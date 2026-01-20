VIDEO | Fracțiunea Partidului Nostru propune scutirea primăriilor de taxe pentru bunurile obținute prin donații

09:10

Numărul victimelor accidentului feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în localitatea Adamuz, din provincial spaniolă Cordoba, a ajuns la cel puțin 39 de morți, au declarat pentru Europa Press surse din cadrul Ministerul de Interne al Spaniei. Potrivit autorităților, 152 de persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Dintre acestea, cinci se află […] Articolul A crescut bilanţul teribilului accident feroviar din Spania. Cel puțin 39 de morți și peste 150 de răniți după ce două trenuri au deraiat apare prima dată în ZIUA.md.