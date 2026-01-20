(live) CSM, în ședință: O cerere depusă de Ion Guzun, examinată cu ușile închise

17:10

Un bărbat este cercetat de oameni legii, după ce ar fi fost prins cu produse de uz casnic de circa 100 mii lei, contrafăcute, pe care urma să le vândă. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi preparat detergenți și balsam pentru haine la domiciliu, iar pentru ambalare ar fi utilizat etichete și ambalaje ce imitau mărci comerciale cunoscute.