Ceban, Batrîncea și Greceanîi, printre martorii apărării în dosarul „Sacoșa neagră”
Vocea Basarabiei, 19 ianuarie 2026 17:20
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele 62 […] Articolul Ceban, Batrîncea și Greceanîi, printre martorii apărării în dosarul „Sacoșa neagră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
17:20
Ceban, Batrîncea și Greceanîi, printre martorii apărării în dosarul „Sacoșa neagră” # Vocea Basarabiei
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele 62 […] Articolul Ceban, Batrîncea și Greceanîi, printre martorii apărării în dosarul „Sacoșa neagră” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
17:00
Igor Grosu, după întrevederea cu președintele Albaniei: „UE va fi mai puternică alături de state care îi împărtășesc valorile și aleg democrația” # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană va fi mai puternică alături de state care îi împărtășesc valorile și aleg democrația, libertatea și respectul pentru oameni. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după o întrevedere cu președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. Părțile au discutat despre integrarea în Uniunea Europeană, dar și despre […] Articolul Igor Grosu, după întrevederea cu președintele Albaniei: „UE va fi mai puternică alături de state care îi împărtășesc valorile și aleg democrația” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5: Cojocaru, Damir și Pînzari, condamnați la 3 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției nr. 5 a INI, și Dorin Damir, președintele Asociației FEA și finul lui Vlad Plahotniuc, au fost condamnați la câte 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, […] Articolul Dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5: Cojocaru, Damir și Pînzari, condamnați la 3 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
15:40
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Premierul Alexandru Munteanu va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în Republica Moldova, se arată într-un […] Articolul Republica Moldova, prezentă la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
15:10
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 19.01.2026, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
(P) Cum îți înveți copilul să economisească de mic: Cursul care transformă joaca în educație financiară # Vocea Basarabiei
Copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani pot deprinde bazele educației financiare, într-un mod interactiv, în cadrul cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, lansat de Double Case Junior. Programul cuprinde 13 lecții, organizate câte două în fiecare zi de sâmbătă, iar fiecare participant primește un pachet didactic care include un manual și un caiet […] Articolul (P) Cum îți înveți copilul să economisească de mic: Cursul care transformă joaca în educație financiară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Un angajat al Serviciului Vamal, care se ocupa de curățenie, a decedat astăzi, 19 ianuarie, la locul de muncă. Potrivit Serviciului Vamal, persoana care era angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie s-a simțit rău și și-a pierdut cunoștința în incinta instituției. „Au fost întreprinse toate măsurile imediate necesare, fiind solicitat serviciul […] Articolul Un angajat al Serviciului Vamal a decedat la locul de muncă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Tema războiului din Ucraina a trecut pe plan secund la Forumul Economic Mondial de la Davos, din cauza tensiunilor generate de pretențiile președintelui SUA, Donald Trump, față de Groenlanda, relatează Financial Times. Potrivit publicației, în urmă cu doar câteva zile, liderii Uniunii Europene se pregăteau să folosească întâlnirile de la Davos pentru a-l convinge pe […] Articolul Războiul din Ucraina, pe plan secund la Forumul Economic Mondial de la Davos apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 20 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa 22,70 lei, cu 9 bani mai mult decât astăzi. De asemenea, motorina se va scumpi cu 13 bani, urmând a fi comercializată cu prețul de 19,23 lei/litru. Menționăm că prețurile carburanților au […] Articolul ANRE, noi prețuri la benzină și motorină. Cât vor costa carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
(VIDEO) Președinta R. Moldova: Extinderea UE, o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent # Vocea Basarabiei
„Extinderea Uniunii Europene este o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu după întrevederea cu președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat într-o vizită la Chișinău. Șefa statului a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că Republica Moldova și Albania sunt două state europene care merg pe […] Articolul (VIDEO) Președinta R. Moldova: Extinderea UE, o investiție strategică în securitatea și stabilitatea întregului continent apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
11:20
Un bărbat în vârstă de 33 de ani a fost condamnat la 1 an de închisoare, după ce a agresat un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău. Potrivit Procuraturii Generale, instanța l-a recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de violență asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Incidentul […] Articolul Un bărbat, condamnat la 1 an de închisoare după ce a lovit un polițist apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Rețeaua rutieră este accesibilă, partea carosabilă se menține uscată, iar circulația se desfășoară în condiții de iarnă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit sursei citate, pe parcursul nopții, muncitorii rutieri au intervenit cu lucrări de combatere a lunecușului în sectoarele Orhei și Cimișlia, pe traseele M3, R20, R26, G45 și G125. În procesul tehnologic […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Președinta Republicii Moldova transmite condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din Spania # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exprimat solidaritatea cu poporul spaniol și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate după accidentul feroviar produs duminică în sudul Spaniei. Șefa statului a subliniat, într-o postare pe platforma X, că Republica Moldova este alături de Spania în aceste momente de doliu. „Condoleanțe familiilor și celor dragi afectați de tragicul accident […] Articolul Președinta Republicii Moldova transmite condoleanțe familiilor victimelor accidentului feroviar din Spania apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Președintele Franței, Emmanuel Macron, va solicita activarea instrumentului anti-coerciție al Uniunii Europene în cazul în care amenințările cu impunerea de tarife vamale formulate de fostul președinte american Donald Trump vor fi puse în aplicare. Anunțul a fost făcut duminică de anturajul liderului de la Elysee, citat de Le Figaro și preluat de G4Media. Potrivit sursei, […] Articolul Macron cere activarea „bazookăi comerciale” a UE dacă SUA impun tarife vamale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
09:00
Cetățean indian, declarat erou la Craiova după salvarea unei fetițe din lacul Parcului Romanescu # Vocea Basarabiei
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, anunță că bărbatul care a salvat fetița de cinci ani căzută sâmbătă în lacul din Parcul Nicolae Romanescu este cetățean indian și se află în România din luna iunie 2024. Pentru gestul său de curaj, acesta va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova, iar ceilalți craioveni […] Articolul Cetățean indian, declarat erou la Craiova după salvarea unei fetițe din lacul Parcului Romanescu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, se află într-o vizită oficială la Washington, unde a avut întrevederi cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, precum și cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Trezoreriei SUA (OFAC), ai Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică și cu reprezentanți ai companiilor americane din domeniul energetic. Potrivit […] Articolul Discuții la Washington privind securitatea energetică a Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Sentința în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție 5 a INI va fi pronunțată luni # Vocea Basarabiei
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, va pronunța luni, la ora 14:45, sentința în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție 5 a Inspectoratului Național de Investigații (INI). În cauză sunt vizați Alexandru Pînzari, fost șef al Inspectoratului General al Poliției, Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5, și Dorin Damir, președintele asociației FEA și finul lui […] Articolul Sentința în dosarul angajărilor fictive de la fosta Direcție 5 a INI va fi pronunțată luni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
14:00
Consiliul Audiovizualului propune regulament pentru certificarea „notificatorilor de încredere” pe platformele video # Vocea Basarabiei
Persoanele și organizațiile care pot identifica și raporta conținut ilegal pe platformele video într-un mod profesionist, obiectiv și independent vor putea obține statutul de „notificator de încredere”. Consiliul Audiovizualului (CA) a lansat pentru consultări publice un proiect de regulament care stabilește procedura de certificare a acestui statut, transmite IPN. Regulamentul instituie, în premieră, un mecanism […] Articolul Consiliul Audiovizualului propune regulament pentru certificarea „notificatorilor de încredere” pe platformele video apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Toate drumurile naționale rămân practicabile; drumarii au intervenit pe traseele din sudul țării # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor anunță că toate drumurile naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de siguranță. Carosabilul este preponderent uscat, iar traficul are loc în regim de iarnă, comunică MOLDPRES. Potrivit autorităților, pe parcursul nopții au fost înregistrate ninsori slabe în sudul Republicii Moldova, în special în sectoarele Cimișlia, Comrat și […] Articolul Toate drumurile naționale rămân practicabile; drumarii au intervenit pe traseele din sudul țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Uniunea Europeană și Mercosur semnează un acord comercial istoric după 25 de ani de negocieri # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur au semnat sâmbătă, 17 ianuarie 2026, la Asunción (Paraguay), un acord comercial considerat istoric, care pune capăt a peste 25 de ani de negocieri și creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de consumatori și aproximativ 30% din PIB-ul […] Articolul Uniunea Europeană și Mercosur semnează un acord comercial istoric după 25 de ani de negocieri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Creștinii ortodocși pe stil vechi marchează astăzi Ajunul Bobotezei, zi de post și rugăciune, dedicată pregătirii spirituale pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului, celebrată mâine, 19 ianuarie. Odată cu Boboteaza și cu prăznuirea Sfântului Ioan Botezătorul, pe 20 ianuarie, se încheie ciclul tradițional al sărbătorilor de iarnă, comunică MOLDPRES. În această dimineață, în lăcașele de […] Articolul Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi Ajunul Bobotezei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
UE convoacă o ședință de urgență după amenințările tarifare ale lui Donald Trump legate de Groenlanda # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană organizează duminică o ședință de urgență la nivelul ambasadorilor celor 27 de state membre, în urma anunțului președintelui american Donald Trump privind introducerea unor tarife suplimentare împotriva statelor europene care susțin Danemarca și Groenlanda. Potrivit declarațiilor liderului de la Casa Albă, noile taxe vamale ar urma să fie de 10% începând cu 1 […] Articolul UE convoacă o ședință de urgență după amenințările tarifare ale lui Donald Trump legate de Groenlanda apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17 ianuarie 2026
23:00
Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision Song Contest 2026. Acesta va reprezenta Republica Moldova la concursul internațional, care se va desfășura în luna mai la Viena, cu piesa „Viva, Moldova”. Reprezentantul Republicii Moldova va urca pe scenă în prima semifinală a competiției internaționale, programată pentru data de 12 mai. În Finala Selecției Naționale Eurovision, care […] Articolul (VIDEO) Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Drona de mari dimensiuni care a fost în această dimineață pe pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, nu conține explozibil. Informațiile au fost oferite de Poliția Republicii Moldova, după ce experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor. „S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate […] Articolul Noi detalii despre drona descoperită în raionul Telenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
MAE de la Chișinău, reacție după ce o nouă dronă a fost descoperită pe teritoriul R. Moldova # Vocea Basarabiei
Orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Declarația a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău în contextul identificării pe teritoriul Republicii Moldova a unei drone de origine rusă. „Republica Moldova […] Articolul MAE de la Chișinău, reacție după ce o nouă dronă a fost descoperită pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Drona de mari dimensiuni care a fost în această dimineață pe pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești, nu conține explozibil. Informațiile au fost oferite de Poliția Republicii Moldova, după ce experții secției tehnico-explozivă au examinat aparatul de zbor. „S-a stabilit că este de model Gerbera, ca și ultimele depistate […] Articolul Noi detalii despre drona descoperită în Telenești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Întârzieri pe ruta feroviară Kiev–București din cauza avariilor la rețelele electrice din Ucraina # Vocea Basarabiei
Trenul internațional care circulă pe ruta Kiev–București înregistrează întârzieri din cauza avarierii rețelelor electrice de pe teritoriul Ucrainei, informează MOLDPRES. Potrivit Poliției de Frontieră, trenul urma să traverseze frontiera Republicii Moldova prin punctul de trecere Ungheni vineri, la ora 20:09, însă este estimată o întârziere de aproximativ cinci ore. Autoritățile de frontieră monitorizează în continuare […] Articolul Întârzieri pe ruta feroviară Kiev–București din cauza avariilor la rețelele electrice din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Poliția de Frontieră avertizează: scăldatul în Prut și Nistru, interzis de Bobotează # Vocea Basarabiei
În contextul sărbătorii religioase Boboteaza, Poliția de Frontieră atenționează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este strict interzis. Măsura are drept scop protejarea siguranței cetățenilor și respectarea regimului frontierei de stat, transmite IPN. Autoritățile precizează că ambele râuri se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de protecție. În această perioadă, condițiile […] Articolul Poliția de Frontieră avertizează: scăldatul în Prut și Nistru, interzis de Bobotează apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, internat în stare critică după un grav accident rutier la Groznîi # Vocea Basarabiei
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost internat în stare critică în urma unui accident rutier produs la Groznîi, informează site-ul Meduza, citând canalul Telegram al opoziției cecene Niyso și jurnaliști ai Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL). Potrivit surselor, vineri seară, un avion An-148-100EM, cunoscut drept „spitalul […] Articolul Adam Kadîrov, fiul liderului cecen, internat în stare critică după un grav accident rutier la Groznîi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost găsită pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni din raionul Telenești. Un vânător a observat aparatul și a sesizat Poliția în această dimineață. Oamenii legii menționează că zona a fost imediat izolată, iar specialiștii secției tehnico-explozive urmează să investigheze obiectul în detaliu, pentru a […] Articolul O nouă dronă a fost găsită pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Maia Sandu va susține un discurs-cheie la sesiunea de iarnă a APCE, la Strasbourg # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care se va desfășura la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii. Pe agenda sesiunii figurează și adresările ministrului Afacerilor Externe al Armeniei, […] Articolul Maia Sandu va susține un discurs-cheie la sesiunea de iarnă a APCE, la Strasbourg apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16 ianuarie 2026
21:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 16.01.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Raport: Rusia își recalibrează strategiile de manipulare pentru a bloca parcursul european al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Rusia și-a adaptat și sofisticat instrumentele de manipulare informațională după încheierea alegerilor prezidențiale, parlamentare și a referendumului din Republica Moldova, cu scopul strategic de a împiedica integrarea europeană a țării și de a o readuce în sfera sa de influență. Concluzia se regăsește în Raportul privind acțiunile de manipulare a informației și ingerințele străine (MIIS), publicat […] Articolul Raport: Rusia își recalibrează strategiile de manipulare pentru a bloca parcursul european al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Premierul Alexandru Munteanu și reprezentanți ai mediului de afaceri, discuții privind situația economică din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Situația economică actuală și provocările cu care se confruntă antreprenorii se numără printre subiectele discutate astăzi, în cadrul ședinței Consiliului Economic, de premierul Alexandru Munteanu și reprezentanții mediului de afaceri și ai comunității de cercetare. Astfel, prim-ministrul a subliniat că obiectivul Guvernului rămâne asigurarea unei creșteri economice durabile, sporirea productivității și a competitivității prin politici […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu și reprezentanți ai mediului de afaceri, discuții privind situația economică din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Comisia Europeană analizează posibile modalități prin care Ucraina să poată adera rapid la UE, ca parte a unui acord de pace cu Rusia, dar inițial fără a oferi Kievului drepturi depline ce decurg din calitatea de stat membru, drepturi care să fie dobândite ulterior după o perioadă de tranziție, afirmă oficiali europeni. Ideea unei astfel […] Articolul Comisia Europeană analizează ideea unei aderări rapide a Ucrainei la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
În această seară, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctul de trecere a frontierei Costești, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Serviciul Vamal informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și se lucrează la capacitate maximă. Astfel, autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru […] Articolul Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Costești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Republica Moldova se află în aceste zile sub influența unui anticiclon de origine europeană, fenomen care a adus vreme geroasă, cer senin și lipsa precipitațiilor. Potrivit meteorologilor, în noaptea precedentă au fost înregistrate temperaturi minime cuprinse între –11 și –19 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind consemnate la stația meteorologică Bălți. În regiunile de […] Articolul Gerul se va menține și în următoarele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Declarațiile Maiei Sandu și ale președintelui României, Nicușor Dan, despre viitorul relațiilor dintre Chișinău și București au reaprins dezbaterea privind unirea și parcursul european al Republicii Moldova. Experții spun că mesajele celor doi lideri se completează, iar integrarea în Uniunea Europeană rămâne proiectul-cheie al Republicii Moldova. Analizele arată că parteneriatul cu România și drumul european […] Articolul Unirea și parcursul UE al Moldovei. Comentariile experților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Un bebeluș cu o greutate de 5 kg și 20 de grame a venit pe lume la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Băiețelul s-a născut pe cale naturală și a fost încadrat medical în categoria de făt gigant (macrosom). Mama copilului, o femeie în vârstă de 35 de ani, se află la cea […] Articolul (FOTO) Un bebeluș de peste 5 kg a venit pe lume la o maternitate din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua, în perioada 18-20 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Cei doi șefi de stat urmează să discute, la Chișinău, aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea relațiilor economice și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit Președinției Republicii Moldova, vizita președintelui albanez are […] Articolul Președintele Albaniei, vizită oficială în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Chișinăul respinge acuzațiile venite de la Moscova: Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie # Vocea Basarabiei
Republica Moldova este o țară sigură pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate de Ministerul rus de Externe. Precizări în acest sens au fost făcute astăzi de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău, care a respins „tentativele de prezentare eronată a realităților din Republica […] Articolul Chișinăul respinge acuzațiile venite de la Moscova: Nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Lukoil-Moldova a refuzat să predea în proprietatea statului bunurile complexului petrolier de la Aeroport. Autoritățile aplică amendă # Vocea Basarabiei
Compania Lukoil-Moldova a refuzat să predea în proprietatea statului bunurile aferente complexului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Ca urmare, autoritățile de la Chișinău au aplicat companiei o amendă pentru nerespectarea deciziei emise, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că, astăzi, 16 ianuarie 2026, Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea […] Articolul Lukoil-Moldova a refuzat să predea în proprietatea statului bunurile complexului petrolier de la Aeroport. Autoritățile aplică amendă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Un bărbat de 68 de ani a fost condamnat la detențiune pe viața, după ce s-a autoproclamat „apostolul Mihail” și a abuzat o familie timp de peste un deceniu. Procuratura Generală a anunțat că inculpatul a fost găsit vinovat de trafic de ființe umane, trafic de copii, viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. Potrivit […] Articolul Un bărbat din R. Moldova, condamnat pe viață după ce a exploatat o familie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Președintele Maia Sandu a semnat astăzi, 16 ianuarie, un decret privind acordarea rangurilor de ambasador și ministru plenipotențiar pentru mai mulți diplomați din Republica Moldova. Conform decretului, Nicu Popescu, fost ministru de Externe și actual emisar special prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, a primit rangul diplomatic de ambasador. De asemenea, printre cele 14 […] Articolul Președinta Maia Sandu a acordat mai multe ranguri diplomatice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere special amenajate și autorizate. Măsura este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024 și vizează securitatea frontierei de stat, dar și protejarea vieții oamenilor. „De ce este important să respectăm această regulă?– […] Articolul Avertisment: Scăldatul în râurile Prut și Nistru, interzis apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Nicolae Federiuc: Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București # Vocea Basarabiei
O declarație aparent confuză și superficială, făcută de președintele României, Nicușor Dan, ridică la alt nivel dezbaterea privind o posibilă reunire a celor două maluri ale Prutului, scrie jurnalistul Nicolae Federiuc, într-un editorial pentru Ziua.md. Șeful statului român a aruncat o frază care merită a fi tratată cu maximă atenție, deoarece schimbă substanțial retorica oficială cu care ne-au […] Articolul Nicolae Federiuc: Nicușor Dan sparge gheața. Efortul de reunire pare să capete formă instituționalizată la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și al intereselor personale în privința Elenei Grițco, deputată a Partidului Nostru. Controlul a fost inițiat în baza unei sesizări din 16 decembrie 2025, care vizează o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. ANI precizează că în sesizarea respectivă este menționat faptul […] Articolul O deputată a Partidului Nostru, în vizorul ANI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat 19 cauze privind pretinse încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană. Cauzele au fost transmise Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse și vizează, în principal, plângeri depuse de cetățeni și entități din stânga Nistrului privind lipsa accesului la instanțe legale și independente, fiind invocată încălcarea dreptului la un […] Articolul CEDO a comunicat 19 cauze privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Elveția oferă un sprijin financiar în valoare de peste 80 de milioane de lei pentru consolidarea integrității și transparenței mediului de afaceri din Republica Moldova. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare au semnat astăzi, la Chișinău, Acordul de implementare a proiectului „Consolidarea încrederii, integrității și […] Articolul Elveția, sprijin de peste 80 de milioane pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Douăzeci și șapte de persoane, dintre care șase copii, au fost evacuate dintr-un bloc din Chișinău, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament, existând riscul intoxicării cu fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale (IGSU), incendiul a avut loc, în această dimineață, într-un apartament situat la unul dintre cele nouă nivele ale unui bloc […] Articolul Zeci de persoane, evacuate dintr-un bloc din Chișinău în urma unui incendiu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.