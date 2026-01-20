Un tânăr gay a fost ademenit într-un apartament, unde 2 bărbați și un minor l-au bătut, l-au jefuit, apoi l-au aruncat în ger, într-o pădure din Criuleni. Suspecții, reținuți

14:40

Îți mai amintești primele lecții și zile la școala auto? Dar de emoțiile din ziua examenului, când inima îți pulsa mai tare decât motorul? Acum, după ce ai luat permisul, ai o altă dilemă: prima mașină. Ce model să alegi ca să nu regreți mai târziu? Care mașini cu parcurs sunt mai sigure și mai ușor de întreținut?