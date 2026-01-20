Parlamentul intră în sesiunea de primăvară în 2 februarie. Dispoziția, semnată de Igor Grosu

11:40

Republica Moldova poate să se integreze în UE și NATO după modelul german, adică prin reunirea cu România. De această părere este expertul geopolitic Dan Dungaciu, care subliniază că această este singura soluție. Mai mult, spune el, Chișinăul și Bucureștiul ar trebui să-și asume pe cont propriu acest proiect, fără să aștepte aprobarea partenerilor străini. […] Articolul VIDEO | „Trenul unirii” trece doua oară prin gara noastră, spune Dan Dungaciu: „Dacă nici în ăsta nu ne urcăm, s-a închis povestea” apare prima dată în ZIUA.md.