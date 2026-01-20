Au fost întinse mese bogate, cu bucate tradiționale, s-a cântat și s-au jucat hore. Cum locuitorii satului Ruseștii Noi l-au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul - VIDEO

ProTV.md, 20 ianuarie 2026 19:30

Au fost întinse mese bogate, cu bucate tradiționale, s-a cântat și s-au jucat hore. Cum locuitorii satului Ruseștii Noi l-au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 20.01.2026
Acum 15 minute
19:50
Nota obținută de ChatGPT la examenele de admitere la universitate în Japonia ProTV.md
Nota obținută de ChatGPT la examenele de admitere la universitate în Japonia
19:50
Gol desprins din jocurile video marcat în campionatul Columbiei. Un fotbalist a primit mingea la aproximativ 60 de metri distanță de poarta adversă și a înscris cu un șut fabulos - VIDEO ProTV.md
Gol desprins din jocurile video marcat în campionatul Columbiei. Un fotbalist a primit mingea la aproximativ 60 de metri distanță de poarta adversă și a înscris cu un șut fabulos - VIDEO
Acum 30 minute
19:40
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate - VIDEO ProTV.md
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate - VIDEO
19:40
Una dintre cele mai spectaculoase apariții din istoria turneelor de Mare Șlem a avut-o Naomi Osaka în primul său meci de la Australian Open. Imaginile au făcut înconjurul lumii - VIDEO ProTV.md
Una dintre cele mai spectaculoase apariții din istoria turneelor de Mare Șlem a avut-o Naomi Osaka în primul său meci de la Australian Open. Imaginile au făcut înconjurul lumii - VIDEO
Acum o oră
19:30
Au fost întinse mese bogate, cu bucate tradiționale, s-a cântat și s-au jucat hore. Cum locuitorii satului Ruseștii Noi l-au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul - VIDEO ProTV.md
Au fost întinse mese bogate, cu bucate tradiționale, s-a cântat și s-au jucat hore. Cum locuitorii satului Ruseștii Noi l-au sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul - VIDEO
19:30
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată. Ce urmează ProTV.md
UE a dat primul răspuns ferm amenințărilor lui Trump. Ratificarea acordului comercial cu SUA a fost suspendată. Ce urmează
Acum 2 ore
18:40
CEC a analizat rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025. Constatările Comisiei ProTV.md
CEC a analizat rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025. Constatările Comisiei
18:20
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO ProTV.md
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO
18:20
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO ProTV.md
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO
18:10
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO ProTV.md
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO
Acum 4 ore
18:00
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO
17:50
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO ProTV.md
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO
17:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii - VIDEO ProTV.md
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii - VIDEO
17:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare ProTV.md
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare
17:20
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel ProTV.md
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel
17:00
Explicativ: 10 moduri prin care Trump a încercat să câştige Groenlanda ProTV.md
Explicativ: 10 moduri prin care Trump a încercat să câştige Groenlanda
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026
16:40
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate ProTV.md
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate
16:30
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO
16:20
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO ProTV.md
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO
16:10
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal ProTV.md
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal
Acum 6 ore
15:40
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură ProTV.md
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură
15:30
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință ProTV.md
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință
15:20
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern” ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern”
15:10
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz
15:10
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar
15:00
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție ProTV.md
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție
14:40
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg ProTV.md
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg
14:40
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open ProTV.md
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open
14:30
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO ProTV.md
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO
14:20
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul ProTV.md
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul
14:20
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa ProTV.md
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa
14:10
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel ProTV.md
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel
Acum 8 ore
14:00
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator ProTV.md
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator
14:00
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători ProTV.md
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători
13:20
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei” ProTV.md
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei”
13:20
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare” ProTV.md
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare”
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026
13:10
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top ProTV.md
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
12:50
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni ProTV.md
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni
12:50
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys ProTV.md
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys
12:20
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO ProTV.md
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO
12:10
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO ProTV.md
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO
12:10
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - FOTO ProTV.md
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - FOTO
12:10
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 12 ore
12:00
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO ProTV.md
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO
11:50
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă” ProTV.md
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă”
11:50
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat
11:50
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil ProTV.md
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.