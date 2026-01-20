Deși subiectul Ucrainei este unul dintre cele mai importante la Forumul Economic Mondial de la Davos - liderul de la Kiev este absent din cauza situației energetice din țara sa - VIDEO

Deși subiectul Ucrainei este unul dintre cele mai importante la Forumul Economic Mondial de la Davos - liderul de la Kiev este absent din cauza situației energetice din țara sa - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md