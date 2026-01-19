Dosarul angajărilor fictive la IGP: Pînzari, dat în căutare, iar Cojocaru, plecat din țară după ce au fost condamnați la 3 ani de închisoare
19 ianuarie 2026
Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI este dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru care a primit aceeași sentință nu se află în țară. Informația a fost confirmată de Inpectoratul General de Poliție.
• • •
19:00
19:00
Soarele a erupt cu putere și o ejecţie coronală de masă uriașă se îndreaptă spre Pământ: Impactul se poate produce în 24 de ore # UNIMEDIA
O puternică erupţie solară de clasa X a aruncat în spaţiu o ejecţie coronală de masă (CME) care urmează să ajungă la Terra în aproximativ 24 de ore, transmite Space, citat de antena3.
18:50
18:50
Dosarul angajărilor fictive la IGP: Pînzari, dat în căutare, iar Cojocaru, plecat din țară după ce au fost condamnați la 3 ani de închisoare # UNIMEDIA
Alexandru Pînzari, condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI este dat în căutare, iar Valeriu Cojocaru care a primit aceeași sentință nu se află în țară. Informația a fost confirmată de Inpectoratul General de Poliție.
18:20
18:20
Munceau ilegal la o fermă de păsări din Nisporeni: Patru nepalezi, prinși de polițiști. Ce a declarat angajatorul acestora # UNIMEDIA
Patru cetățeni străini, cu vârste între 35 și 45 de ani, au fost depistați de polițiștii de frontieră din Sectorul Frăsinești muncind ilegal la o fermă de păsări din apropierea localității Bărboieni.
18:00
18:00
Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost reținut la scurt timp după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare. Informația a fost confirmată pentru zdg de către Inspectoratul General de Poliție.
18:00
Trei zile de doliu în Spania după tragedia din sudul țării. Mesajul premierului Pedro Sanchez # UNIMEDIA
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a anunțat trei zile de doliu național, luni, după accidentul feroviar care s-a soldat cu moartea a 39 de persoane, potrivit AFP, citată de hotnews.ro.
17:50
(foto) Gerul, o adevărată provocare pentru lebedele care iernează pe Nistru: Mai multe păsări, preluate și plasate într-un centru provizoriu, la Criuleni # UNIMEDIA
Inspectorii de mediu din raionul Criuleni au intervenit pentru a proteja lebedele care iernează pe fluviul Nistru. În această perioadă, aproximativ 800 de păsări se află în zonă, iar temperaturile scăzute și condițiile meteo dificile au impus măsuri speciale de protecție.
17:40
(video) Imagini de poveste filmate cu drona, la Hidrocentrala de la Dubăsari: Cum arată de la înălțime Nistrul, acoperit de zăpadă # UNIMEDIA
Imagini de poveste au fost filmate cu drona, deasupra Hidrocentralei de la Dubăsari. Clipul video a fost distribuit pe canalul de Telegram Index.
17:20
Ultima oră! Damir, Pînzari și Cojocaru urmează să fie plasați imediat în penitenciar, după ce au fost condamnați la închisoare. Dacă nu sunt în țară, vor fi dați în căutare # UNIMEDIA
Instanța a dispus ca Dorin Damir, Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru să fie plasați imediat în penitenciar, după ce au fost condamnați la închisoare, astăzi, 19 ianuarie, în dosarul angajărilor fictive la Inspectoratului General al Poliției (IGP). În cazul în care nu se află la domiciliu sau pe teritoriul țării, aceștia urmează să fie dați în căutare.
17:10
17:10
(video) „Iar noi căutăm branduri să spele bine”: Detergenți preparați în subsol, cu etichete ale unor mărci cunoscute. Unde a depistat Poliția „laboratorul” # UNIMEDIA
Un bărbat este cercetat de oameni legii, după ce ar fi fost prins cu produse de uz casnic de circa 100 mii lei, contrafăcute, pe care urma să le vândă. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi preparat detergenți și balsam pentru haine la domiciliu, iar pentru ambalare ar fi utilizat etichete și ambalaje ce imitau mărci comerciale cunoscute.
17:00
Prune cu duiumul, mere mai puține și doar câteva cireșe: Moldovenii cu greu acoperă cotele de export al fructelor în UE. Cum arată cifrele și oferta pentru 2026 # UNIMEDIA
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MMED) a venit cu precizări oficiale privind cotele de export pentru fructele moldovenești către Uniunea Europeană, după ce în spațiul public au apărut informații că acestea ar fi fost epuizate.
17:00
În drum spre UE, Moldova riscă să-și distrugă propriile investiții europene prin importuri din Belarus și Federația Rusă # UNIMEDIA
Piața zahărului din Republica Moldova se confruntă cu un risc major, generat de evoluțiile recente din Federația Rusă și Belarus – state aflate sub sancțiuni, dar care caută activ piețe de desfacere pentru surplusurile lor de producție scrie agrobook.md.
16:50
Blue Monday 2026. De ce este ziua de astăzi considerată cea mai deprimantă zi a anului. Cum influențează starea de spirit # UNIMEDIA
Termenul „Blue Monday” desemnează a treia zi de luni din ianuarie, anul acesta, 19 ianuarie 2026. Aceasta a devenit cunoscută drept „cea mai deprimantă zi a anului”, scrie protv.ro.
16:40
(video) Avocatul lui Dorin Damir, după ce acesta a fost condamnat la 3 ani de închisoare: „Considerăm în continuare că e nevinovat și o să recurgem la căile de apărare” # UNIMEDIA
Avocatul lui Dorin Damir, Alexandru Livenschi, susține că președintele FEA (Fighting & Entertainment Association) este nevinovat, după ce acesta a fost condamnat la trei ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive la Inspectoratul General al Poliției (IGP). „O să recurgem la căile de apărare”, a precizat avocatul pentru protv.
16:20
(video) Imagini dramatice de la accidentul feroviar soldat cu zeci de morți și răniți, în Spania: „S-a simțit ca un cutremur” # UNIMEDIA
O tragedie feroviară fără precedent a zguduit Spania în cursul zilei de duminică, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în apropiere de Cordoba. Imaginile surprinse la locul dezastrului de la Adamuz arată amploarea coliziunii dintre cele două garnituri, care a lăsat în urmă cel puțin 39 de morți și sute de răniți, scrie HotNews.ro.
16:00
„Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump: Cât costă un loc permanent în noul organism internațional # UNIMEDIA
Țările care vor un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump vor trebui să plătească cel puțin un miliard de dolari, potrivit unui proiect de statut, organismul fiind prezentat de fostul președinte american drept structura care va coordona reconstruirea și tranziția în Fâșia Gaza, scrie publicația Time, potrivit digi24.ro.
16:00
E Paula Seling îndrăgostită? „La mulți ani celui care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că mergem împreună” # UNIMEDIA
Discretă din fire, Paula Seling a lăsat la lumină un detaliu important din viața sa, o apropiere care a dat frâu liber speculațiilor din partea fanilor. Solista în vârstă de 47 de ani a ținut să publice pe Facebook un mesaj dedicat managerului ei, Alexandru Gorgos, care îi este și producător muzical, ajutând-o cu orchestrația unor piese, dar și pe partea de linie melodică, scrie profm.ro.
16:00
„Cu 150 mii €, mai bine cumpăr peste hotare.” Piața imobiliară din Chișinău a scăzut cu aproape 80% pe finalul anului trecut # UNIMEDIA
Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat o cădere de aproape 80% în ultimul trimestru al anului trecut, anunță Marin Gospodarenco, director executiv la Centrul Analitic Economica, făcând referire la date I.P. Cadastrul Bunurilor Imobile
15:50
(video) „Așa de tare l-a bătut, era de nerecunoscut.” Suspectul de la Beriozchi și-ar fi snopit în bătaie vecinul, care la scurt timp a murit # UNIMEDIA
Un alt caz înfiorător, legat de numele bărbatului din Anenii Noi, reținut după ce ar fi omorât cel puțin trei persoane, a ieșit la iveală. Una dintre vecinele suspectului a relatat, într-un reportaj realizat de Life MD Documentary, că acesta a intrat în curtea lor și i-a bătut soțul cu cruzime, motiv din care, bărbatul la scurt timp a murit. Iar agresorul așa și nu a fost pedepsit. „Când am intrat în cabinet la polițiști, ne-au spus: „Sunteți vecini, trebuie să vă împăcați”. Le-am răspuns: „Uitați-vă ce e cu soțul meu”. El nici nu putea vorbi, gura era fărâmată tare, era de nerecunoscut”, a povestit femeia.
15:30
Ultima oră! Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive la IGP. Pe alte trei capete de acuzare a fost achitat # UNIMEDIA
Președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), Dorin Damir, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, în absența acestuia, scrie zdg.
15:30
„Nu ne vom lăsa șantajați.” Germania și Franța, avertisment dur pentru SUA, după anunțul privind noile taxe vamale # UNIMEDIA
Miniștrii de finanțe ai Germaniei și Franței au declarat luni că puterile europene nu se vor lăsa șantajate și că va exista un răspuns clar și unitar la amenințările SUA privind majorarea taxelor vamale pentru țările care se opun ca Washingtonul să anexeze Groenlanda, transmite HotNews.ro citând Reuters.
15:20
(video) Spectacolul naturii la Strășeni. Mai multe căprioare, surprinse cum aleargă pe un câmp înzăpezit: „Splendide, frumusețe rară” # UNIMEDIA
Mai multe căprioare au fost surprinse în timp ce alergau pe un câmp din apropierea satului Românești, raionul Strășeni. Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare de Parcul Național „Orhei”.
14:50
14:50
În fiecare colț al țării, zi de zi, angajații Ministerului Afacerilor Interne își îndeplinesc datoria asumată pentru siguranța cetățenilor. În spatele fiecărei uniforme se află responsabilități majore, provocări continue și un efort constant pentru menținerea ordinii publice și protejarea vieților omenești.
14:50
Premierul Munteanu pleacă la Davos. Va reprezenta Moldova la Forumul Economic Mondial, împreună cu viceprim-ministrul Osmochescu # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos. Evenimentul va avea loc în perioada 19-23 ianuarie, anunță Guvernul, într-un comunicat.
14:40
Mașini cu parcurs pentru șoferii începători: Ce modele sunt mai sigure și mai ușor de întreținut? # UNIMEDIA
Îți mai amintești primele lecții și zile la școala auto? Dar de emoțiile din ziua examenului, când inima îți pulsa mai tare decât motorul? Acum, după ce ai luat permisul, ai o altă dilemă: prima mașină. Ce model să alegi ca să nu regreți mai târziu? Care mașini cu parcurs sunt mai sigure și mai ușor de întreținut?
14:30
I-a dat un pumn unui polițist, în timp ce se afla într-un inspectorat: Un bărbat, condamnat la pușcărie # UNIMEDIA
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la închisoare, fiind găsit vinovat de agresiune asupra unui subofițer superior de investigații. Incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica.
14:30
Cum îți înveți copilul să economisească de mic: Cursul care transformă joaca în educație financiară # UNIMEDIA
Double Case, organizație lider în educație financiară, anunță lansarea cursului „Banii pe înțelesul copiilor”, un program modern destinat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani în Chișinău. Programul conține 13 lecții, grupate câte 2 în fiecare zi de sâmbătă. Fiecare copil înscris primește un pachet didactic care include manual și caiet de sarcini, iar organizatorii oferă feedback personalizat și încurajare pe tot parcursul lecțiilor.
14:20
A lovit cu pumnul un polițist, în timp ce se afla într-un inspectorat: Un bărbat, condamnat, la pușcărie # UNIMEDIA
Un bărbat de 33 de ani a fost condamnat la închisoare, fiind găsit vinovat de agresiune asupra unui subofițer superior de investigații. Incidentul a avut loc pe 14 februarie 2025, în sediul Inspectoratului de Poliție Botanica.
14:10
Dan Negru îl provoacă pe Satoshi să participe și la preselecția națională din România: „De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă? Șiretlicuri s-or găsi” # UNIMEDIA
Prezentatorul TV Dan Negru a lansat pe rețelele de socializare o provocare adresată interpretului Vlad Sabajuc, cunoscut drept Satoshi, câștigătorul selecției naționale din Republica Moldova, să participe și la preselecția din România pentru Eurovision. „De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă?”, a scris acesta pe Facebook.
14:00
„Atât de mult m-a mâncat și m-a distrus...”: Iuliana Beregoi, adevărul neașteptat despre relaţia cu tiktokerul Ceanu Zheng # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a vorbit despre perioada în care se iubea cu creatorul de conținut Ceanu Zheng. Aceasta a fost destul de rezervată în declarații, care au fost, însă, neașteptate, potrivit spynews.ro.
13:50
(video) „- Cine-i? - Poliția!” Un bărbat, încătușat, în propriul apartament de mascații Fulger: Avea droguri de 300 mii lei, pe care urma să le vândă # UNIMEDIA
Un bărbat a fost încătușat, la domiciliu, în urma unei operațiuni speciale cu mascați de la Fulger. În cadrul perchezițiilor în apartamentul acestuia, oamenii legii au depistat droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei. Momentul reținerii a fost publicat de Poliție.
13:40
(video) „Sacrifică o instituție pentru o datorie electorală.” PSRM critică fuziunea UTM cu Universitatea din Cahul: Scopul e doar unul - favorizarea rectorului # UNIMEDIA
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au criticat, într-un briefing de presă, intenția autorităților privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei avertizând că această decizie ar putea avea efecte negative asupra dezvoltării regiunii de sud a țării. „Acest derapaj al guvernării PAS creează o discriminare evidentă. Unii rectori pot exercita două mandate, alții trei. (...) Este un proces extrem de periculos, care va provoca un nou val de emigrație și va lipsi regiunea de perspective de dezvoltare”, a declarat parlamentara Ala Ursu-Antoci.
13:30
(video) „Vă dau 2 săptămâni.” Ceban, nemulțumit că Centrul de monitorizare a traficului, care trebuia să ajute șoferii în timp real, nu e funcțional: M-ați auzit?! # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nemulțumit de faptul că Centrul de monitorizare a traficului, creat cu ajutorul partenerilor internaționali și lansat cu mare fast la Chișinău, în 202, nu este funcțional. „S-a muncit foarte mult la realizarea și implementarea acestuia, au fost prezentate multiple beneficii, dar până astăzi nu văd că sunt valorificate. Acest centru urma să contribuie la îmbunătățirea eficienței și siguranței transportului public și să ofere șoferilor informații în timp real despre condițiile de trafic, lucrările de reparație și alți factori care le pot influența călătoria”, a precizat în ședința de astăzi a Primăriei, edilul, care le-a dat termen de 2 săptămâni responsabililor, ca să remedieze situația.
13:10
13:10
„Atât de mult m-a mâncat și m-a distrus...”: Iuliana Bregoi, adevărul neașteptat despre relaţia cu tiktokerul Ceanu Zheng # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a vorbit despre perioada în care se iubea cu creatorul de conținut Ceanu Zheng. Aceasta a fost destul de rezervată în declarații, care au fost, însă, neașteptate, potrivit spynews.ro.
12:50
(video) Igor Dodon, la Mănăstirea Solovetsky din Rusia, de Bobotează: Ex-președintele s-a scufundat în apă rece, în Lacul Sfânt # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, a participat, în acest an, la slujba religioasă și la procesiunea de cruce de Botezul Domnului la Mănăstirea Solovetsky, din Federația Rusă. Tradițional, fostul șef de stat s-a scufundat în apă rece, în Lacul Sfânt.
12:30
Kremlinul anunță că Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care va supraveghea noul guvern din Gaza, a informat luni Kremlinul, transmit Reuters şi EFE, citate de protv.ro.
12:30
(foto) „Totul este o binecuvântare”. Mijlocașul moldovean, Teodor Dulea, a semnat contract cu Juventus Torino # UNIMEDIA
Fotbalistul moldovean Teodor Dulea a semnat contract cu Juventus Torino. Mijlocașul este discipol al Academiei de Fotbal „Radu Rebeja”, unde s-a format și a evoluat înainte de a ajunge în atenția clubului italian.
12:20
(video) Maia Sandu și Bajram Begaj, conferință comună la Chișinău. Președintele Albaniei a invitat-o pe șefa statului într-o vizită la Tirana: „Să continuăm discuțiile pe cooperare” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut declarații de presă comune cu președintele Albaniei, Bajram Begaj. Evenimentul are loc în contextul vizitei oficiale a liderului albanez la Chișinău.
12:20
Maia Sandu a transmis condoleanțe, după tragedia feroviară din Spania: „Gândurile noastre sunt alături de poporul spaniol în aceste momente de durere” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe, după tragedia feroviară din Spania. „Gândurile noastre sunt alături de poporul spaniol în aceste momente de durere”, a scris șefa statului pe X.
12:00
Ceban: Guvernul recunoaște, în sfârșit, că Arcul de Triumf e la balanța sa. Va fi reabilitat cu 5 milioane lei # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat anunțul făcut de Executiv, privind inițierea lucrărilor de reabilitare a Arcului de Triumf din centrul capitalei. „Am vorbit ani la rând că acest obiectiv se află la balanța și în gestiunea Guvernului. Iată că acum, Guvernul foarte clar a recunoscut acest lucru, făcând de fiecare dată aluzie că nu i-ar aparține”, a precizat edilul, în ședința de astăzi a Primăriei.
11:50
O persoană angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie, din cadrul Serviciului Vamal, și-a pierdut viața în timpul programului de lucru. Circumstanțele cazului sunt examinate de instituțiile abilitate.
11:50
Șoferi, faceți plinul astăzi: Carburanții se scumpesc simțitor, de Sfântul Ion. Iată unde găsiți cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 20 ianuarie. Astfel, benzina va fi mai scumpă cu 9 bani, iar prețul motorinei crește cu 13 bani.
11:40
Ion Ceban, foc și pară la ședința Primăriei: Pretorii și subdiviziunile să preia controlul. Nu așteptați verificări suplimentare sau să vi se arate cu degetul # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nemuțumit de cum au loc unele intervenții efectuate în perioada de iarnă în municipiu. „Rog și insist ca fiecare pretor, fiecare subdiviziune să fie responsabili pe domeniul lor de competență. Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese sau la altele. Fiecare să iasă în sector, să fie inspectată personal fiecare stradă și mă refer aici la toți cei responsabili. Dacă se mai întâmplă devieri, voi solicita anchetă de serviciu în fiecare caz separat”, a declarat edilul, în ședința de astăzi a Primăriei.
11:30
(live) Conferință comună la Chișinău: Șefa statului Maia Sandu și președintele Albaniei, Bajram Begaj, susțin declarații de presă # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține declarații de presă comune cu președintele Albaniei, Bajram Begaj. Evenimentul are loc în contextul vizitei oficiale a liderului albanez la Chișinău.
11:20
(video) De ce a ales Satoshi culoarea bordo pentru costumul pe care l-a purtat la Selecția națională: Legătura simbolică cu un obiect pe care toți moldovenii îl dețin # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi. care va reprezenta țara noastră la concursul Eurovision cu piesa „Viva, Moldova”, a vorbit despre semnificația costumului purtat pe scenă. Potrivit interpretului, ținuta nu are o legătură directă cu mesajul cântecului. „Unicul gând care ne-a dus este că acest bordo seamănă cu culoarea pașapoartelor moldovenești”, a dezvăluit acesta pentru Radio ai noștri.
11:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # UNIMEDIA
Eximbank, instituție financiar-bancară membră a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță oficial intrarea în funcție, începând cu 17 ianuarie, a noului Director General, Președinte al Comitetului de Management, Marco Trevisan, după aprobarea primită din partea Băncii Naționale a Moldovei.
11:10
11:10
(video) O tânără din India, studentă în Moldova, a fost expulzată din țară: Solicitarea, venită de la Universitatea pe care o frecventa # UNIMEDIA
O tânără din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost escortată la Aeroport de către reprezentanții Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al IGM, pentru a părăsi țara. O solicitare în acest sens a venit de la instituția de învățământ pe care aceasta o frecventa.
11:00
(video) Primăria Chișinău, în ședință prezidată de Ion Ceban: Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 19 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a abordat subiecte ce țin de lucrările de întreținere a municipiului Chișinău, combaterea consumului de droguri, dar și a comentat anunțul făcut de Guvern, cu privire la Arcul de Triumf.
11:00
(video) Niciun responsabil nu a fost suspendat în cazul contrabandei cu armament de la Albița: Ce spune șeful Serviciului Vamal # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că, în legătură cu dosarul de contrabandă cu armament de la Albița, niciun angajat nu a fost suspendat. Oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” că, deocamdată, nu poate oferi mai multe detalii despre eventualele anchete interne.
11:00
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare: „Diplomația nu este o prioritate” # UNIMEDIA
Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post, scrie digi24.ro.
10:40
(video) „I-au sărit în cap toți frustrații”. Emilian Crețu ia apărarea Paulei Seling în scandalul „Maladeț, Moldova”: Cu ce e vinovată că noi vorbim rusisme?! Asta e realitatea” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a reacționat, după criticile apărute în spațiul public la adresa interpretei Paula Seling, care a folosit expresia „Maladeț, Moldova”, în finala Eurovision. „Noi, moldovenii, 99% vorbim cu rusisme, în special înjurăturile, toată lumea le folosește. Iată această problemă pe care o avem, nu încercăm să o rezolvăm, dar când se întâmplă la cineva, repede îi dăm cu ciocanul în cap”, a spus influencerul.
