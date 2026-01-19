Trump l-a invitat pe Vladimir Putin în „Consiliul pentru Pace”, anunță Kremlinul: „Studiem toate detaliile acestei propuneri”

09:10

Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei […] Articolul Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţii persistente despre starea de sănătate a liderului cecen reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin – POLITICO apare prima dată în SafeNews.