 3 martori absentează, iar procurorul acuză tergiversare TV8
14:40
/VIDEO/ Trump, supărat pe Macron: Amenință Franța cu taxe vamale de 200% pentru vin și șampanie TV8
Acum 6 ore
14:10
/VIDEO/ Cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani: Migrene resimțite pe pământ și auroră boreală pe cer TV8
13:50
/VIDEO/ Alertă la Goianul Nou: Un deținut evadat de la locul de muncă, căutat de autorități TV8
13:40
Ceai periculos la vamă: ANSA a găsit o concentrație alarmantă de pesticide TV8
13:10
/VIDEO/ Atac fără milă la Kiev: Ucraineni fără apă, lumină și adăpostiți în stații de metrou TV8
12:50
/VIDEO/ Republica Moldova va ieși oficial din CSI: Precizări de la Chișinău și afirmațiile lui Putin despre valoarea Moldovei TV8
12:40
Acum 8 ore
12:20
Schimb de replici la CSM. Radu Țurcanu de la Judecătoria Chișinău, dat afară din sistem: „Toate bune să aveți” TV8
12:20
/PROMO/ Statalitate, unire, dezbinare, anexare: În căutarea adevărului istoric - de la 20:00, la „Alo, TV8” TV8
11:50
Un militar din Armata Națională s-a împușcat: Cum s-ar fi întâmplat totul TV8
11:30
Alertă la Goianul Nou: Un deținut evadat de la locul de muncă, căutat de autorități TV8
11:20
/VIDEO/ Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, care a părăsit țara înainte de condamnare: „Mă aflu în deplasare de serviciu” TV8
11:00
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top /P/ TV8
11:00
10:50
/VIDEO/ Reforma administrației publice locale. Guvernul dă start consultărilor: „E normal să existe îngrijorări” TV8
Acum 12 ore
10:30
Legendarul creator de modă Valentino a murit: Avea 93 de ani TV8
10:00
Greșeala Paulei Seling la Eurovision, explicată de un expert în discurs public: „A învățat un cuvânt papagalicește” TV8
09:50
/FOTO/ Spectacol pe cer: Aurora boreală, văzută în mai multe localități din Republica Moldova TV8
09:30
Sărbătoare pe 20 ianuarie 2026: Creștinii ortodocși pe stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Ioan Botezătorul TV8
08:30
/VIDEO/ Novak Djokovic, în formă la Australian Open: A învins în trei seturi la debut TV8
07:40
Horoscop 20 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Pești inspirați, Berbeci cu chef de inițiative și Raci cu nevoie de calm TV8
07:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 20 ianuarie 2026: Ghețuș, vânt slab și temperaturi mai ridicate TV8
Acum 24 ore
23:20
/VIDEO/ „Lăsați Groenlanda în pace”: Imnul SUA, întrerupt de un protestatar. Supărarea lui Donald Trump TV8
22:50
/VIDEO/ Război în CMC? PAS îl acuză pe Ion Ceban de legături cu Rusia, iar MAN își apără șeful TV8
22:20
/VIDEO/ Record de zăpadă în Kamceatka: Peninsula, înghițită de troiene uriașe. Sunt cel puțin 15 morți TV8
21:50
Discuții despre gândaci cu ministrul Educației: Ce le-a promis Dan Perciun unor studenți cazați în căminul UTM TV8
21:30
/VIDEO/ Biscuiți periculoși în Moldova: Marfa cu nereguli a ajuns hrană pentru pești TV8
21:30
/VIDEO/ Dorin Damir a fost reținut de poliție: Ce se știe despre ceilalți doi condamnați în dosarul angajărilor fictive TV8
21:20
/VIDEO/ Se zbate între viață și moarte: Cum a fost găsit un bărbat pe malul unui iaz din stânga Nistrului TV8
20:50
/VIDEO/ Creștinii s-au scufundat în apa rece ca gheața: Igor Dodon a sărbătorit Boboteaza în Rusia TV8
20:00
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează: „Există deja un partid al consensului anti-mafie” TV8
19:40
/VIDEO/ Cozi după agheasmă cu peripeții: A fost nevoie de intervenția carabinierilor TV8
19:10
/VIDEO/ Imagini spectaculoase cu jaful de la Luvru: Camerele au surprins hoții TV8
18:40
Dorin Damir a fost reținut de poliție: Ce se știe despre ceilalți doi condamnați în dosarul angajărilor fictive TV8
Ieri
18:30
/VIDEO/ Apel 1520 la SPIA: Cum poți raporta anonim posibile fapte de corupție ale angajaților MAI /P/ TV8
18:30
Biscuiți periculoși în Moldova: Marfa cu nereguli a ajuns hrană pentru pești TV8
18:00
/VIDEO/ Accident în lanț la Chișinău: Momentul în care 6 mașini s-au ciocnit în intersecție TV8
17:30
Jurnalista TV8, Mariana Rață, ținta unei campanii de denigrare: CJI cere intervenția oamenilor legii TV8
17:10
Apeluri la 112 în Moldova: Top 10 urgențe semnalate de cetățeni în anul 2025 TV8
17:00
17:00
Carburanți mai scumpi: Cât vor costa benzina și motorina pe 20 ianuarie 2026 TV8
16:20
/VIDEO/ Mii de apeluri recepționate: Cum asigură structurile MAI siguranța cetățenilor zi de zi /P/ TV8
