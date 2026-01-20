Cer senin și ger năprasnic: Ce temperaturi ne așteaptă astăzi

13:30

Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nemulțumit de faptul că Centrul de monitorizare a traficului, creat cu ajutorul partenerilor internaționali și lansat cu mare fast la Chișinău, în 202, nu este funcțional. „S-a muncit foarte mult la realizarea și implementarea acestuia, au fost prezentate multiple beneficii, dar până astăzi nu văd că sunt valorificate. Acest centru urma să contribuie la îmbunătățirea eficienței și siguranței transportului public și să ofere șoferilor informații în timp real despre condițiile de trafic, lucrările de reparație și alți factori care le pot influența călătoria”, a precizat în ședința de astăzi a Primăriei, edilul, care le-a dat termen de 2 săptămâni responsabililor, ca să remedieze situația.