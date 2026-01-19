Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”
SafeNews, 19 ianuarie 2026 12:40
Președintele rus Vladimir Putin a primit o invitație de a se alătura „Consiliului pentru Pace" pe care vrea să îl formeze pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, pentru TASS. „Într-adevăr, președintele Putin a primit și el o ofertă prin canale diplomatice de a se alătura acestui Consiliu
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
12:50
Weekend cu mii de abateri în trafic: 28 de șoferi, depistați sub influența alcoolului sau a drogurilor # SafeNews
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3.400 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere la nivel național. Potrivit datelor furnizate de oamenii legii, 28 de șoferi au fost înlăturați de la volan după ce au fost depistați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. De asemenea, 1.354 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea limitei
12:50
În trimestrul patru al anului 2025, în Chișinău au fost vândute doar 999 de apartamente, față de 4.647 în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Agenția Servicii Publice Cadastru. Practic, volumul tranzacțiilor s-a redus cu aproximativ 78,5%, ceea ce înseamnă că aproape patru din cinci cumpărători au dispărut de pe piață într-un
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:00
Percheziții, rețineri și sechestre de milioane au marcat activitatea Centrului Național Anticorupție în ultima săptămână. Informațiile apar în bilanțul prezentat de Centrul Național Anticorupție. Potrivit CNA, ofițerii au efectuat percheziții într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local de pe strada Eugen Doga, zonă istorică din Chișinău. Mai multe persoane au fost recunoscute bănuite.
Acum 2 ore
11:50
A distribuit droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei chiar din capitală și a ajuns în arest. Un bărbat de 38 de ani a fost reținut în urma unei operațiuni speciale desfășurate de polițiștii sectorului Botanica, cu sprijinul mascaților din BPDS Fulger. În urma unei percheziții autorizate la domiciliul suspectului, oamenii legii au
11:40
Frigul a afectat deja zeci de persoane de la începutul acestui an. Potrivit Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, 34 de oameni au avut nevoie de ajutor medical din cauza temperaturilor scăzute. Din totalul cazurilor, 24 de persoane au fost diagnosticate cu hipotermie, iar alte 10 au suferit de degerături. Toți pacienții au primit
11:40
LIVE | Declarații de presă susținute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # SafeNews
Articolul LIVE | Declarații de presă susținute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:50
Două persoane au murit în urma unor incendii produse în raionul Călărași și în municipiul Cahul, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul incendiu a izbucnit în noaptea de 18 ianuarie 2026, într-o gospodărie din comuna Hîrjauca, raionul Călărași. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:47. Două echipe de pompieri și
10:30
A lovit cu pumnul un polițist aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu și a fost condamnat la un an de închisoare. Sentința vizează un bărbat de 33 de ani, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Incidentul a avut loc la 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratul de Poliție Botanica. Bărbatul se afla pe holul secției de investigații
Acum 6 ore
08:50
Licitația de 166,8 milioane de lei pentru modernizarea Aeroportului Chișinău a fost anulată # SafeNews
După câteva săptămâni de examinare a ofertelor, a fost anulată procedura de achiziţie a lucrărilor de reconstruire a clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora – cea mai mare licitaţie desfăşurată de această întreprindere de stat. Potrivit unei note publicate de Aeroport, pe pagina sa şi
08:40
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia, cunoscut sub numele de Ivan Mordisco, a lansat un apel public către grupările rebele rivale să își unească forțele împotriva Statelor Unite, pe care le consideră un „inamic comun". Declarația a fost făcută într-un mesaj video difuzat online, la scurt timp după capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro
08:30
Trafic intens la frontieră: cele mai aglomerate puncte de trecere, în data de 18 ianuarie # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de peste 54 de mii de persoane și mai mult de 11 mii de mijloace de transport. Datele au fost prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 18 ianuarie 2026. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul
08:20
Meteorologii anunță pentru astăzi o vreme rece în întreaga Republică Moldova. Cerul va fi variabil, fără precipitații, iar temperaturile vor rămâne negative pe parcursul zilei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), maximele termice vor oscila între -10 și -5 grade Celsius. Vântul va sufla din nord, cu intensitate moderată, iar umiditatea aerului va fi de
08:20
Astăzi, creștinii ortodocși care respectă calendarul pe stil vechi marchează Boboteaza, sărbătoare care amintește de momentul botezului lui Iisus Hristos în râul Iordan. Ziua este considerată una a curățirii sufletești și a binecuvântării apelor. Încă de dimineață, credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbele speciale, unde se sfințește apa. Aceasta este păstrată apoi
08:00
RCA-ul s-ar putea scumpi din nou: Creșterea numărului de accidente duce la majorarea tarifelor. # SafeNews
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sunt tot mai probabile în perioada următoare, avertizează Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker" SRL. Potrivit acesteia, creșterea numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări pune presiune directă pe tarifele practicate pe piață, scrie bani.md. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările
07:50
Uniunea Europeană și blocul economic Mercosur au semnat sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial negociat timp de 25 de ani, marcând oficial crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care va cuprinde peste 700 de milioane de locuitori. Acordul a fost semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și
07:40
Se apropie o nouă eră a șomajului în masă. Joburile care vor fi eliminate în primul val al inteligenței artificiale # SafeNews
Progresele în domeniul AI și a roboticii vor transforma locurile de muncă umane, începând cu rolurile din depozite și fabrici, a declarat ministrul științei din Marea Britanie, în timp ce guvernul de la Londra a anunțat planuri de reducere a birocrației pentru companiile de roboți și tehnologie de apărare, scrie antena3.ro. Patrick Vallance a declarat că
07:30
În Moldova vor apărea „notificatori de încredere” care vor identifica și raporta conținut video ilegal. # SafeNews
Persoanele și organizațiile capabile să identifice și să raporteze conținut ilegal pe platformele video, într-un mod profesionist, obiectiv și independent, vor putea obține statutul de „notificator de încredere". Potrivit IPN, Consiliul Audiovizualului (CA) a propus pentru consultări publice un regulament care reglementează procedura de certificare a acestui statut. Acest regulament creează, în premieră, un mecanism oficial
07:20
Hong Kong va semna în curând un acord cu Bursa de Aur din Shanghai, cea mai mare bursă de metale prețioase din China, pentru a stabili un sistem transfrontalier de compensare a aurului. Acest lucru a fost anunțat de secretarul (ministrul) pentru afaceri financiare al Regiunii Administrative Speciale a Republicii Populare Chineze, Paul Chan (Chen
07:10
Sectorul construcțiilor este cel mai vulnerabil domeniu din Republica Moldova în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. Datele oficiale arată că, pe parcursul anului 2024, 28 de angajați au fost implicați în accidente grave, iar 17 persoane și-au pierdut viața, cele mai multe tragedii fiind provocate de căderi de la înălțime,
07:00
Reacţii prudente din partea liderilor lumii faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. Doar Viktor Orban a acceptat fără echivoc # SafeNews
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează agenția Reuters, citată de Agerpres. Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Donald Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de
Acum 8 ore
06:50
Cinci persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în două avalanșe care au avut loc în Alpii austrieci, a relatat televiziunea publică din Austria. Mai multe persoane au fost surprinse în avalanșele din acest weekend care au apărut după căderi abundente de zăpadă, scrie hotnews.ro. O avalanșă a surprins un grup de șapte schiori aflați în afara pârtiei
06:40
Federația Rusă ar urmări radicalizarea societății din Republica Moldova prin avertismentul de călătorie emis recent pentru cetățenii ruși, iar acesta ar face parte dintr-un scenariu mai amplu de destabilizare. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu" de la
06:30
Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor lui Trump. Declarație semnată de 8 state: Întărim securitatea # SafeNews
Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters, citat de Digi24.RO. „Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun", arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi
06:20
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # SafeNews
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN. Un aviz negativ a fost elaborat pentru proiectul care prevede
06:10
Trupele SUA se retrag din Irak după mai bine de zece ani. Care este singura regiune în care mai rămân militari americani # SafeNews
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP, preluată de Hotnews. Toate obiectivele militare respective trec sub controlul total al forţelor de securitate irakiene, a comunicat comitetul militar care supervizează încheierea misiunii coaliţiei. Majoritatea forţelor străine
Acum 24 ore
19:40
Garda Financiară Italiană, împreună cu Agenția Vamală și a Monopolurilor (ADM),a reținut o navă care sosise din apele rusești ale Mării Negre în portul Brindisi din sudul țării. Nava și încărcătura sa (33.000 de tone de metale feroase) au fost reținute pentru încălcarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Inspecțiile au relevat încălcări grave ale documentației de
Ieri
11:07

10:50
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice, relatează The Guardian, citat de News.RO. „Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune […] Articolul Rusia pregăteşte atacuri asupra centralelor nucleare ale Ucrainei, avertizează Zelenski apare prima dată în SafeNews.
10:30
Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # SafeNews
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina. De la ultima actualizare a publicaţiei de la mijlocul lunii decembrie, numele a 7.445 de soldaţi ruşi au fost adăugate pe lista victimelor. Jurnaliştii notează că cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, […] Articolul Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă apare prima dată în SafeNews.
10:00
Deputatul PAS Lilian Carp, martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, a declarat că Igor Dodon s-ar teme de eventualele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc în instanță. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8. Carp a spus că Dodon și-ar fi schimbat comportamentul public după ce Plahotniuc a anunțat că este […] Articolul Dosarul „Kuliok”: Lilian Carp afirmă că Dodon se teme de declarațiile lui Plahotniuc apare prima dată în SafeNews.
10:00
În Rusia, este „absolut necesar” să se creeze o inteligență artificială „ortodoxă”, bazată pe valorile spirituale tradiționale. O astfel de inițiativă a fost lansată în cadrul Sinodului Popular Rus Mondial (VPRN). Vicepreședintele VRNS, Mihail Ivanov, a declarat că utilizarea modelelor occidentale de inteligență artificială, antrenate pe „valori străine”, prezintă riscul interpretărilor distorsionate și al pătrunderii […] Articolul Rusia vrea să dezvolte un model de AI ortodox, bazat pe valorile spirituale apare prima dată în SafeNews.
09:50
Circulația transportului pe sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschisă. Decizia a fost luată pentru a reduce ambuteiajele care se formează zilnic pe acest segment intens circulat, în special în weekend, când fluxul de trafic crește semnificativ. Potrivit informațiilor oferite de Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), este vorba despre drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți. […] Articolul Se circulă din nou la Peresecina, pe traseul Chișinău–Orhei–Bălți apare prima dată în SafeNews.
09:40
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoarea lui Donald Trump, primită sâmbătă de Nicușor Dan # SafeNews
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru G4Media.RO. Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor G4Media, nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. Printre statele […] Articolul România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoarea lui Donald Trump, primită sâmbătă de Nicușor Dan apare prima dată în SafeNews.
09:30
Melodia care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest (ESC) 2026 a fost aleasă, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2026. Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova”a câştigat detașat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2026, organizată sâmbătă seară de postul național de televiziune, şi va reprezenta Moldova la Viena, Austria. La […] Articolul Republica Moldova merge la Eurovision 2026 cu Satoshi și piesa „Viva, Moldova” apare prima dată în SafeNews.
09:30
Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru cele mai puternice femei din UE: Nu-l provoca pe Tăticu. Mai bine nu bea înainte să postezi # SafeNews
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, scrie Hotnews. Prima postare de pe rețeaua X a înaltului oficial al Kremlinului a venit după ce Ursula von der Leyen […] Articolul Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru cele mai puternice femei din UE: Nu-l provoca pe Tăticu. Mai bine nu bea înainte să postezi apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro. Aleksei Skliar, care a ocupat […] Articolul Fost viceministru rus, găsit mort la Moscova. Ce susțin autoritățile în acest caz apare prima dată în SafeNews.
11:50
Budapesta avertizează ambasadorii din UE să nu comenteze asupra alegerilor din Ungaria. „Altfel, vor avea activitatea extrem de îngreunată în viitor” # SafeNews
Guvernul ungar nu va tolera critici, comentarii sau interferențe ale ambasadorilor statelor UE asupra alegerilor legislative din luna aprilie, a avertizat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agențiile MTI și EFE, citate de Agerpres. „În mod clar Bruxelles-ul se pregătește intens pentru alegerile din Ungaria”, a afirmat ministrul Peter Szijjarto înaintea unei întâlniri […] Articolul Budapesta avertizează ambasadorii din UE să nu comenteze asupra alegerilor din Ungaria. „Altfel, vor avea activitatea extrem de îngreunată în viitor” apare prima dată în SafeNews.
11:30
Averea deputatei Partidului politic Partidul Nostru, Elena Grițco, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale, ca urmare a unei sesizări ce vizează posibile nereguli în declarație. În sesizare sunt invocate neconcordanțe între veniturile declarate și unele achiziții și economii raportate de Elena Grițco. În declarația pentru 2025, ea […] Articolul ANI verifică averea deputatei Elena Grițco apare prima dată în SafeNews.
11:10
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău are un consilier nou. Este vorba despre Oxana Bordian, căreia Comisia Electorală Centrală i-a atribuit mandatul după demisia lui Daniel Rotaru, transmite IPN. Daniel Rotaru a fost ales în cadrul scrutinului local din 2023. Acesta a renunțat la funcția de consilier municipal după ce a fost […] Articolul Consilier nou în fracțiunea PAS din CMC apare prima dată în SafeNews.
10:50
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivit rezultatelor unui sondaj publicate vineri, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Ucraina – reticentă când vine vorba de angajamente, întrucât acestea nu au […] Articolul Sondaj: Ucrainenii nu cred în garanțiile de securitate și se opun retragerii din Donbas apare prima dată în SafeNews.
10:30
Tariful la gaze ar fi trebuit să scadă deja la 14 și 15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu este posibil din cauza așa-numitelor „devieri” financiare. O declarație în acest sens a fost făcută de Alexandr Slusari în cadrul unei emisiuni televizate. Slusari a explicat că, potrivit contractelor și achizițiilor realizate de […] Articolul De ce moldovenii plătesc mai mult la gaz, deși prețul a scăzut apare prima dată în SafeNews.
10:10
A stabilit eliberarea pe cauțiune într-un dosar de corupție. Decizia a fost luată de Înalta Curte Anticorupție din Ucraina în cazul liderului fracțiunii parlamentare „Batkivșcina”, Iulia Timoșenko. Instanța a fixat o cauțiune de 33 de milioane de grivne, echivalentul a aproximativ 760.000 de dolari. Procuratura a cerut o cauțiune mai mare, de 50 de milioane […] Articolul Iulia Timoșenko, eliberată pe cauțiune într-un dosar de corupție apare prima dată în SafeNews.
09:50
FOTO | Alexandru Munteanu, discuții cu oamenii de afaceri despre minimizarea birocrației și digitalizarea serviciilor # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a discutat ieri, 16 ianuarie, cu reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova. Discuțiile au avut loc în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Potrivit unui comunicat al Executivului, principalele subiecte au vizat: minimizarea factorului birocratic în procese, digitalizarea serviciilor pentru companii, reducerea poverii administrative; precum și lansarea în cadrul Consiliului Economic […] Articolul FOTO | Alexandru Munteanu, discuții cu oamenii de afaceri despre minimizarea birocrației și digitalizarea serviciilor apare prima dată în SafeNews.
09:30
Compania Lukoil-Moldova, amendată cu 5 milioane de lei după refuzul de a preda complexul petrolier de la Aeroport # SafeNews
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat companiei Lukoil-Moldova o amendă de 5 milioane de lei, după ce aceasta a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Compania a primit un termen de 5 zile pentru a se conforma deciziei. „Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au primit […] Articolul Compania Lukoil-Moldova, amendată cu 5 milioane de lei după refuzul de a preda complexul petrolier de la Aeroport apare prima dată în SafeNews.
09:10
Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţii persistente despre starea de sănătate a liderului cecen reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin – POLITICO # SafeNews
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei […] Articolul Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţii persistente despre starea de sănătate a liderului cecen reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin – POLITICO apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trump ridică miza geopolitică. Tarife vamale pentru cei care nu acceptă planul său pentru Groenlanda # SafeNews
A amenințat cu tarife vamale împotriva statelor care nu îi susțin poziția privind Groenlanda. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, în timpul unui discurs susținut la Casa Albă. Trump a adus în discuție subiectul Groenlandei în contextul politicilor comerciale și al tarifelor vamale. El a sugerat că Statele Unite ar putea recurge […] Articolul Trump ridică miza geopolitică. Tarife vamale pentru cei care nu acceptă planul său pentru Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
08:30
A fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a ținut o întreagă familie în frică și sclavie timp de mai bine de un deceniu. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 68 de ani care s-a autoproclamat „Apostolul Mihail”. Faptele ilegale au început încă din anul 2000, când inculpatul a cunoscut părinții copiilor și le-a […] Articolul Condamnat pe viață după ani de abuzuri și teroare asupra unei familii apare prima dată în SafeNews.
08:10
Kievul închide școlile până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice # SafeNews
Toate școlile din capitala Ucrainei se închid până la 1 februarie. O decizie în acest sens a fost anunțată de către primarul Vitali Klitschko. Măsura vine pe fondul crizei energetice provocate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii. Bombardamentele au generat întreruperi majore în furnizarea energiei electrice și a încălzirii în Kiev. Administrația municipală a decis […] Articolul Kievul închide școlile până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ministerul de Externe de la Chișinău vine cu o reacție după ce Moscova a emis o avertizare pentru cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al MAE, Republica Moldova este un stat sigur pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate […] Articolul Guvernul reacționează la declarațiile Moscovei: Moldova rămâne o destinație sigură apare prima dată în SafeNews.
