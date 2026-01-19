În Găgăuzia începe perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la scrutinul pentru Adunarea Populară
În două zile, în Găgăuzia începe perioada de depunere a documentelor pentru participarea la alegerile în Adunarea Populară, programate pentru 22 martie. În acest context, instituția electorală locală a examinat și aprobat deciziile privind pregătirea și desfășurarea scrutinului, transmite IPN. Astfel, recepționarea documentelor pentru grupurile de inițiativă va avea loc în perioada 21 ianuarie-10 februarie,
Emisarul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, merge la Davos pentru a se întâlni cu membri ai delegației SUA # Ziua
Emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, va călători în această săptămână în stațiunea elvețiană Davos, unde urmează să aibă întâlniri cu membri ai delegației Statelor Unite în marja World Economic Forum (WEF), au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu vizita, sub protecția anonimatului. Informația apare în contextul reluării contactelor diplomatice legate
Autoritățile spaniole au declarat trei zile de doliu național în urma gravei catastrofe feroviare produse în sudul țării. Garda Civilă a Spaniei a publicat imagini aeriene filmate din elicopter de la locul accidentului, care surprind amploarea distrugerilor. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și-a anulat participarea la reuniunea anuală a Forumului Mondial de la Davos, pentru a
Primăria Chișinău va cumpăra un pachet integrat de echipamente și vehicule specializate pentru curățarea, întreținerea și modernizarea infrastructurii de drenaj urban a râului Bîc. Achiziția urmează să fie făcută în cadrul proiectului realizat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru care municipalitatea a lansat o licitație internațională, transmite IPN. Potrivit edilului Ion Ceban,
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță: Merită să cumpărăm apartamente în 2026 și cât mai trăim din mila UE? # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, economistul Veaceslav Ioniță, a schițat tabloul economic al anului 2026 pentru R. Moldova, într-o nouă ediție a emisiunii „Contrasens", realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Concluzia generală e simplă: prognozele economice pe termen scurt sunt optimiste, cele pe termen lung: mai puțin îmbucurătoare. La ce să ne așteptăm, cât
Președintele Albaniei așteaptă ca R. Moldova să „reconsidere” problema recunoașterii independenței Kosovo # Ziua
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, aflat în vizită la Chișinău, a venit cu o declarație „curajoasă" în timpul conferinței susținută la Președinție împreună cu Maia Sandu. În pofida unei poziții oficiale a Chișinăului de nerecunoaștere a independenței Kosovo, liderul de la Tirana a declarat că speră ca R. Moldova să „reconsidere" această abordare. „Apreciem contribuția permanentă
Financial Times: Delegațiile europene „își rescriu notițele” înaintea întâlnirilor cu Trump la Davos. Ucraina, eclipsată de Groenlanda # Ziua
Liderii europeni intenționau să folosească reuniunea de la Forumul Economic Mondial de la Davos pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina, însă pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul, Groenlanda a devenit subiectul dominant, relatează Financial Times, citând surse diplomatice. Potrivit publicației britanice, o întâlnire a consilierilor pentru securitate națională ai statelor occidentale, programată luni
Acum 220 de ani, în 19 ianuarie 1806, se năștea Alexandru Donici, remarcabilul fabulist și poet român, care peste ani era să fie numit de Mihai Eminescu „un cuib de înțelepciune". Alexandru sau Alecu Donici s-a născut în Principatul Moldovei, în satul Piatra-Bezin de lângă Orhei, localitatea care în prezent îi poartă numele. A fost
Președintele FEA, Dorin Damir, și fostul șef al IGP, Alexandru Pînzari, condamnați la trei ani de închisoare cu executare # Ziua
Dorin Damir, președintele asociației Fighting & Entertainment Association și finul de cununie al fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru abuz în serviciu și fals în acte în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026. Totodată, instanța l-a
Danemarca a decis să nu participe la Forumul Economic Mondial de la Davos din cauza conflictului privind Groenlanda # Ziua
Guvernul Danemarcei a decis să nu fie reprezentat la reuniunea din acest an a Forumului Economic Mondial de la Davos, pe fondul escaladării disputei legate de Groenlanda, care tensionează relațiile transatlantice. „Reprezentanții guvernului danez au fost invitați anul acesta, iar decizia privind participarea aparține guvernului în cauză. Putem confirma că guvernul Danemarcei nu va fi
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Economiei vor reprezenta R. Moldova la Forumul de la Davos # Ziua
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc în perioada 19-22 ianuarie 2026. Premierul va avea o serie de întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai companiilor internaționale cu potențial investițional în
Republica Moldova și România accelerează proiectele comune de infrastructură rutieră și feroviară # Ziua
Republica Moldova și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport. Subiectul a a fost discutat în cadrul unei întrevederi între ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și secretarul de stat al Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Scrioșteanu. Potrivit unui comunicat de ministerul de resort, discuțiile s-au axat pe o
Administrația Prezidențială analizează dacă România va intra în „Consiliul Păcii” al lui Trump: „A fost o surpriză” # Ziua
România analizează inițiativa președintelui SUA pentru noul așa-zis „Consiliu de Pace", însă președintele Nicușor Dan „nu poate să răspundă în pripă unei inițiative foarte importante". Declarațiile au fost făcute de consilierul președintelui Nicușor Dan pe teme de securitate națională, Marius Lazurca. Potrivit oficialului, invitația făcută de Trump lui Nicușor Dan a fost „o surpriză, fără
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a primit o invitație de a se alătura „Consiliului Păcii", o structură pe care Statele Unite intenționează să o creeze, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Potrivit acestuia, invitația a fost transmisă „prin canale diplomatice". „În acest moment analizăm toate detaliile acestei propuneri. Sperăm la contacte cu partea
Un bărbat, care acum un an a sărit la bătaie la un polițist în sediul IP Botanica, a fost condamnat la un an de închisoare # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare pentru comportament agresiv față de un polițist. Acum aproape un an, în februarie 2025, învinuitul a sărit la bătaie la un subofițer superior de investigații chiar în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica din Capitală. Încăierarea a avut loc
România se află în etapa finală a demersurilor pentru preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, prin Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța (APM Constanța), potrivit informațiilor publicate de Profit.ro. APM Constanța, companie controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor, a depus o ofertă angajantă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru achiziția
Trump spune că „nu mai este obligat să se gândească doar la pace” după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-o scrisoare adresată premierului norvegian Jonas Gahr Store că „nu mai este obligat să se gândească exclusiv la pace", invocând faptul că nu i-a fost acordat Premiul Nobel pentru Pace. Conținutul scrisorii a fost relatat de PBS. „Nu mai simt obligația de a mă gândi doar la pace, deși
O persoană angajată pentru servicii de curățenie în sediul Serviciului Vamal a murit azi-dimineață # Ziua
Tragedie în incinta sediului Serviciului Vamal din Chișinău. O persoană angajată prin contract pentru servicii de curățenie a murit, azi-dimineață, după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. „Au fost întreprinse toate măsurile imediate necesare, fiind solicitat serviciul de ambulanță. Din păcate, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul, iar conform informațiilor
MAE de la Chișinău, despre catastrofa feroviară din Spania: Nu există confirmări privind cetățeni moldoveni # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică, în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenuri au deraiat, relatează Moldpres. Potrivit instituției, cazul este monitorizat de Ambasada Republicii Moldova în Regatul Spaniei, care
VIDEO | „Trenul unirii” trece doua oară prin gara noastră, spune Dan Dungaciu: „Dacă nici în ăsta nu ne urcăm, s-a închis povestea” # Ziua
Republica Moldova poate să se integreze în UE și NATO după modelul german, adică prin reunirea cu România. De această părere este expertul geopolitic Dan Dungaciu, care subliniază că această este singura soluție. Mai mult, spune el, Chișinăul și Bucureștiul ar trebui să-și asume pe cont propriu acest proiect, fără să aștepte aprobarea partenerilor străini.
Două persoane au murit în urma unor incendii izbucnite la Călărași și Cahul. Flăcările, provocate de un aparat electric și de o sobă defectă # Ziua
Un bărbat și o femeie au murit, duminică, 18 ianuarie, în urma unor incendii izbucnite într-un sat din raionul Călărași și în orașul Cahul. Primul caz a avut loc în satul Hârjauca, acolo unde o casă a luat foc din cauza unui termogenerator electric lăsat pe timp de noapte lângă pat. La fața locului au
OPINII | George Damian: Lumea s-a întors la real-politik și echilibre de forță definite de interese. Groenlanda și Mare Nostrum # Ziua
Geopolitica ne învață că imperiile thalassocratice se construiesc în jurul mărilor și oceanelor. Proiecția centrată pe Polul Nord a Oceanului Arctic ni-l dezvăluie ca pe noua „Mare Mediterană" a secolului 21. SUA controlează prin Alaska ieșirea în Oceanul Pacific împreună cu Rusia – însă ieșirile în Oceanul Atlantic sunt controlate de Canada, Groenlanda, Islanda, Insulele
UE pregătește măsuri dure împotriva SUA din cauza Groenlandei, inclusiv tarife de 93 de miliarde de euro # Ziua
Uniunea Europeană se pregătește să adopte măsuri ferme împotriva Statelor Unite, inclusiv tarife de până la 93 de miliarde de euro, pentru a-l descuraja pe președintele american Donald Trump de la încercările de a obține controlul asupra Groenlanda, relatează Politico, citând diplomați și oficiali europeni. Subiectul a fost discutat în cadrul unei reuniuni desfășurate pe
Stare de alertă la Aeroportul Chișinău. Terminalul a fost închis timp de o oră din cauza declanșării sistemului de alarmă # Ziua
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a fost închis aseară, timp de o oră, iar pasagerii și personalul evacuați, după ce în terminal s-a declanșat sistemul de alarmă. Sistarea activității a fost decisă la ora 22.40 în urma declanșării sistemului antiincendiu într-un spațiu din incinta aeroportului. Incidentul a avut loc după ce o persoană neidentificată
A crescut bilanţul teribilului accident feroviar din Spania. Cel puțin 39 de morți și peste 150 de răniți după ce două trenuri au deraiat # Ziua
Numărul victimelor accidentului feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în localitatea Adamuz, din provincial spaniolă Cordoba, a ajuns la cel puțin 39 de morți, au declarat pentru Europa Press surse din cadrul Ministerul de Interne al Spaniei. Potrivit autorităților, 152 de persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Dintre acestea, cinci se află
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Botezul Domnului Iisus Hristos, ziua în care Sfânta Treime s-a arătat lumii # Ziua
Praznic împărătesc în calendarul neîndreptat. Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și ca Boboteaza. Este ziua în care Mântuitorul Hristos a fost botezat în Iordan de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul, moment care marchează începutul vieții creștine. La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăv
La mulți ani, Gheorghe Urschi! Cunoscutul actor, scenarist și regizor împlinește azi 78 de ani # Ziua
Cunoscutul actor, scriitor și regizor Gheorghe Urschi împlinește azi 78 de ani. Scenaristul a marcat profund scena culturală a Republicii Moldova printr-o carieră de peste patru decenii. Artist al Poporului și deținător al „Ordinului Republicii”, Gheorghe Urschi rămâne o figură emblematică pentru teatrul și cinematografia din R. Moldova, care prin creațiile sale, în special cele […] Articolul La mulți ani, Gheorghe Urschi! Cunoscutul actor, scenarist și regizor împlinește azi 78 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
Bild: Soldații germani au părăsit Groenlanda după doar 44 de ore. Retragere fulger, fără explicații oficiale # Ziua
Un grup de 15 militari ai Forțelor Armate Germane au părăsit în mod neașteptat Groenlanda, decolând din capitala insulei, Nuuk, la numai 44 de ore după sosire. Publicația germană BILD a surprins îmbarcarea ofițerilor și soldaților germani pe un zbor al companiei Icelandair. Misiunea a fost încheiată înainte de termen, fără declarații publice sau explicații […] Articolul Bild: Soldații germani au părăsit Groenlanda după doar 44 de ore. Retragere fulger, fără explicații oficiale apare prima dată în ZIUA.md.
Opt state NATO critică amenințările tarifare ale lui Trump privind Groenlanda și avertizează asupra unei escaladări transatlantice # Ziua
Opt state membre ale NATO, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Regatul Unit, au transmis duminică o declarație comună privind securitatea în Arctica, în contextul tensiunilor tot mai mari legate de Groenlanda și de relațiile transatlantice. În declarație, statele subliniază că, în calitate de membri NATO, sunt angajate să consolideze securitatea […] Articolul Opt state NATO critică amenințările tarifare ale lui Trump privind Groenlanda și avertizează asupra unei escaladări transatlantice apare prima dată în ZIUA.md.
Nicu Popescu (PAS), declarație oficială de când era ministru de Externe al RM: „Conflictul de pe Nistru a fost un război civil”. Da, fostul șef „proieuropean” al diplomației din stânga Prutului a susținut asta public, și nu a fost schimbat pentru abominația emisă. Mai rusește de-atât nici nu ai cum să vorbești în Basarabia noastră, […] Articolul ATITUDINI | Răzvan Gheorghe: De la Nicu Popescu la Paula Seling apare prima dată în ZIUA.md.
Astăzi se împlinesc 17 ani de la moartea tragică a poetului Grigore Vieru, iubitorul de limbă și de neam, poetul cu o sensibilitate mare care a unit generații și s-a dedicat, prin poezii, atât copiilor, cât și adulților. Grigore Vieru s-a stins din viață în 18 ianuarie 2009, la vârsta de 73 de ani, după ce a fost […] Articolul 17 ani fără Grigore Vieru, unul dintre cei mai valoroși poeți români ai secolului al XX-lea apare prima dată în ZIUA.md.
UE și Blocul „Mercosur” au semnat un acord istoric de liber schimb după 25 de ani de negocieri # Ziua
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, au semnat sâmbătă un acord comercial istoric, după negocieri care au durat mai mult de 25 de ani. Documentul are ca obiectiv crearea celei mai mari zone de liber schimb la nivel global. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit […] Articolul UE și Blocul „Mercosur” au semnat un acord istoric de liber schimb după 25 de ani de negocieri apare prima dată în ZIUA.md.
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în urma situației de la finala națională a Eurovision unde artista Paula Seling a folosit expresia rusească „Molodeț, Moldova” în felicitarea sa. Într-un mesaj video, edilul regretă ura și disprețul la care au recurs unii „moraliști” care au lansat valuri de critici în adresa interpretei din […] Articolul Ion Ceban, mesaj după incidentul cu Paula Seling: Sunt șocat de disprețul unor moraliști apare prima dată în ZIUA.md.
FOTO | Un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni, răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri, transportați la spital # Ziua
Un microbuz ce circula spre Germania, cu 11 cetățeni moldoveni, a fost implicat într-un accident rutier pe un drum din județul Suceava. Vehiculul s-a răsturnat între localitățile Ilișești și Păltinoasa, iar doi pasageri au fost răniți, fiind transportați la spital. Potrivit Poliției Române, un cetățean moldovean, în vârstă de 35 de ani, în timp ce microbuzul, […] Articolul FOTO | Un microbuz cu 11 cetățeni moldoveni, răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri, transportați la spital apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Paula Seling, într-o situație jenantă la finala Eurovision de la Chișinău, după ce a folosit cuvântul rusesc „molodeț” în felicitarea sa # Ziua
Cunoscuta artistă din România Paula Seling s-a pomenit într-o situație jenantă și cu un val de critici, după ce în finala Eurovision de la Chișinău, acolo unde a făcut parte din juriul internațional, a folosit expresia rusească „Molodeț, Moldova!”, atunci când a venit cu un mesaj de felicitare. Gestul a stârnit controverse în mediul online, […] Articolul VIDEO | Paula Seling, într-o situație jenantă la finala Eurovision de la Chișinău, după ce a folosit cuvântul rusesc „molodeț” în felicitarea sa apare prima dată în ZIUA.md.
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Ajunul Bobotezei. Credincioșii merg la biserici să ia Agheasma Mare # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Ajunul Bobotezei, ziua în care a fost botezat Iisus Hristos în apele Iordanului. În biserici, preoții au oficial slujbe și au făcut agheasmă. Enoriașii sunt așteptați la biserică astăzi și mâine pentru a lua apă sfințită. Dacă pe parcursul anului se face de câteva ori Agheasma Mică, numai […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Ajunul Bobotezei. Credincioșii merg la biserici să ia Agheasma Mare apare prima dată în ZIUA.md.
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul Păcii propus de Trump. O scrisoare ar fi fost trimisă lui Nicușor Dan # Ziua
România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace, o nouă organizație propusă de liderul american Donald Trump. Despre acest lucru scriu mai multe publicații din România, care fac referire la diferite surse. Scrisoarea transmisă de Donald Trump, în acest sens, ar fi fost primită, sâmbătă, de președintele României, Nicușor Dan, scrie G4Media. Conform […] Articolul România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul Păcii propus de Trump. O scrisoare ar fi fost trimisă lui Nicușor Dan apare prima dată în ZIUA.md.
Trump vrea ca statele să plătească un miliard de dolari pentru a rămâne permanent în Consiliul Păcii, o nouă organizație propusă de liderul american # Ziua
Administrația Trump le cere statelor care doresc un loc permanent în Consiliul pentru Pace, care se vrea o alternativă a ONU, să contribuie cu cel puțin un miliard de dolari. Potrivit unui proiect pentru grupul propus, consultat de Bloomberg, președintele Donald Trump ar urma să fie primul președinte al Consiliului și să decidă cine este […] Articolul Trump vrea ca statele să plătească un miliard de dolari pentru a rămâne permanent în Consiliul Păcii, o nouă organizație propusă de liderul american apare prima dată în ZIUA.md.
Proiectul privind obținerea statutului de „notificator de încredere” pentru conținutul video ilegal de pe platformele online, supus consultărilor publice # Ziua
Persoanele și organizațiile capabile să identifice și să raporteze conținut ilegal pe platformele video, într-un mod profesionist, obiectiv și independent, vor putea obține statutul de „notificator de încredere”. Consiliul Audiovizualului a propus pentru consultări publice un regulament care reglementează procedura de certificare a acestui statut, transmite IPN. Acest regulament creează, în premieră, un mecanism oficial […] Articolul Proiectul privind obținerea statutului de „notificator de încredere” pentru conținutul video ilegal de pe platformele online, supus consultărilor publice apare prima dată în ZIUA.md.
Lideri UE denunță inițiativa lui Trump de a indroduce tarife suplimentare statelor europene care sunt „de partea Groenlandei” # Ziua
UE organizează azi o ședință de urgență, la nivelul ambasadorilor celor 27 de state membre, în contextul anunțului lui Donald Trump care se pregătește să introducă tarife suplimentare statelor europene care sunt „de partea Groenlandei” în contextul intențiilor Washingtonului de a prelua controlul asupra insulei. Lideri europeni au denunțat deja inițiativa și au precizat că nu […] Articolul Lideri UE denunță inițiativa lui Trump de a indroduce tarife suplimentare statelor europene care sunt „de partea Groenlandei” apare prima dată în ZIUA.md.
Sens giratoriu nou la Peresecina, pe una dintre cele mai periculoase porțiuni de drum național # Ziua
Un sens giratoriu a devenit funcțional pe drumul național Chișinău – Orhei, la ieșirea din satul Peresecina, una dintre cele mai periculoase porțiuni pe care sunt înregistrate accidente rutiere. Anunțul despre darea în exploatare a sensului giartoriu a fost făcută de Poliția Națională, care vine și cu mai multe recomandări pentru șoferi. „Pentru o deplasare […] Articolul Sens giratoriu nou la Peresecina, pe una dintre cele mai periculoase porțiuni de drum național apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Satoshi a câștigat finala națională a Eurovision. Artistul merge la Viena cu piesa „Viva, Moldova!” # Ziua
Artistul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi, va reprezenta Republica Moldova la concursul Eurovision 2026 de la Viena cu piesa „Viva, Moldova!”. Interpretul a câștigat finala competiției organizată aseară la Arena Chișinău. Satoshi a obținut punctajul maxim din partea juriului și a publicului în finala națională. Interpretul a fost favoritul publicului, cu peste 13 […] Articolul VIDEO | Satoshi a câștigat finala națională a Eurovision. Artistul merge la Viena cu piesa „Viva, Moldova!” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Mesajul Maiei Sandu despre reunirea cu România nu a fost întâmplător. Dan Dungaciu: Știa ce spune, a transmis un mesaj # Ziua
Mesajul Maiei Sandu privind reunirea cu România a fost unul calculat spus cu „subiect și predicat”. Este constatarea expertului în geopolitică Dan Dungaciu, care precizează că, dacă anterioarele răspunsuri la același subiect erau forțate, de această dată șefa statului a vrut să „transmită un mesaj”. Sociologul susține că Maia Sandu a înțeles, inclusiv din discuțiile […] Articolul VIDEO | Mesajul Maiei Sandu despre reunirea cu România nu a fost întâmplător. Dan Dungaciu: Știa ce spune, a transmis un mesaj apare prima dată în ZIUA.md.
O nouă dronă, o nouă reacție. Ministerul de Externe condamnă survolările ce pun în pericol securitatea # Ziua
Ministerul de Externe a reacționat în urma cazului unei drone, care de această dată a fost găsită în raionul Telenești. Instituția susține că aparatul este de „origine rusă” și că orice dronă ce ajunge în spațiul aerian al Republicii Moldova reprezintă o amenințare la adresa securității. „Republica Moldova condamnă asemenea încălcări, condamnă războiul de agresiune […] Articolul O nouă dronă, o nouă reacție. Ministerul de Externe condamnă survolările ce pun în pericol securitatea apare prima dată în ZIUA.md.
SUA și Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependența statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia. Acordul interguvernamental a fost semnat la Washington de premierul slovac, Robert Fico, și secretarul american pentru energie, Chris Wright. Planurile includ construirea unei noi […] Articolul Slovacia a semnat cu SUA un acord pentru un viitor reactor nuclear apare prima dată în ZIUA.md.
Azi vom afla cine va reprezenta R. Moldova la Eurovision 2026. Finala are loc la Arena Chișinău # Ziua
Republica Moldova va desemna în această seară, reprezentantul la concursul Eurovision Song Contest 2026, în cadrul unei finale naționale organizate, în premieră, la Arena Chișinău. Câștigătorul urmează să fie selectat dintr-o listă de 16 de artiști participanți. Show-ul va începe la ora 19:00. Organizatorii susțin că ediția din acest an marchează revenirea R. Moldova în competiție după o […] Articolul Azi vom afla cine va reprezenta R. Moldova la Eurovision 2026. Finala are loc la Arena Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
De azi, în Iran a fost reluată funcționarea serviciului intern de mesaje SMS, după un blocaj de nouă zile # Ziua
Iranul a reluat sâmbătă funcționarea serviciului intern de mesaje SMS, după ce sistemul fusese blocat timp de nouă zile de către autorități, care au impus o tăiere a comunicațiilor, întrerupând internetul global și apelurile internaționale pe fondul protestelor care au zguduit țara islamică. Mesajele SMS internaționale rămân însă nefuncționale, la fel ca și accesul global la […] Articolul De azi, în Iran a fost reluată funcționarea serviciului intern de mesaje SMS, după un blocaj de nouă zile apare prima dată în ZIUA.md.
Delegația negociatorilor ucraineni a ajuns în Statele Unite, acolo unde vor avea noi discuții „cu privire la detaliile acordului de pace” # Ziua
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în Statele Unite pentru discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele său, Jared Kushner, cu scopul de a pune capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia, a declarat sâmbătă un membru al delegației. Reprezentanți americani negociază separat, cu Kievul și cu Moscova, […] Articolul Delegația negociatorilor ucraineni a ajuns în Statele Unite, acolo unde vor avea noi discuții „cu privire la detaliile acordului de pace” apare prima dată în ZIUA.md.
Drona găsită la Telenești nu conținea explozibil. Modelul este similar aparatelor depistate la Florești și Sângerei # Ziua
Drona găsită azi-dimineață lângă un iaz din raionul Telenești nu conținea explozibil, anunță Poliția Națională. În urma examinării aparatului de către specialiștii Secției tehnico-explozive s-a stabilit că drona este de model Gerbera, ca și în cazul celorlalte aparate depistate la sfârșitul anului trecut la Florești și Sângerei. „S-a stabilit că este de model Gerbera, ca […] Articolul Drona găsită la Telenești nu conținea explozibil. Modelul este similar aparatelor depistate la Florești și Sângerei apare prima dată în ZIUA.md.
Trump, despre decizia de a nu lansa lovituri asupra Iranului: „M-am convins singur” să nu atac # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că decizia de a nu lansa lovituri militare împotriva Iran i-a aparținut în totalitate. „Nu m-a convins nimeni. M-am convins singur”, a spus oficialul jurnaliștilor, precizând că a contat „foarte mult” faptul că Teheranul ar fi anulat execuțiile protestatarilor. Trump a susținut că erau programate peste 800 de execuții […] Articolul Trump, despre decizia de a nu lansa lovituri asupra Iranului: „M-am convins singur” să nu atac apare prima dată în ZIUA.md.
