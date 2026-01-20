Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc azi Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre profeți

13:40

Un bărbat, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare pentru comportament agresiv față de un polițist. Acum aproape un an, în februarie 2025, învinuitul a sărit la bătaie la un subofițer superior de investigații chiar în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica din Capitală. Încăierarea a avut loc […]