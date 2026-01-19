Ultima oră! Dorin Damir, condamnat la 3 ani de închisoare în dosarul angajărilor fictive la IGP. Pe alte trei capete de acuzare a fost achitat

11:40

Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nemuțumit de cum au loc unele intervenții efectuate în perioada de iarnă în municipiu. „Rog și insist ca fiecare pretor, fiecare subdiviziune să fie responsabili pe domeniul lor de competență. Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese sau la altele. Fiecare să iasă în sector, să fie inspectată personal fiecare stradă și mă refer aici la toți cei responsabili. Dacă se mai întâmplă devieri, voi solicita anchetă de serviciu în fiecare caz separat”, a declarat edilul, în ședința de astăzi a Primăriei.