Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO

ProTV.md, 20 ianuarie 2026 18:20

Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
18:40
CEC a analizat rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025. Constatările Comisiei ProTV.md
CEC a analizat rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul II al anului 2025. Constatările Comisiei
Acum 30 minute
18:20
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO ProTV.md
Rachetele și dronele rusești au lovit Kievul în plină noapte geroasă, lăsând părți din oraș fără curent electric și fără apă - VIDEO
18:20
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO ProTV.md
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys - VIDEO
Acum o oră
18:10
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO ProTV.md
Prețul gazului din facturile oamenilor ar trebui să fie mai mic, cred experții în energetică, care acuză ANRE că întârzie aprobarea noilor tarife. Reacția Agenției - VIDEO
18:00
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în Guvern” - VIDEO
17:50
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO ProTV.md
Ninsori istorice în peninsula rusească Kamceatka: Orașele au fost îngropate sub zăpadă. Ce spun locuitorii - VIDEO
Acum 2 ore
17:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii - VIDEO ProTV.md
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii - VIDEO
17:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare ProTV.md
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare
17:20
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel ProTV.md
Înrolări pe bandă rulantă în armată într-un puternic stat din Europa. Numărul soldaţilor a crescut la cel mai înalt nivel
17:00
Explicativ: 10 moduri prin care Trump a încercat să câştige Groenlanda ProTV.md
Explicativ: 10 moduri prin care Trump a încercat să câştige Groenlanda
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 20.01.2026
Acum 4 ore
16:40
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate ProTV.md
Alarmant. Patru focare de Pesta porcină africană, trei focare de rabie și un focar de gripa aviară - depistate în țara noastră. Care sunt raioanele vizate
16:30
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO ProTV.md
Un bărbat - plasat în arest pentru 30 de zile, după ce a indus în eroare o femeie, determinând-o să-i transfere sume considerabile de bani. Ce i-a spus acesta - VIDEO
16:20
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO ProTV.md
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii: Peste 3 mii de cazuri - înregistrate săptămâna trecută. Recomandările ANSP - FOTO
16:10
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal ProTV.md
Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar penal
15:40
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură ProTV.md
Facturi mai mari pentru locuitorii din Comrat. ANRE a aprobat noi tarife pentru căldură
15:30
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință ProTV.md
Procurorii cer prelungirea termenului de arest cu încă 30 de zile pentru Vlad Plahotniuc. Fostul lider democrat, dar și trei martori ai apărării au lipsit de la ședință
15:20
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern” ProTV.md
Ultimii pași pentru ieșirea Moldovei din CSI. Ministrul de Externe: „Până la mijloc de februarie noi vom finaliza procedura în guvern”
15:10
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale, rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. O anchetă de serviciu - inițiată pe acest caz
15:10
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc, cercetat într-un nou dosar
15:00
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție ProTV.md
,,Rămân cât îmi dă voie soția...'' Deși a învins la Australian Open, Ruud s-ar putea retrage oricând din competiție
Acum 6 ore
14:40
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg ProTV.md
Alexandru Munteanu - discuții la Davos. S-a întâlnit cu omologul său din Luxemburg
14:40
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open ProTV.md
Jaqueline Cristian a pierdut și în primul tur al probei feminine de dublu la Australian Open
14:30
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO ProTV.md
Poker Craiova! Oltenii au desființat Petrolul și au redevenit lideri în Superligă - VIDEO
14:20
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul ProTV.md
Cristiano Ronaldo câștigă procesul împotriva lui Juventus! Suma uriașă pe care o recuperează portughezul
14:20
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa ProTV.md
Întâlnire crucială pentru soarta Groenlandei, anunțată de Donald Trump după zile de tensiuni cu Europa
14:10
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel ProTV.md
Programul JO de iarnă 2026: Milano și Cortina vor găzdui 16 zile de competiții la cel mai înalt nivel
14:00
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator ProTV.md
Peste 5 mii de kilograme de ceai de import - reținute la vama Sculeni. Ce au depistat cei de la ANSA în urma analizelor de laborator
14:00
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători ProTV.md
Titularii pentru NBA All-Star Game au fost anunțați! LeBron James nu se numără printre ei + Situație incredibilă în cazul a doi jucători
13:20
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei” ProTV.md
Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei”
13:20
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare” ProTV.md
Dorin Damir - escortat la Penitenciarul 13, Alexandru Pînzari va fi dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru zice că dosarul său este „politic și de răzbunare”
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 20.01.2026
13:10
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top ProTV.md
Philip Morris celebrează 30 de ani în Moldova cu o nouă certificare Angajator de Top
12:50
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni ProTV.md
A încercat să intre în țară cu masă vegetală, asemănătoare drogurilor: Un șofer moldovean - documentat la vama Leușeni
12:50
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys ProTV.md
Sorana Cîrstea, revenire senzațională la Australian Open! S-a calificat în turul 2 după o victorie superbă cu Eva Lys
Acum 8 ore
12:20
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO ProTV.md
Carambol cu peste 100 de mașini pe o autostradă înghețată din SUA. „A fost înfricoșător doar să aud totul” - VIDEO
12:10
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO ProTV.md
Prima reacție a lui Valeriu Cojocaru, după ce a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Eu nu mă eschivez” - VIDEO
12:10
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - FOTO ProTV.md
Fenomen uluitor la Sîngerei: Aurora boreală, surprinsă în imagini - FOTO
12:10
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:00
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO ProTV.md
Atac sângeros la Kabul: cel puțin șapte morți și 30 de răniți. Statul Islamic revendică atentatul asupra unui restaurant chinezesc - VIDEO
11:50
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă” ProTV.md
A crezut că va lucra chelneriță în Grecia, însă a ajuns să ofere servicii sexuale. Un cetățean român - trimis în judecată, după ce i-a promis unei tinere un „loc de muncă”
11:50
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat ProTV.md
Un militar al Armatei Naționale - rănit în urma unei împuşcături cu arma din dotare, la Florești. Cum s-a întâmplat
11:50
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil ProTV.md
Șantaj cu publicarea imaginilor intime. Un bărbat, condamnat la 12 ani de închisoare, după ce a luat de la o femeie peste 30 de mii de euro și un automobil
11:40
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare - zdg.md ProTV.md
Prima reacție a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, după condamnare - zdg.md
11:20
Ar fi cerut 50 de mii de euro pentru a influența decizia eliberării unui învinuit de trafic de ființe umane. Un bărbat din Șoldănești - reținut de CNA ProTV.md
Ar fi cerut 50 de mii de euro pentru a influența decizia eliberării unui învinuit de trafic de ființe umane. Un bărbat din Șoldănești - reținut de CNA
11:10
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA ProTV.md
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
11:00
Alarmant: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce locuințele în care se aflau au luat foc. IGSU vine cu detalii ProTV.md
Alarmant: Trei persoane și-au pierdut viața, după ce locuințele în care se aflau au luat foc. IGSU vine cu detalii
Acum 12 ore
10:40
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii ProTV.md
Un deținut de la Penitenciarul Cricova a evadat. Ce spun responsabilii
10:30
La un pas de tragedie. Doi adolescenți - transportați la spital, după ce s-au prăbușit în râul Nistru care era înghețat ProTV.md
La un pas de tragedie. Doi adolescenți - transportați la spital, după ce s-au prăbușit în râul Nistru care era înghețat
10:20
La un pas de tragedie. Doi adolescenți din stânga Nistrului - transportați la spital, după ce s-au prăbușit într-un râu înghețat ProTV.md
La un pas de tragedie. Doi adolescenți din stânga Nistrului - transportați la spital, după ce s-au prăbușit într-un râu înghețat
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.