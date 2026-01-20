Trump anunță discuții privind Groenlanda în Elveția: „Este esențială pentru securitatea națională și globală”

14:50

Astăzi se împlinesc 17 ani de la moartea tragică a poetului Grigore Vieru, iubitorul de limbă și de neam, poetul cu o sensibilitate mare care a unit generații și s-a dedicat, prin poezii, atât copiilor, cât și adulților. Grigore Vieru s-a stins din viață în 18 ianuarie 2009, la vârsta de 73 de ani, după ce a fost […] Articolul 17 ani fără Grigore Vieru, unul dintre cei mai valoroși poeți români ai secolului al XX-lea apare prima dată în ZIUA.md.