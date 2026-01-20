Parlamentul intră în sesiunea de primăvară în 2 februarie. Dispoziția, semnată de Igor Grosu
Ziua, 20 ianuarie 2026 14:50
Parlamentul intră în sesiunea de primăvară începând cu 2 februarie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție care prevede convocarea deputaților. Potrivit documentului, deputații se vor întruni în ședință plenară la propunerea Biroului permanent al legislativului, după întocmirea proiectului ordinii de zi. Sesiunea de toamnă 2025 a Parlamentului s-a încheiat în 31 decembrie. Regulamentul Parlamentului […]
• • •
Lavrov: NATO se pregătește serios de război cu Rusia. „Pe scena globală se joacă după regula celui mai puternic” # Ziua
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că statele membre NATO se pregătesc „în mod serios" pentru un conflict cu Rusia, invocând declarațiile liderilor europeni și ale conducerii alianței. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă ample, dedicate bilanțului activității diplomației ruse în 2025. „Obiectivul de a provoca Rusiei o înfrângere […]
Emisarul special al lui Vladimir Putin a ajuns la Davos pentru a se întâlni cu membrii delegației SUA # Ziua
Reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru cooperare investițional-economică externă, Kirill Dmitriev, a anunțat că a ajuns la Davos, unde urmează să se întâlnească cu emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, a transmis acesta pe platforma X. Dmitriev și-a însoțit postarea de o imagine cu mesajele „unde globaliștii discută prăbușirea globalismului" […]
AIEA: Stații electrice ucrainene esențiale pentru siguranța nucleară, afectate de atacurile Rusiei. Cernobîl, fără alimentare externă # Ziua
Mai multe stații electrice ucrainene esențiale pentru siguranța nucleară au fost afectate de activitatea militară pe scară largă din această dimineață, a declarat directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) Rafael Mariano Grossi, într-o postare pe platforma X. Centrala nucleară de la Cernobîl a rămas fără alimentare externă cu energie electrică, iar liniile […]
VIDEO | E bine să cumpărăm apartamente în 2026? Veaceslav Ioniță: Piața imobiliară intră într-o perioadă de turbulențe # Ziua
După o prăbușire în 2025, piața imobiliară din Chișinău va înregistra o ușoară înviorare, prognozează expertul economic al IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, în prima jumătate de an va urma o perioadă de turbulențe, care ar putea chiar să producă și o ușoară scădere a prețurilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens" […]
VIDEO | Fracțiunea Partidului Nostru propune scutirea primăriilor de taxe pentru bunurile obținute prin donații # Ziua
Fracțiunea Partidului Nostru din Parlament a înregistrat un proiect de lege care vizează scutirea autorităților publice locale de taxe vamale, TVA și accize pentru bunurile primite cu titlu gratuit. Inițiativa are ca scop reducerea birocrației și facilitarea accesului primăriilor la autospeciale, utilaje și echipamente destinate serviciilor publice. Potrivit autorilor proiectului, în prezent primăriile sunt nevoite […]
Săptămâna trecută, medicii de la urgență au înregistrat peste 40 de cazuri de hipotermie și degerături # Ziua
Specialiștii de la urgență anunță că a crescut semnificativ numărul pacienților care au avut de suferit în urma temperaturilor joase din ultima perioadă. Săptămâna trecută, peste 40 de persoane au avut nevoie de intervenția medicilor de urgență, după ce au suferit hipotermii și degerături, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Instituțiea precizează că, […]
Zelenski confirmă amânarea vizitei la Davos: „În acest moment aleg Ucraina, nu forumurile economice” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu se deplasează deocamdată la Forumul Economic Mondial de la Davos, rămânând la Kiev pentru a coordona intervențiile autorităților după atacul masiv lansat de Rusia asupra infrastructurii energetice. Zelenski a subliniat că prioritatea absolută este gestionarea situației din țară. „Fără îndoială, în acest caz aleg Ucraina, nu forumurile […]
Primăria Chișinău vrea mai multe acorduri de înfrățire cu orașele elene. O delegație a Parlamentului din Grecia, întrevedere cu Ion Ceban # Ziua
Stabilirea și extinderea parteneriatelor dintre municipiul Chișinău și orașe din Grecia, dezvoltarea urbană, a culturii, turismului, precum și implementarea proiectelor cu impact social și economic au fost principalele subiecte abordate în cadrul unei întrevederi dintre primarul Chișinăului, Ion Ceban, și o delegație din Republica Elenă, condusă de deputatul Maximos Charakopoulos, Secretar General și șef al […]
Rusia a vizat stații electrice ale centralelor nucleare din Ucraina. Atac cu peste 300 de drone și peste 30 de rachete # Ziua
Un atac masiv al Rusiei, desfășurat în noaptea de 20 ianuarie, a lovit mai multe regiuni ale Ucrainei, vizând inclusiv stații de transformare care deservesc centralele nucleare, și a provocat întreruperi pe scară largă ale electricității, apei și încălzirii, au anunțat autoritățile ucrainene, relatează Kyiv Independent. Forțele ruse au atacat capitala Kiev și regiunea Kiev, […]
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Din punct de vedere economic, unirea cu România ar avantaja în primul rând antreprenorii din R. Moldova # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță susține că reunirea Republicii Moldova cu România ar avea efecte pozitive clare, în special pentru agenții economici din stânga Prutului. El a recunoscut că, deși nu se consideră unionist, avantajele sunt evidente, deoarece am câștiga o piață imensă și acces direct pe piețele europene, ceea ce ar permite o dezvoltare rapidă […]
Casa Albă nu a stabilit până în acest moment o întâlnire între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, relatează Politico. Potrivit publicației, 21 ianuarie este considerată o zi-cheie, când liderii așa-numitei „Coaliției de Voință" urmează să se întâlnească cu Trump pentru a-i cere sprijinul […]
Trump anunță discuții privind Groenlanda în Elveția: „Este esențială pentru securitatea națională și globală” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că discuțiile privind Groenlanda vor avea loc în Elveția, în marja reuniunii Forumului Economic Mondial de la Davos. Anunțul a fost făcut pe platforma Truth Social, după o convorbire telefonică pe care Trump a descris-o drept „foarte bună" cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Potrivit lui Trump, părțile […]
Un militar al unei unități din Florești s-a împușcat cu arma din dotare. Soldatul, angajat în bază de contract, s-a rănit în urma accidentului, transmite Ministerul Apărării. Cazul a avut loc azi-dimineață, la ora 10.50, în timpul executării serviciului. Poliția investighează cazul, iar Ministerul Apărării a dispus organizarea unei anchete de serviciu. Amintim că, în […]
Palatul Elysee confirmă autenticitatea mesajului trimis de Macron lui Trump: Un summit G7 cu participarea Rusiei, propus joi la Paris # Ziua
Palatul Elysee a confirmat autenticitatea mesajului personal trimis de președintele Franței, Emmanuel Macron, omologului său american, Donald Trump, transmite ANSA. Mesajul a fost făcut public de Trump pe platforma Truth Social pe 20 ianuarie. În text, Macron propune organizarea unei reuniuni G7 la Paris, pe 22 ianuarie, și sugerează invitarea unor observatori, printre care reprezentanți […]
Un tânăr de 25 de ani a fugit din închisoare. Acesta era deținut la Penitenciarul nr. 4 din Cricova # Ziua
Un deținut, în vârstă de 25 de ani, este dat în căutare de Administrația Națională a Penitenciarelor, după ce, luni, la ora 14.00, a evadat. Acesta era deținut în Penitenciarul nr. 4 din Cricova. Tânărul a fugit în timp ce se afla locul de muncă din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. AND precizează că este […]
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, demisionează pe fondul speculațiilor că își va lansa propriul partid # Ziua
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni că va demisiona, alimentând speculațiile că intenționează să își creeze propria formațiune politică pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate, după ce guvernul precedent a căzut luna trecută, relatează Reuters. Radev, al cărui mandat urma să expire în ianuarie 2027, a declarat că va depune cererea de demisie […]
VIDEO | Aurora boreală vizibilă la nivel global după o erupție solară extrem de puternică. Fenomenul, observat inclusiv în România și R. Moldova # Ziua
O furtună geomagnetică extrem de puternică, de nivel G4.7, a provocat apariția aurorelor polare în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv la latitudini neobișnuit de joase, potrivit platformei astronomice Spaceweather. Fenomenul a fost generat de o erupție solară anormală, al cărei nor de particule a ajuns de la Soare la Pământ în doar 25 de ore, […]
Guvernul Republicii Moldova anunță lansarea unor consultări publice ample privind reforma administrației publice locale. Anunțul a fost făcut de secretarul general al Executivului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, obiectivul este construirea unor primării puternice, localități mai dezvoltate și servicii publice mai bune. Forma finală a proiectului va fi decisă, potrivit lui, exclusiv în urma consultărilor. „Vom […]
Două vârstnice și un bărbat au murit în urma unor incendii provocate de sobe supraîncălzite și aparate electrice folosite incorect # Ziua
Sobele supraîncălzite și aparatele electrice utilizate incorect fac noi victime. Un bărbat, de 66 de ani, din raionul Fălești și o femeie, în vârstă de 83 de ani, din raionul Soroca, au murit în urma unor incendii provocate de sobele din locuințe, care au fost suprasolicitate. Potrivit IGSU, bărbatul din satul Pruteni, raionul Fălești, a […]
Philip Morris Moldova a fost desemnat Angajator de Top pentru a cincea oară. Distincția reconfirmă angajamentul companiei de a crea un mediu de muncă în care oamenii să se simtă motivați și inspirați să se dezvolte profesional. Directorul Philip Morris Moldova, Elena Naumenko susține că certificarea Angajator de Top demonstrează că angajații sunt cea mai […]
VIDEO | Mihai Popșoi anunță că din primăvară nu vom mai fi, oficial, în CSI: Vom denunța acordurile de bază # Ziua
După aproape doi ani de la anunțul liderului PAS, Igor Grosu, privind inițierea retragerii din CSI, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, anunță că procesul ar putea fi încheiat la sfârșitul iernii prin denunțarea celor trei acorduri care au stat la baza fondării acestei structuri regionale. Șeful diplomației spune că avizarea acestor denunțări are loc acum […]
VIDEO | Trump vrea să constituie „Consiliul Păcii” la Davos și pune presiune pe Franța, care ar fi refuzat participarea: „Macron va veni, nu mai e mult la putere” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să semneze joi, 22 ianuarie, la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, documentele de constituire ale așa-numitului „Consiliu al Păcii", o inițiativă prezentată inițial ca un plan de reconstrucție pentru Fâșia Gaza, dar care stârnește tot mai multe rezerve în rândul aliaților occidentali, relatează CNBS. Potrivit Bloomberg, […]
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc azi Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre profeți # Ziua
În 20 ianuarie, în calendarul ortodox neîndreptat, este Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Mântuitorul Iisus Hristos în râul Iordan. Ioan Botezătorul este cinstit a doua zi după Sărbătoarea Botezul Domnului Iiisus Hristos. Biserica a rânduit ca după unele mari sărbători ale […]
Atac masiv asupra Kievului. Peste 5.600 de blocuri au rămas fără căldură, iar malul stâng al orașului – fără apă # Ziua
Un nou atac asupra capitalei
Slujbe de mulțumire în toate bisericile ortodoxe românești, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române # Ziua
Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, marcată anual în 24 ianuarie, Biserica Ortodoxă Română va organiza un program liturgic special, dedicat celebrării acestui moment fundamental din istoria poporului român, anunță Patriarhia într-un comunicat. Astfel, sâmbătă, 24 ianuarie, începând cu ora 09:00, la Catedrala Patriarhală din București va fi săvârșită […] Articolul Slujbe de mulțumire în toate bisericile ortodoxe românești, la 167 de ani de la Unirea Principatelor Române apare prima dată în ZIUA.md.
Patru nepalezi, angajați ilegal la o fermă din raionul Nisporeni. Șeful întreprinderii și străinii urmează să fie sancționați # Ziua
Șeful unei ferme de păsări de lângă satul Bărboieni, raionul Nisporeni, a angajat ilegal patru bărbați din Nepal. Poliția de Frontieră, care a depistat cazul, precizează că străinii dețin acte de ședere legală și de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, însă documentele nu le oferă dreptul de activitate la asemenea întreprinderi. Cei patru nepalezi lucrau […] Articolul Patru nepalezi, angajați ilegal la o fermă din raionul Nisporeni. Șeful întreprinderii și străinii urmează să fie sancționați apare prima dată în ZIUA.md.
Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, merge la Davos pentru a se întâlni cu membri ai delegației SUA # Ziua
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va călători în această săptămână în stațiunea elvețiană Davos, unde urmează să aibă întâlniri cu membri ai delegației Statelor Unite în marja World Economic Forum (WEF), au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu vizita, sub protecția anonimatului. Informația apare în contextul reluării contactelor diplomatice legate […] Articolul Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, merge la Davos pentru a se întâlni cu membri ai delegației SUA apare prima dată în ZIUA.md.
În Găgăuzia începe perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la scrutinul pentru Adunarea Populară # Ziua
În două zile, în Găgăuzia începe perioada de depunere a documentelor pentru participarea la alegerile în Adunarea Populară, programate pentru 22 martie. În acest context, instituția electorală locală a examinat și aprobat deciziile privind pregătirea și desfășurarea scrutinului, transmite IPN. Astfel, recepționarea documentelor pentru grupurile de inițiativă va avea loc în perioada 21 ianuarie-10 februarie, […] Articolul În Găgăuzia începe perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la scrutinul pentru Adunarea Populară apare prima dată în ZIUA.md.
Autoritățile spaniole au declarat trei zile de doliu național în urma gravei catastrofe feroviare produse în sudul țării. Garda Civilă a Spaniei a publicat imagini aeriene filmate din elicopter de la locul accidentului, care surprind amploarea distrugerilor. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și-a anulat participarea la reuniunea anuală a Forumului Mondial de la Davos, pentru a […] Articolul VIDEO | Spania declară trei zile de doliu național după catastrofa feroviară apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria Chișinău va cumpăra un pachet integrat de echipamente și vehicule specializate pentru curățarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii de drenaj urban a râului Bîc. Achiziția urmează să fie făcută în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru care municipalitatea a lansat o licitație internațională, transmite IPN. Potrivit edilului Ion Ceban, […] Articolul Albia râului Bîc va fi reabilitată. Primăria Chișinău lansează o licitație internațională apare prima dată în ZIUA.md.
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Merită să cumpărăm apartamente în 2026 și cât mai trăim din mila UE? # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, economistul Veaceslav Ioniță, a schițat tabloul economic al anului 2026 pentru R. Moldova, într-o nouă ediție a emisiunii „Contrasens”, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Concluzia generală e simplă: prognozele economice pe termen scurt sunt optimiste, cele pe termen lung: mai puțin îmbucurătoare. La ce să ne așteptăm, cât […] Articolul CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Merită să cumpărăm apartamente în 2026 și cât mai trăim din mila UE? apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Albaniei așteaptă ca R. Moldova să „reconsidere” problema recunoașterii independenței Kosovo # Ziua
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat în vizită la Chișinău, a venit cu o declarație „curajoasă” în timpul conferinței susținută la Președinție împreună cu Maia Sandu. În pofida unei poziții oficiale a Chișinăului de nerecunoaștere a independenței Kosovo, liderul de la Tirana a declarat că speră ca R. Moldova să „reconsidere” această abordare. „Apreciem contribuția permanentă […] Articolul Președintele Albaniei așteaptă ca R. Moldova să „reconsidere” problema recunoașterii independenței Kosovo apare prima dată în ZIUA.md.
Financial Times: Delegațiile europene „își rescriu notițele” înaintea întâlnirilor cu Trump la Davos. Ucraina, eclipsată de Groenlanda # Ziua
Liderii europeni intenționau să folosească reuniunea de la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina, însă pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul, Groenlanda a devenit subiectul dominant, relatează Financial Times, citând surse diplomatice. Potrivit publicației britanice, o întâlnire a consilierilor pentru securitate națională ai statelor occidentale, programată luni […] Articolul Financial Times: Delegațiile europene „își rescriu notițele” înaintea întâlnirilor cu Trump la Davos. Ucraina, eclipsată de Groenlanda apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 220 de ani, în 19 ianuarie 1806, se năștea Alexandru Donici, remarcabilul fabulist și poet român, care peste ani era să fie numit de Mihai Eminescu „un cuib de înțelepciune”. Alexandru sau Alecu Donici s-a născut în Principatul Moldovei, în satul Piatra-Bezin de lângă Orhei, localitatea care în prezent îi poartă numele. A fost […] Articolul 220 de ani de la nașterea lui Alexandru Donici, remarcabilul fabulist și poet român apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele FEA, Dorin Damir, și fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare cu executare # Ziua
Dorin Damir, președintele asociației Fighting & Entertainment Association și finul de cununie al fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu și fals în acte în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Totodată, instanța l-a […] Articolul Președintele FEA, Dorin Damir, și fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare cu executare apare prima dată în ZIUA.md.
Danemarca a decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza conflictului privind Groenlanda # Ziua
Guvernul Danemarcei a decis să nu fie reprezentat la reuniunea din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, pe fondul escaladării disputei legate de Groenlanda, care tensionează relațiile transatlantice. „Reprezentanții guvernului danez au fost invitați anul acesta, iar decizia privind participarea aparține guvernului în cauză. Putem confirma că guvernul Danemarcei nu va fi […] Articolul Danemarca a decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza conflictului privind Groenlanda apare prima dată în ZIUA.md.
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Economiei vor reprezenta R. Moldova la Forumul de la Davos # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc în perioada 19-22 ianuarie 2026. Premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Economiei vor reprezenta R. Moldova la Forumul de la Davos apare prima dată în ZIUA.md.
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură rutieră și feroviară # Ziua
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport. Subiectul a a fost discutat în cadrul unei întrevederi între ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și secretarul de stat al Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Scrioșteanu. Potrivit unui comunicat de ministerul de resort, discuțiile s-au axat pe o […] Articolul Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură rutieră și feroviară apare prima dată în ZIUA.md.
Administrația Prezidențială analizează dacă România va intra în „Consiliul Păcii” al lui Trump: „A fost o surpriză” # Ziua
România analizează inițiativa președintelui SUA pentru noul așa-zis „Consiliu de Pace”, însă președintele Nicușor Dan „nu poate să răspundă în pripă unei inițiative foarte importante”. Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui Nicușor Dan pe teme de securitate națională, Marius Lazurca. Potrivit oficialului, invitația făcută de Trump lui Nicușor Dan a fost „o surpriză, fără […] Articolul Administrația Prezidențială analizează dacă România va intra în „Consiliul Păcii” al lui Trump: „A fost o surpriză” apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație de a se alătura „Consiliului Păcii”, o structură pe care Statele Unite intenționează să o creeze, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „prin canale diplomatice”. „În acest moment analizăm toate detaliile acestei propuneri. Sperăm la contacte cu partea […] Articolul Rusia a fost invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul Păcii” apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat, care acum un an a sărit la bătaie la un polițist în sediul IP Botanica, a fost condamnat la un an de închisoare # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare pentru comportament agresiv față de un polițist. Acum aproape un an, în februarie 2025, învinuitul a sărit la bătaie la un subofițer superior de investigații chiar în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica din Capitală. Încăierarea a avut loc […] Articolul Un bărbat, care acum un an a sărit la bătaie la un polițist în sediul IP Botanica, a fost condamnat la un an de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
România se află în etapa finală a demersurilor pentru preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM Constanța), potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. APM Constanța, companie controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru achiziția […] Articolul România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Trump spune că „nu mai este obligat să se gândească doar la pace” după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-o scrisoare adresată premierului norvegian Jonas Gahr Store că „nu mai este obligat să se gândească exclusiv la pace”, invocând faptul că nu i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace. Conținutul scrisorii a fost relatat de PBS. „Nu mai simt obligația de a mă gândi doar la pace, deși […] Articolul Trump spune că „nu mai este obligat să se gândească doar la pace” după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în ZIUA.md.
O persoană angajată pentru servicii de curățenie în sediul Serviciului Vamal a murit azi-dimineață # Ziua
Tragedie în incinta sediului Serviciului Vamal din Chișinău. O persoană angajată prin contract pentru servicii de curățenie a murit, azi-dimineață, după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. „Au fost întreprinse toate măsurile imediate necesare, fiind solicitat serviciul de ambulanță. Din păcate, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul, iar conform informațiilor […] Articolul O persoană angajată pentru servicii de curățenie în sediul Serviciului Vamal a murit azi-dimineață apare prima dată în ZIUA.md.
MAE de la Chișinău, despre catastrofa feroviară din Spania: Nu există confirmări privind cetățeni moldoveni # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică, în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenuri au deraiat, relatează Moldpres. Potrivit instituției, cazul este monitorizat de Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, care […] Articolul MAE de la Chișinău, despre catastrofa feroviară din Spania: Nu există confirmări privind cetățeni moldoveni apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | „Trenul unirii” trece doua oară prin gara noastră, spune Dan Dungaciu: „Dacă nici în ăsta nu ne urcăm, s-a închis povestea” # Ziua
Republica Moldova poate să se integreze în UE și NATO după modelul german, adică prin reunirea cu România. De această părere este expertul geopolitic Dan Dungaciu, care subliniază că această este singura soluție. Mai mult, spune el, Chișinăul și Bucureștiul ar trebui să-și asume pe cont propriu acest proiect, fără să aștepte aprobarea partenerilor străini. […] Articolul VIDEO | „Trenul unirii” trece doua oară prin gara noastră, spune Dan Dungaciu: „Dacă nici în ăsta nu ne urcăm, s-a închis povestea” apare prima dată în ZIUA.md.
Două persoane au murit în urma unor incendii izbucnite la Călărași și Cahul. Flăcările, provocate de un aparat electric și de o sobă defectă # Ziua
Un bărbat și o femeie au murit, duminică, 18 ianuarie, în urma unor incendii izbucnite într-un sat din raionul Călărași și în orașul Cahul. Primul caz a avut loc în satul Hârjauca, acolo unde o casă a luat foc din cauza unui termogenerator electric lăsat pe timp de noapte lângă pat. La fața locului au […] Articolul Două persoane au murit în urma unor incendii izbucnite la Călărași și Cahul. Flăcările, provocate de un aparat electric și de o sobă defectă apare prima dată în ZIUA.md.
OPINII | George Damian: Lumea s-a întors la real-politik și echilibre de forță definite de interese. Groenlanda și Mare Nostrum # Ziua
Geopolitica ne învață că imperiile thalassocratice se construiesc în jurul mărilor și oceanelor. Proiecția centrată pe Polul Nord a Oceanului Arctic ni-l dezvăluie ca pe noua „Mare Mediterană” a secolului 21. SUA controlează prin Alaska ieșirea în Oceanul Pacific împreună cu Rusia – însă ieșirile în Oceanul Atlantic sunt controlate de Canada, Groenlanda, Islanda, Insulele […] Articolul OPINII | George Damian: Lumea s-a întors la real-politik și echilibre de forță definite de interese. Groenlanda și Mare Nostrum apare prima dată în ZIUA.md.
UE pregătește măsuri dure împotriva SUA din cauza Groenlandei, inclusiv tarife de 93 de miliarde de euro # Ziua
Uniunea Europeană se pregătește să adopte măsuri ferme împotriva Statelor Unite, inclusiv tarife de până la 93 de miliarde de euro, pentru a-l descuraja pe președintele american Donald Trump de la încercările de a obține controlul asupra Groenlanda, relatează Politico, citând diplomați și oficiali europeni. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni desfășurate pe […] Articolul UE pregătește măsuri dure împotriva SUA din cauza Groenlandei, inclusiv tarife de 93 de miliarde de euro apare prima dată în ZIUA.md.
