(video) Trafic infernal spre Cricova, în timpul deplasării unei coloane oficiale. Victor Pruteanu: „Despre aceste ambuteiaje nu se va vorbi, pentru că sunt create de guvernare”

15:50

Un alt caz înfiorător, legat de numele bărbatului din Anenii Noi, reținut după ce ar fi omorât cel puțin trei persoane, a ieșit la iveală. Una dintre vecinele suspectului a relatat, într-un reportaj realizat de Life MD Documentary, că acesta a intrat în curtea lor și i-a bătut soțul cu cruzime, motiv din care, bărbatul la scurt timp a murit. Iar agresorul așa și nu a fost pedepsit. „Când am intrat în cabinet la polițiști, ne-au spus: „Sunteți vecini, trebuie să vă împăcați”. Le-am răspuns: „Uitați-vă ce e cu soțul meu”. El nici nu putea vorbi, gura era fărâmată tare, era de nerecunoscut”, a povestit femeia.