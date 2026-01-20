Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO
ProTV.md, 20 ianuarie 2026 18:00
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO
Acum 10 minute
18:20
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO
18:20
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO
Acum 30 minute
18:10
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO
18:00
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO
Acum o oră
17:50
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO
17:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii - VIDEO
17:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare
Acum 2 ore
17:20
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel
17:00
Explicativ: 10 moduri prin care Trump a încercat să câştige Groenlanda
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026
16:40
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate
16:30
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO
Acum 4 ore
16:20
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO
16:10
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal
15:40
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură
15:30
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință
15:20
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern”
15:10
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz
15:10
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar
15:00
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție
14:40
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg
14:40
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open
14:30
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO
Acum 6 ore
14:20
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul
14:20
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa
14:10
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel
14:00
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator
14:00
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători
13:20
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei”
13:20
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare”
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026
13:10
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
12:50
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni
12:50
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys
Acum 8 ore
12:20
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO
12:10
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO
12:10
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - FOTO
12:10
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO
11:50
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă”
11:50
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat
11:50
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil
11:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare - zdg.md
11:20
Ar fi cerut 50 de mii de euro pentru a influența decizia eliberării unui învinuit de trafic de ființe umane. Un bărbat din Șoldănești - reținut de CNA
11:10
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
11:00
Alarmant: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce locuințele în care se aflau au luat foc. IGSU vine cu detalii
10:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii
10:30
La un pas de tragedie. Doi adolescenți - transportați la spital, după ce s-au prăbușit în râul Nistru care era înghețat
Acum 12 ore
10:20
La un pas de tragedie. Doi adolescenți din stânga Nistrului - transportați la spital, după ce s-au prăbușit într-un râu înghețat
09:50
Șocant: Cadavrul unui bărbat - găsit pe o stradă din sectorul Rîșcani. Ce spune poliția
