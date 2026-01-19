/VIDEO/ „Lăsați Groenlanda în pace”: Imnul SUA, întrerupt de un protestatar. Supărarea lui Donald Trump

/VIDEO/ „Lăsați Groenlanda în pace”: Imnul SUA, întrerupt de un protestatar. Supărarea lui Donald Trump

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8