UE și Mercosur au semnat acordul comercial, după 25 de ani de negocieri
SafeNews, 19 ianuarie 2026 07:50
Uniunea Europeană și blocul economic Mercosur au semnat sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial negociat timp de 25 de ani, marcând oficial crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care va cuprinde peste 700 de milioane de locuitori. Acordul a fost semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și […]
• • •
Acum 15 minute
08:00
RCA-ul s-ar putea scumpi din nou: Creșterea numărului de accidente duce la majorarea tarifelor. # SafeNews
Noi scumpiri la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) sunt tot mai probabile în perioada următoare, avertizează Valeria Rusu, broker în cadrul BAR „AXA broker" SRL. Potrivit acesteia, creșterea numărului de accidente și a adresărilor către companiile de asigurări pune presiune directă pe tarifele practicate pe piață, scrie bani.md. „Ultima majorare a prețurilor la asigurările […]
Acum 30 minute
07:50
Uniunea Europeană și blocul economic Mercosur au semnat sâmbătă, în Paraguay, acordul comercial negociat timp de 25 de ani, marcând oficial crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, care va cuprinde peste 700 de milioane de locuitori. Acordul a fost semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și […] Articolul UE și Mercosur au semnat acordul comercial, după 25 de ani de negocieri apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:40
Se apropie o nouă eră a șomajului în masă. Joburile care vor fi eliminate în primul val al inteligenței artificiale # SafeNews
Progresele în domeniul AI și a roboticii vor transforma locurile de muncă umane, începând cu rolurile din depozite și fabrici, a declarat ministrul științei din Marea Britanie, în timp ce guvernul de la Londra a anunțat planuri de reducere a birocrației pentru companiile de roboți și tehnologie de apărare, scrie antena3.ro. Patrick Vallance a declarat că […]
07:30
În Moldova vor apărea „notificatori de încredere” care vor identifica și raporta conținut video ilegal. # SafeNews
Persoanele și organizațiile capabile să identifice și să raporteze conținut ilegal pe platformele video, într-un mod profesionist, obiectiv și independent, vor putea obține statutul de „notificator de încredere". Potrivit IPN, Consiliul Audiovizualului (CA) a propus pentru consultări publice un regulament care reglementează procedura de certificare a acestui statut. Acest regulament creează, în premieră, un mecanism oficial […]
07:20
Hong Kong va semna în curând un acord cu Bursa de Aur din Shanghai, cea mai mare bursă de metale prețioase din China, pentru a stabili un sistem transfrontalier de compensare a aurului. Acest lucru a fost anunțat de secretarul (ministrul) pentru afaceri financiare al Regiunii Administrative Speciale a Republicii Populare Chineze, Paul Chan (Chen […]
Acum 2 ore
07:10
Sectorul construcțiilor este cel mai vulnerabil domeniu din Republica Moldova în ceea ce privește siguranța și sănătatea la locul de muncă. Datele oficiale arată că, pe parcursul anului 2024, 28 de angajați au fost implicați în accidente grave, iar 17 persoane și-au pierdut viața, cele mai multe tragedii fiind provocate de căderi de la înălțime, […]
07:00
Reacţii prudente din partea liderilor lumii faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. Doar Viktor Orban a acceptat fără echivoc # SafeNews
Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează agenția Reuters, citată de Agerpres. Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Donald Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de […]
06:50
Cinci persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în două avalanșe care au avut loc în Alpii austrieci, a relatat televiziunea publică din Austria. Mai multe persoane au fost surprinse în avalanșele din acest weekend care au apărut după căderi abundente de zăpadă, scrie hotnews.ro. O avalanșă a surprins un grup de șapte schiori aflați în afara pârtiei […]
06:40
Federația Rusă ar urmări radicalizarea societății din Republica Moldova prin avertismentul de călătorie emis recent pentru cetățenii ruși, iar acesta ar face parte dintr-un scenariu mai amplu de destabilizare. Declarația a fost făcută de deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu" de la […]
06:30
Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor lui Trump. Declarație semnată de 8 state: Întărim securitatea # SafeNews
Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA, transmite Reuters, citat de Digi24.RO. „Ca membri ai NATO, ne-am angajat să întărim securitatea în Arctica, în interesul transatlantic comun", arată Finlanda, Franţa, Germania, Norvegia, Olanda, Regatul Unit şi […]
06:20
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # SafeNews
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN. Un aviz negativ a fost elaborat pentru proiectul care prevede […]
Acum 4 ore
06:10
Trupele SUA se retrag din Irak după mai bine de zece ani. Care este singura regiune în care mai rămân militari americani # SafeNews
Irakul a anunţat duminică retragerea forţelor coaliţiei conduse de SUA de la bazele de pe întreg teritoriul irakian, cu excepţia regiunii autonomie Kurdistan din nord, transmite AFP, preluată de Hotnews. Toate obiectivele militare respective trec sub controlul total al forţelor de securitate irakiene, a comunicat comitetul militar care supervizează încheierea misiunii coaliţiei. Majoritatea forţelor străine […]
Acum 12 ore
19:40
Garda Financiară Italiană, împreună cu Agenția Vamală și a Monopolurilor (ADM),a reținut o navă care sosise din apele rusești ale Mării Negre în portul Brindisi din sudul țării. Nava și încărcătura sa (33.000 de tone de metale feroase) au fost reținute pentru încălcarea sancțiunilor UE împotriva Rusiei. Inspecțiile au relevat încălcări grave ale documentației de […]
Acum 24 ore
11:07
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că introduce taxe vamale de 10% pentru opt state europene care se opun intenției Washingtonului de a cumpăra Groenlanda. Măsura ar urma să intre în vigoare la 1 februarie 2026, iar nivelul tarifelor ar putea crește la 25% din 1 iunie 2026, dacă nu se ajunge la un acord […]
10:50
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice, relatează The Guardian, citat de News.RO. „Nu vedem nicio dorinţă din partea agresorului de a respecta vreun acord sau de a pune […]
10:30
Peste 163.000 de soldaţi ruşi ucişi în Ucraina, identificaţi în urma unei anchete de presă # SafeNews
Publicaţia independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identităţile a 163.606 de militari ruşi ucişi în Ucraina. De la ultima actualizare a publicaţiei de la mijlocul lunii decembrie, numele a 7.445 de soldaţi ruşi au fost adăugate pe lista victimelor. Jurnaliştii notează că cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, […]
10:00
Deputatul PAS Lilian Carp, martor al acuzării în dosarul „Kuliok", a declarat că Igor Dodon s-ar teme de eventualele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc în instanță. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu" de la TV8. Carp a spus că Dodon și-ar fi schimbat comportamentul public după ce Plahotniuc a anunțat că este […]
10:00
În Rusia, este „absolut necesar" să se creeze o inteligență artificială „ortodoxă", bazată pe valorile spirituale tradiționale. O astfel de inițiativă a fost lansată în cadrul Sinodului Popular Rus Mondial (VPRN). Vicepreședintele VRNS, Mihail Ivanov, a declarat că utilizarea modelelor occidentale de inteligență artificială, antrenate pe „valori străine", prezintă riscul interpretărilor distorsionate și al pătrunderii […]
09:50
Circulația transportului pe sensul giratoriu de la Peresecina a fost redeschisă. Decizia a fost luată pentru a reduce ambuteiajele care se formează zilnic pe acest segment intens circulat, în special în weekend, când fluxul de trafic crește semnificativ. Potrivit informațiilor oferite de Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), este vorba despre drumul național R6 Chișinău–Orhei–Bălți. […]
09:40
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace. Scrisoarea lui Donald Trump, primită sâmbătă de Nicușor Dan # SafeNews
România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, au declarat surse oficiale pentru G4Media.RO. Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor G4Media, nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. Printre statele […]
09:30
Melodia care va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest (ESC) 2026 a fost aleasă, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2026. Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova"a câştigat detașat Finala Selecţiei Naţionale Eurovision 2026, organizată sâmbătă seară de postul național de televiziune, şi va reprezenta Moldova la Viena, Austria. La […]
09:30
Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru cele mai puternice femei din UE: Nu-l provoca pe Tăticu. Mai bine nu bea înainte să postezi # SafeNews
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, scrie Hotnews. Prima postare de pe rețeaua X a înaltului oficial al Kremlinului a venit după ce Ursula von der Leyen […]
Ieri
12:10
Un fost demnitar rus a fost găsit mort în casa sa din Moscova, într-un caz pe care autorităţile îl descriu ca fiind o aparentă sinucidere, cel mai recent dintr-o serie de decese misterioase şi violente care au implicat elita Kremlinului, relatează postul polonez de televiziune TVP World, citat de News.ro. Aleksei Skliar, care a ocupat […]
11:50
Budapesta avertizează ambasadorii din UE să nu comenteze asupra alegerilor din Ungaria. „Altfel, vor avea activitatea extrem de îngreunată în viitor” # SafeNews
Guvernul ungar nu va tolera critici, comentarii sau interferențe ale ambasadorilor statelor UE asupra alegerilor legislative din luna aprilie, a avertizat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, relatează agențiile MTI și EFE, citate de Agerpres. „În mod clar Bruxelles-ul se pregătește intens pentru alegerile din Ungaria", a afirmat ministrul Peter Szijjarto înaintea unei întâlniri […]
11:30
Averea deputatei Partidului politic Partidul Nostru, Elena Grițco, va fi verificată. Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale, ca urmare a unei sesizări ce vizează posibile nereguli în declarație. În sesizare sunt invocate neconcordanțe între veniturile declarate și unele achiziții și economii raportate de Elena Grițco. În declarația pentru 2025, ea […]
11:10
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul municipal Chișinău are un consilier nou. Este vorba despre Oxana Bordian, căreia Comisia Electorală Centrală i-a atribuit mandatul după demisia lui Daniel Rotaru, transmite IPN. Daniel Rotaru a fost ales în cadrul scrutinului local din 2023. Acesta a renunțat la funcția de consilier municipal după ce a fost […]
10:50
Majoritatea ucrainenilor se opun ferm retragerii trupelor Ucrainei din partea regiunii Doneţk (est), care încă se află sub controlul Kievului, în schimbul unor garanţii de securitate din partea Europei şi a SUA, potrivit rezultatelor unui sondaj publicate vineri, relatează Reuters, preluată de Agerpres. Ucraina – reticentă când vine vorba de angajamente, întrucât acestea nu au […]
10:30
Tariful la gaze ar fi trebuit să scadă deja la 14 și 15 lei pentru un metru cub, însă acest lucru nu este posibil din cauza așa-numitelor „devieri" financiare. O declarație în acest sens a fost făcută de Alexandr Slusari în cadrul unei emisiuni televizate. Slusari a explicat că, potrivit contractelor și achizițiilor realizate de […]
10:10
A stabilit eliberarea pe cauțiune într-un dosar de corupție. Decizia a fost luată de Înalta Curte Anticorupție din Ucraina în cazul liderului fracțiunii parlamentare „Batkivșcina", Iulia Timoșenko. Instanța a fixat o cauțiune de 33 de milioane de grivne, ech
09:50
FOTO | Alexandru Munteanu, discuții cu oamenii de afaceri despre minimizarea birocrației și digitalizarea serviciilor # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a discutat ieri, 16 ianuarie, cu reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova. Discuțiile au avut loc în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic. Potrivit unui comunicat al Executivului, principalele subiecte au vizat: minimizarea factorului birocratic în procese, digitalizarea serviciilor pentru companii, reducerea poverii administrative; precum și lansarea în cadrul Consiliului Economic […] Articolul FOTO | Alexandru Munteanu, discuții cu oamenii de afaceri despre minimizarea birocrației și digitalizarea serviciilor apare prima dată în SafeNews.
09:30
Compania Lukoil-Moldova, amendată cu 5 milioane de lei după refuzul de a preda complexul petrolier de la Aeroport # SafeNews
Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a aplicat companiei Lukoil-Moldova o amendă de 5 milioane de lei, după ce aceasta a refuzat să predea statului complexul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău. Compania a primit un termen de 5 zile pentru a se conforma deciziei. „Pe 14 ianuarie, instituțiile statului au primit […] Articolul Compania Lukoil-Moldova, amendată cu 5 milioane de lei după refuzul de a preda complexul petrolier de la Aeroport apare prima dată în SafeNews.
09:10
Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţii persistente despre starea de sănătate a liderului cecen reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin – POLITICO # SafeNews
Ramzan Kadîrov, omul forte din Cecenia, cunoscut pentru represiunea sa nemiloasă şi bravada-spectacol de pe reţelele sociale, suferă, potrivit serviciilor secrete ucrainene, de insuficienţă renală. Dacă este adevărat, starea sa de sănătate ridică perspectiva unei noi instabilităţi într-o regiune ţinută mult timp sub control prin forţă brută, tocmai când războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei […] Articolul Ramzan Kadîrov ar fi, din nou, în stare critică. Informaţii persistente despre starea de sănătate a liderului cecen reapar într-un moment de vulnerabilitate pentru Kremlin – POLITICO apare prima dată în SafeNews.
08:50
Trump ridică miza geopolitică. Tarife vamale pentru cei care nu acceptă planul său pentru Groenlanda # SafeNews
A amenințat cu tarife vamale împotriva statelor care nu îi susțin poziția privind Groenlanda. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, în timpul unui discurs susținut la Casa Albă. Trump a adus în discuție subiectul Groenlandei în contextul politicilor comerciale și al tarifelor vamale. El a sugerat că Statele Unite ar putea recurge […] Articolul Trump ridică miza geopolitică. Tarife vamale pentru cei care nu acceptă planul său pentru Groenlanda apare prima dată în SafeNews.
08:30
A fost condamnat la închisoare pe viață, după ce a ținut o întreagă familie în frică și sclavie timp de mai bine de un deceniu. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 68 de ani care s-a autoproclamat „Apostolul Mihail”. Faptele ilegale au început încă din anul 2000, când inculpatul a cunoscut părinții copiilor și le-a […] Articolul Condamnat pe viață după ani de abuzuri și teroare asupra unei familii apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Kievul închide școlile până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice # SafeNews
Toate școlile din capitala Ucrainei se închid până la 1 februarie. O decizie în acest sens a fost anunțată de către primarul Vitali Klitschko. Măsura vine pe fondul crizei energetice provocate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii. Bombardamentele au generat întreruperi majore în furnizarea energiei electrice și a încălzirii în Kiev. Administrația municipală a decis […] Articolul Kievul închide școlile până în februarie după atacurile asupra infrastructurii energetice apare prima dată în SafeNews.
08:00
Ministerul de Externe de la Chișinău vine cu o reacție după ce Moscova a emis o avertizare pentru cetățenii ruși să evite călătoriile în R. Moldova. Potrivit unui comunicat al MAE, Republica Moldova este un stat sigur pentru vizitatori și nu există riscuri de securitate care să justifice alerte de călătorie de natura celor enunțate […] Articolul Guvernul reacționează la declarațiile Moscovei: Moldova rămâne o destinație sigură apare prima dată în SafeNews.
07:50
Capcanele pieței imobiliare: Greșelile care îți pot aduce pierderi majore la cumpărarea unui apartament # SafeNews
Achiziționarea unei locuințe sau a unui alt bun imobil rămâne una dintre cele mai importante investiții din viața unui cetățean, dar și una dintre cele mai riscante din punct de vedere juridic și financiar. Într-o analiză publicată recent, Expert-Grup avertizează că multe tranzacții aparent simple pot ascunde capcane majore, dacă nu sunt verificate din timp […] Articolul Capcanele pieței imobiliare: Greșelile care îți pot aduce pierderi majore la cumpărarea unui apartament apare prima dată în SafeNews.
07:40
Președintele polonez Karol Nawrocki a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care a descris-o drept o „stea în declin”, dar a transmis și un avertisment ferm privind pericolul reprezentat de Rusia. Într-un discurs adresat Corpului Diplomatic, liderul de la Varșovia a criticat mai multe politici europene și a vorbit deschis despre ambițiile […] Articolul Președintele Poloniei atacă UE și lansează un avertisment dur privind Rusia apare prima dată în SafeNews.
07:30
Rusia a emis o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, invocând tratamente discriminatorii la frontieră: Reacţia Chişinăului # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, invocând pretinse cazuri de tratament discriminatoriu la intrarea pe teritoriul țării. Autoritățile de la Moscova susțin că, la sosirea pe aeroportul din Chișinău, deținătorii de pașapoarte rusești „sunt supuși în mod regulat controalelor și verificărilor umilitoare”. Potrivit comunicatului ministerului rus, […] Articolul Rusia a emis o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, invocând tratamente discriminatorii la frontieră: Reacţia Chişinăului apare prima dată în SafeNews.
07:20
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 18–20 ianuarie, la invitația președintei Maia Sandu. Cei doi șefi de stat se vor întâlni luni, 19 ianuarie, iar discuțiile vor viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice și sprijinul reciproc în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Albania, la […] Articolul Maia Sandu îl primește pe președintele Albaniei: discuții despre parcursul european apare prima dată în SafeNews.
07:10
Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani # SafeNews
Preşedintele Rumen Radev a anunţat vineri că Bulgaria va organiza alegeri anticipate după ce principalele partide au refuzat mandatul de a forma un guvern în urma demisiei administraţiei precedente pe fondul protestelor generalizate, relatează Digi24 cu referire la Reuters. Vineri, Radev a oferit Alianţei pentru Drepturi şi Libertăţi ultima şansă de a încerca să formeze un guvern, […] Articolul Bulgarii sunt chemați să-și aleagă membrii noului Parlament, pentru a opta oară în doar patru ani apare prima dată în SafeNews.
16 ianuarie 2026
21:30
A evitat un ordin de plată și un faliment după ce a trimis un e-mail la timp. Vorbim despre un bărbat din Elveția, implicat într-un caz care a scos la iveală o eroare administrativă cu impact major. Totul ar fi început pe 12 iunie 2024, când Wädi Tobler a inițiat o procedură de executare silită […] Articolul Un e-mail trimis la timp a salvat un bărbat din Elveția de la faliment apare prima dată în SafeNews.
15:50
Ex-președintele Coreei de Sud va sta 5 ani în închisoare pentru abuz de putere și insurecție # SafeNews
Fostul președinte sud-coreean, Yoon Suk Yoel, a fost condamnat la cinci ani de închisoare în primul din cele opt dosare penale în care este învinuit de abuz de putere și insurecție. Politicianul a fost declarat vinovat pentru tentativă de a dejuca propria arestare, prin introducerea legii marțiale la sfârșitul anului 2024. Procurorii au cerut o […] Articolul Ex-președintele Coreei de Sud va sta 5 ani în închisoare pentru abuz de putere și insurecție apare prima dată în SafeNews.
15:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii că nu a recepționat, până în prezent, nicio solicitare din partea SA Energocom privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale. Totodată, Agenția atrage atenția asupra unei interpretări eronate apărute în spațiul public, care confundă procesul de aprobare a „costurilor de bază” cu procedura de aprobare […] Articolul Prețul gazelor rămâne neschimbat: Energocom nu a depus cererea de ajustare apare prima dată în SafeNews.
15:30
Compania Bemol a anunțat că își retrage toate pretențiile legate de Portul Internațional Liber Giurgiulești, inclusiv acțiunile în instanță, măsurile asigurătorii și restricțiile aplicate, după ce a ajuns la soluționarea definitivă a litigiului privind controlul asupra operatorului portuar Danube Logistics SRL. Decizia deblochează procesul de vânzare a companiei care deține și administrează portul și permite […] Articolul Tranzacția pentru Portul Giurgiulești se finalizează după retragerea pretențiilor Bemol apare prima dată în SafeNews.
15:20
Scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis de Bobotează, cu excepția zonelor special amenajate, avertizează Poliția de Frontieră. Potrivit autorităților, interdicția este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 862/2024 și vizează protejarea vieții oamenilor, dar și respectarea regimului special al zonei de frontieră. Râurile Prut și Nistru se află în apropierea frontierei de stat și […] Articolul Autoritățile interzic scăldatul de Bobotează în Prut și Nistru apare prima dată în SafeNews.
15:20
Vremea va rămâne rece în următoarele zile, sub influența unui anticiclon din estul Europei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, nu sunt prognozate ninsori, însă riscul de ghețuș pe carosabil va persista, mai ales în orele nocturne și dimineața. În weekend și luni, temperaturile maxime vor oscila între -10 și -5 grade Celsius. Nopțile vor fi […] Articolul Gerul persistă, cu risc de ghețuș pe drumuri. Ușoară încălzire de la mijlocul săptămânii apare prima dată în SafeNews.
15:10
La data de 15 ianuarie, ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS),au efectuat patru percheziții în municipiul Chișinău, într-o cauză penală ce vizează comiterea infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 248 din Codul penal al Republicii Moldova. Potrivit anchetei, un grup de persoane, format din cetățeni ai Republicii […] Articolul VIDEO | Percheziții la Chișinău într-un dosar de contrabandă cu mașini apare prima dată în SafeNews.
15:00
Fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită vineri de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Contactat de IPN, avocatul lui Creangă, Gheorghe Ionaș, a declarat că va contesta la Curtea de Apel decizia privind prelungirea […] Articolul Control judiciar prelungit pentru Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie apare prima dată în SafeNews.
14:10
DOC | Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice pentru 14 diplomați, inclusiv lui Nicu Popescu # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind acordarea rangurilor diplomatice de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din cadrul serviciului diplomatic al Republicii Moldova. Printre persoanele avansate se regăsește și Nicu Popescu, fost viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe, în prezent emisar prezidențial pentru afaceri europene și parteneriate strategice, care a fost […] Articolul DOC | Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice pentru 14 diplomați, inclusiv lui Nicu Popescu apare prima dată în SafeNews.
