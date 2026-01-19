Președintele Albaniei așteaptă ca R. Moldova să „reconsidere” problema recunoașterii independenței Kosovo

13:00

Clasa politică de la Chișinău este chemată să manifeste „o deschidere mult mai largă și mai cuprinzătoare față de România și românitate”. Abordarea palierului economic, dincolo de cel identitar și de securitate, este, potrivit Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), lipsită de substanță, iar a privi România ca pe „un bancomat” reprezintă, cel puțin, un gest nepoliticos. Declarațiile au […] Articolul AUR cheamă autoritățile de la Chișinău să aibă o „deschidere mai largă” față de România apare prima dată în ZIUA.md.