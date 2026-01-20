Revelația fotbalului italian, Como, a umilit-o pe Lazio Roma chiar la ea acasă în campionatul Italiei. Puștii lui Cesc Fabregas au urcat pe locul șase - VIDEO
ProTV.md, 20 ianuarie 2026 21:10
Revelația fotbalului italian, Como, a umilit-o pe Lazio Roma chiar la ea acasă în campionatul Italiei. Puștii lui Cesc Fabregas au urcat pe locul șase - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
21:20
În Spania este marcată prima din cele trei zile de doliu național, după accidentul feroviar de duminică seara: 41 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți - VIDEO # ProTV.md
În Spania este marcată prima din cele trei zile de doliu național, după accidentul feroviar de duminică seara: 41 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți - VIDEO
21:10
Revelația fotbalului italian, Como, a umilit-o pe Lazio Roma chiar la ea acasă în campionatul Italiei. Puștii lui Cesc Fabregas au urcat pe locul șase - VIDEO # ProTV.md
Revelația fotbalului italian, Como, a umilit-o pe Lazio Roma chiar la ea acasă în campionatul Italiei. Puștii lui Cesc Fabregas au urcat pe locul șase - VIDEO
21:10
Deși subiectul Ucrainei este unul dintre cele mai importante la Forumul Economic Mondial de la Davos - liderul de la Kiev este absent din cauza situației energetice din țara sa - VIDEO # ProTV.md
Deși subiectul Ucrainei este unul dintre cele mai importante la Forumul Economic Mondial de la Davos - liderul de la Kiev este absent din cauza situației energetice din țara sa - VIDEO
Acum o oră
20:40
Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în țară cu aproape 70 la sută, în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări - VIDEO # ProTV.md
Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în țară cu aproape 70 la sută, în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări - VIDEO
20:40
Așa tată, așa fiu! Băiatul lui Van Persie a marcat primele goluri pentru Feyenoord! Fosta legendă a Olandei, în lacrimi - VIDEO # ProTV.md
Așa tată, așa fiu! Băiatul lui Van Persie a marcat primele goluri pentru Feyenoord! Fosta legendă a Olandei, în lacrimi - VIDEO
Acum 2 ore
20:30
Accident la Durlești. Două automobile s-au lovit violent. Imagini surprinse de martori de la locul impactului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Accident la Durlești. Două automobile s-au lovit violent. Imagini surprinse de martori de la locul impactului - FOTO/VIDEO
20:20
Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în țară cu aproape 70 la sută, în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări # ProTV.md
Numărul cazurilor de infecții respiratorii a crescut în țară cu aproape 70 la sută, în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026
20:10
Manchester City a transferat unul dintre cei mai „vânați” fundași centrali din lume. Cetățenii au semnat un contract valabil cinci sezoane și jumătate cu Marc Guehi - VIDEO # ProTV.md
Manchester City a transferat unul dintre cei mai „vânați” fundași centrali din lume. Cetățenii au semnat un contract valabil cinci sezoane și jumătate cu Marc Guehi - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.01.2026
19:50
Nota obținută de ChatGPT la examenele de admitere la universitate în Japonia
19:50
Gol desprins din jocurile video marcat în campionatul Columbiei. Un fotbalist a primit mingea la aproximativ 60 de metri distanță de poarta adversă și a înscris cu un șut fabulos - VIDEO # ProTV.md
Gol desprins din jocurile video marcat în campionatul Columbiei. Un fotbalist a primit mingea la aproximativ 60 de metri distanță de poarta adversă și a înscris cu un șut fabulos - VIDEO
19:40
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate - VIDEO # ProTV.md
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate - VIDEO
19:40
Una dintre cele mai spectaculoase apariții din istoria turneelor de Mare Șlem a avut-o Naomi Osaka în primul său meci de la Australian Open. Imaginile au făcut înconjurul lumii - VIDEO # ProTV.md
Una dintre cele mai spectaculoase apariții din istoria turneelor de Mare Șlem a avut-o Naomi Osaka în primul său meci de la Australian Open. Imaginile au făcut înconjurul lumii - VIDEO
Acum 4 ore
19:30
Au fost întinse mese bogate, cu bucate tradiționale, s-a cântat și s-au jucat hore. Cum locuitorii satului Ruseștii Noi l-au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul - VIDEO # ProTV.md
Au fost întinse mese bogate, cu bucate tradiționale, s-a cântat și s-au jucat hore. Cum locuitorii satului Ruseștii Noi l-au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul - VIDEO
19:30
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată. Ce urmează # ProTV.md
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată. Ce urmează
18:40
CEC a analizat rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025. Constatările Comisiei # ProTV.md
CEC a analizat rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025. Constatările Comisiei
18:20
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO # ProTV.md
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO
18:20
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO # ProTV.md
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO
18:10
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO # ProTV.md
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO
18:00
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO # ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO
17:50
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO # ProTV.md
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO
17:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii - VIDEO
17:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare
Acum 6 ore
17:20
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel # ProTV.md
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel
17:00
Explicativ: 10 moduri prin care Trump a încercat să câştige Groenlanda
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026
16:40
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate # ProTV.md
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate
16:30
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO
16:20
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO # ProTV.md
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO
16:10
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal
15:40
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură
Acum 8 ore
15:30
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință # ProTV.md
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință
15:20
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern” # ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern”
15:10
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz # ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz
15:10
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar
15:00
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție # ProTV.md
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție
14:40
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg
14:40
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open # ProTV.md
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open
14:30
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO # ProTV.md
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO
14:20
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul # ProTV.md
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul
14:20
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa # ProTV.md
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa
14:10
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel # ProTV.md
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel
14:00
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator # ProTV.md
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator
14:00
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători # ProTV.md
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători
Acum 12 ore
13:20
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei” # ProTV.md
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei”
13:20
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare” # ProTV.md
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare”
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026
13:10
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
12:50
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni # ProTV.md
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.