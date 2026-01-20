Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate
ProTV.md, 20 ianuarie 2026 16:40
Acum 30 minute
16:40
16:30
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO
Acum o oră
16:20
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO # ProTV.md
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO
16:10
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal
Acum 2 ore
15:40
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură
15:30
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință # ProTV.md
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință
15:20
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern” # ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern”
15:10
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz # ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz
15:10
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar
15:00
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție # ProTV.md
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție
Acum 4 ore
14:40
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg
14:40
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open # ProTV.md
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open
14:30
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO # ProTV.md
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO
14:20
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul # ProTV.md
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul
14:20
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa # ProTV.md
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa
14:10
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel # ProTV.md
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel
14:00
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator # ProTV.md
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator
14:00
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători # ProTV.md
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători
13:20
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei” # ProTV.md
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei”
13:20
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare” # ProTV.md
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare”
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026
13:10
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
Acum 6 ore
12:50
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni # ProTV.md
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni
12:50
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys # ProTV.md
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys
12:20
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO # ProTV.md
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO
12:10
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO # ProTV.md
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO
12:10
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - FOTO
12:10
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO # ProTV.md
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO
11:50
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă” # ProTV.md
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă”
11:50
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat # ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat
11:50
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil # ProTV.md
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil
11:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare - zdg.md
11:20
Ar fi cerut 50 de mii de euro pentru a influența decizia eliberării unui învinuit de trafic de ființe umane. Un bărbat din Șoldănești - reținut de CNA # ProTV.md
Ar fi cerut 50 de mii de euro pentru a influența decizia eliberării unui învinuit de trafic de ființe umane. Un bărbat din Șoldănești - reținut de CNA
11:10
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA # ProTV.md
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
11:00
Alarmant: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce locuințele în care se aflau au luat foc. IGSU vine cu detalii # ProTV.md
Alarmant: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce locuințele în care se aflau au luat foc. IGSU vine cu detalii
Acum 8 ore
10:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii
10:30
La un pas de tragedie. Doi adolescenți - transportați la spital, după ce s-au prăbușit în râul Nistru care era înghețat # ProTV.md
La un pas de tragedie. Doi adolescenți - transportați la spital, după ce s-au prăbușit în râul Nistru care era înghețat
10:20
La un pas de tragedie. Doi adolescenți din stânga Nistrului - transportați la spital, după ce s-au prăbușit într-un râu înghețat # ProTV.md
La un pas de tragedie. Doi adolescenți din stânga Nistrului - transportați la spital, după ce s-au prăbușit într-un râu înghețat
09:50
Șocant: Cadavrul unui bărbat - găsit pe o stradă din sectorul Rîșcani. Ce spune poliția
09:20
15 persoane au ajuns la spital cu fracturi, după ce au căzut pe trotuare înghețate, iar alți doi au suferit hipotermie. Ce spun medicii # ProTV.md
15 persoane au ajuns la spital cu fracturi, după ce au căzut pe trotuare înghețate, iar alți doi au suferit hipotermie. Ce spun medicii
09:10
Primele indicii despre cauza tragediei feroviare din Spania. 40 de morți, peste 100 de răniți, 37 de oameni dispăruți # ProTV.md
Primele indicii despre cauza tragediei feroviare din Spania. 40 de morți, peste 100 de răniți, 37 de oameni dispăruți
09:00
Au încercat să iasă din țară cu bagaje ticsite cu țigări: Trei pasageri - prinși pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete au fost găsite - FOTO # ProTV.md
Au încercat să iasă din țară cu bagaje ticsite cu țigări: Trei pasageri - prinși pe Aeroportul din Chișinău. Câte pachete au fost găsite - FOTO
09:00
Donald Trump a făcut publice mesajele primite de la Emmanuel Macron. „Prietene, nu înțeleg ce faci în Groenlanda” # ProTV.md
Donald Trump a făcut publice mesajele primite de la Emmanuel Macron. „Prietene, nu înțeleg ce faci în Groenlanda”
Acum 12 ore
08:40
Arma de 10 trilioane de dolari a Europei împotriva SUA. Cât de eficientă ar fi „Sell America” # ProTV.md
Arma de 10 trilioane de dolari a Europei împotriva SUA. Cât de eficientă ar fi „Sell America”
08:30
Prezență militară sporită în Groenlanda. Avioane NORAD urmează sa aterizeze în curând pe insulă, noi soldați danezi dislocați # ProTV.md
Prezență militară sporită în Groenlanda. Avioane NORAD urmează sa aterizeze în curând pe insulă, noi soldați danezi dislocați
08:20
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - FOTO # ProTV.md
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - FOTO
08:10
Curs valutar BNM pentru 20 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:00
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și - 14 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și - 14 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 19.01.2026
