La Ungheni s-a deschis prima creșă de tip familial
Radio Chisinau, 19 ianuarie 2026 20:25
La Ungheni a fost deschisă prima creșă de tip familial, care oferă servicii de îngrijire a copiilor de până la 3 ani. Este o inițiativă menită să sprijine familiile cu copii mici și să faciliteze revenirea părinților, în special a mamelor, pe piața muncii, transmite IPN.
Acum 5 minute
20:45
Starea dificilă a drepturilor omului în regiunea transnistreană și barierele existente în calea liberei circulații pe ambele maluri ale Nistrului au fost discutate în cadrul unei întrevederi a vicepremierului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu șefa interimară a Misiunii OSCE în R. Moldova, Izabela Sylwia Hartmann.
Acum 30 minute
20:25
Acum o oră
20:05
Ofițerii Direcției regionale Vest, sub coordonarea Procuraturii Hâncești, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și al Inspectoratului de Poliție Călărași, au desfășurat o operațiune în cadrul unui dosar penal privind falsificarea de documente oficiale.
Acum 2 ore
19:45
Un focar de gripă aviară a fost confirmat la lebede. Consiliul Raional Telenești anunță că acesta a izbucnit în extravilanul localității Brînzenii Noi, pe perimetrul râului Răut.
19:25
Șeful Poliției de Frontieră s-a întâlnit cu reprezentanții EUAM aflați în vizită în R. Moldova. Care au fost subiectele discuției # Radio Chisinau
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a avut astăzi, 19 ianuarie 2026, o întrevedere cu reprezentanții Misiunii de consiliere a Uniunii Europene în Ucraina (EUAM), aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova.
19:05
În anul 2025, Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat 2 319 730 apeluri, cu 209 736 mai puțin decât în 2024. În medie, operatorii au răspuns zilnic la 6 355 apeluri.
Acum 4 ore
18:45
Un bărbat din capitală, reținut pentru trafic de droguri. Valoarea substanțelor narcotice ajunge la peste 300 000 de lei # Radio Chisinau
Un bărbat din capitală a fost reținut pentru trafic de droguri sintetice. Valoarea substanțelor narcotice ridicate ajunge la peste 300 000 de lei.
18:25
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în cadrul activităților de control desfășurate conform Programului anual de monitorizare în domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine nonanimală, a fost depistat un lot de peste 200 kg biscuiți neconformi, care nu respectă cerințele legale de siguranță a alimentelor și informare a consumatorilor.
18:05
FOTO | Goethe-Institut își deschide o reprezentanță la Chișinău. Cristian Jardan: „Facem un pas foarte important pentru cooperare culturală între R. Moldova și R. Federală Germania” # Radio Chisinau
Goethe-Institut își deschide o reprezentanță la Chișinău care va funcționa în baza Centrului cultural Goethe-Zentrum. Noua structură va dezvolta programe culturale, va sprijini procesele de transformare europeană și va contribui la consolidarea societății civile. Inițiativa marchează o nouă etapă a cooperării culturale dintre Republica Moldova și Germania, transmite Radio Chișinău.
17:55
Dorin Damir a fost reținut la scurt timp după ce luni, 19 ianuarie 2026, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare.
17:35
Primarul Ion Ceban, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și fostul premier Zinaida Greceanîi vor fi citați în calitate de martori ai apărării în dosarul „Sacoșa neagră”, în care este învinuit liderul PSRM, Igor Dodon. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție, care a dispus citarea a 36 de martori ai apărării din cele 62 de persoane propuse.
17:20
Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare: „Diplomația nu este o prioritate” # Radio Chisinau
Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post, scrie digi24.ro.
17:05
Ministerul Sănătății repartizează peste 100 de tineri medici în sistemul public. Emil Ceban: „Profesionalismul vostru va consolida sistemul de sănătate” # Radio Chisinau
Peste 180 de absolvenți ai programelor de rezidențiat au fost repartizați astăzi în instituțiile medico-sanitare publice din țară.
16:50
Nicușor Dan și comandantul suprem al forțelor NATO subliniază angajamentul comun al României și SUA de a consolida parteneriatul strategic în domeniul apărării # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich, cu ocazia vizitei acestuia în România.
Acum 6 ore
16:40
Poliția de frontieră: patru cetățeni străini, depistați muncind ilegal la o fermă de păsări din Nisporeni # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră au depistat patru cetățeni străini care munceau ilegal pe teritoriul unei ferme de păsări din apropierea localității Bărboieni, raionul Nisporeni.
16:20
Consiliul Europei sprijină R. Moldova în elaborarea strategiei privind drogurile și adicțiile # Radio Chisinau
Consiliul Europei oferă sprijin tehnic Republicii Moldova pentru dezvoltarea primului document național în domeniul drogurilor și adicțiilor, care va ghida politicile și reformele din următorii șase ani. Acest lucru a fost comunicat în cadrul primei ședințe a grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei Naționale 2026-2032, organizată de Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
16:05
Numărul bolilor infecțioase din Capitală a scăzut față de începutul anului 2026. În perioada de raportare au fost înregistrate 1.428 de cazuri, cu 372 mai puține decât cele raportate pe 12 ianuarie, dar copiii cu vârsta de până la 17 ani rămân cei mai expuși.
15:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării vine cu precizări privind informațiile apărute în spațiul public referitoare la cotele de export pentru struguri, mere, prune și cireșe către Uniunea Europeană, menționând că acestea nu au fost epuizate.
15:35
Dorin Damir a fost condamnat la trei ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Radio Chisinau
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare. Damir urmează să fie plasat în arest până la o decizie definitivă.
15:25
România, printre cele opt state membre pentru care Comisia Europeană aprobă primul val de finanțare a apărării, în cadrul programului SAFE # Radio Chisinau
Comisia Europeană va aloca României 16,68 miliarde de euro pentru apărare, prin intermediul programului SAFE. Aceasta reprezintă a doua cea mai mare sumă acordată unui stat membru al UE prin acest mecanism strategic, după Polonia.
15:10
Experți: Statele europene din cadrul NATO sunt capabile să-și asume apărarea până în 2030 # Radio Chisinau
Statele europene din cadrul NATO sunt capabile să preia responsabilitatea principală pentru apărarea continentului până în 2030, în contextul în care Statele Unite solicită partenerilor europeni să-și asume propria securitate, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la Agenția de presă IPN.
14:55
Alexandru Munteanu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Economic Mondial de la Davos # Radio Chisinau
În perioada 19-22 ianuarie 2026, Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, vor participa la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos.
Acum 8 ore
14:35
R. Moldova și România stabilesc prioritățile comune pentru accelerarea proiectelor de infrastructură rutieră și feroviară # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolai Mîndra, a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România, Irinel Ionel Scrioșteanu.
14:20
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane # Radio Chisinau
Serviciile de informații militare ale Ucrainei au dezvăluit caracteristicile unui nou vehicul aerian fără pilot rusesc — drona de atac Geran-5, echipată cu un motor cu reacție și capabilă să atingă viteze de până la 600 km/h, potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (HUR).
14:00
Președintele Albaniei Bajram Begaj, la Chișinău: „Vom continua să consolidăm relațiile cu R. Moldova, pentru ca ambele țări să devină membre cu drepturi depline ale UE” # Radio Chisinau
Pentru state mici ca Rep. Moldova și Albania, apartenența la Uniunea Europeană nu este doar un proiect de dezvoltare, ci și o formă de protecție, a declarat președinta Maia Sandu la conferința de presă comună cu președintele albanez Bairam Begaj, aflat în vizită la Chișinău. Totodată, oficialii au reconfirmat dorința celor două state de a consolida relațiile bilaterale și de a avansa pe calea aderării la blocul comunitar, transmite Radio Chișinău.
13:50
Zeci de șoferi prinși băuți la volan, în weekend. Alte câteva mii de conducători auto - amendați pentru viteză # Radio Chisinau
În acest weekend, polițiștii au identificat peste 3400 de încălcări rutiere comise de către șoferi.
13:25
Discuțiile privind elaborarea documentelor referitoare la garanțiile de securitate și planul de reconstrucție a Ucrainei s-au desfășurat timp de două zile la Miami între delegația ucraineană și reprezentanții președintelui american Donald Trump. Părțile au convenit să continue consultările în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, săptămâna aceasta, transmite IPN.
13:10
Două persoane au murit în incendii izbucnite în ultimele 24 de ore, în raioanele Călărași și Cahul, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
13:00
Carburanții auto vor fi mai scumpi mâine, 20 ianuarie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 20 ianuarie.
12:50
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt așteptate, luni și marți, precipitații abundente, furtuni și vânt puternic, fiind emis Cod roșu.
Acum 12 ore
12:35
12:20
Spectacolele „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea”, pe scena Teatrului Național din Iași, de Ziua Unirii Principatelor # Radio Chisinau
Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, două dintre cele mai recente premiere ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău vor fi prezentate publicului din Iași. „Patimile după Iov” și „Richard al III-lea” vor urca pe scena Teatrului Național din Iași pe 24 și 25 ianuarie, în cadrul proiectului tradițional „ReUniuni Teatrale”, dedicat promovării identității și limbii române, relatează MOLDPRES.
12:05
FOTO | Sprijinul reciproc în procesul de aderare, discutat de Maia Sandu și președintele albanez, Bajram Begaj. „Solidaritatea dintre statele candidate ne face mai puternici” # Radio Chisinau
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește, astăzi, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în perioada 18-20 ianuarie. Este prima astfel de vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de ani și vine în contextul intensificării relației bilaterale, ambele țări fiind candidate pentru aderare la Uniunea Europeană.
11:40
LIVE | Declarații de presă susținute de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj susțin în aceste momente declarații de presă.
11:30
Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe în urma „tragicului accident feroviar” din Spania: „Sunt profund îndurerat” # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj către poporul spaniol, în urma tragicului accident feroviar produs duminică seara, în apropiere de localitatea Adamuz, în provincia Cardoba, soldat cu 39 de morți și zeci de răniți. Șeful statului s-a declarat „profund îndurerat” și a transmis condoleanțe familiilor victimelor.
11:20
Peste două sute de femei refugiate din Ucraina au adus pe lume copii în maternitățile din Chișinău, de la începutul aplicării măsurilor de protecție temporară în martie 2023. Potrivit autorităților municipale, nașterile au fost supravegheate de medicale specializate și s-au desfășurat în condiții care au asigurat îngrijirea necesară atât mamelor, cât și nou-născuților, transmite IPN.
10:50
Maia Sandu transmite condoleanțe Spaniei, după tragicul accident feroviar: Suntem alături în această pierdere teribilă # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a transmis un mesaj de condoleanțe în legătură cu accidentul ferioviar produs duminică, în sudul Spaniei, care a provocat pierderea a cel puțin 39 de vieți omenești, potrivit ultimului bilanț prezentat de autorități.
10:30
Activitatea aeroportului, suspendată temporar după declanșarea sistemului antiincendiu # Radio Chisinau
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost sistată duminică seara, timp de aproape o oră. Sistemul antiincendiu s-a declanșat după ce o persoană neidentificată a apăsat butonul de alarmă. Din motive de siguranță, toți pasagerii și angajații au fost evacuați, transmite IPN.
10:30
România face ultimii pași pentru a prelua Portul Giurgiulești din Republica Moldova # Radio Chisinau
România face ultimii pași pentru a prelua, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța, compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus acum aprobării Adunării Generale a Acționarilor.
10:15
Încasări de aproape 565 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de aproape 565 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 1,14 miliarde de lei.
09:50
09:40
Ministerul de Externe de la Chișinău, despre accidentul din Spania: nicio confirmare privind cetățeni ai R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în acest moment, nu există informații oficiale care să confirme prezența unor cetățeni ai Republicii Moldova printre victimele accidentului feroviar produs duminică în localitatea Adamuz, din Spania, unde două trenuri s-au ciocnit, comunică MOLDPRES.
09:20
Rusia ar vrea Republica Moldova într-o zonă de ambiguitate strategică (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre o nouă tactică de ingerință a Federației Ruse în Republica Moldova, menită să mențină țara într-o zonă de ambiguitate strategică și să submineze parcursul său european. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre prioritățile reale ale Republicii Moldova pentru anul 2026, într-un context în care autoritățile vor trebui să ia decizii clare privind direcția de dezvoltare a țării. O prioritate majoră rămâne și avansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, care implică reforme-cheie, inclusiv cea administrativ-teritorială, alături de continuarea reformei justiției.
08:55
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 94 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 16 bani.
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Botezul Domnului sau Boboteaza. În acest mod este consemnat momentul în care Mântuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vârsta de 30 de ani.
08:30
VIDEO | Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în sudul Spaniei. Bilanțul victimelor, în creștere: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți # Radio Chisinau
Cel puțin 21 de persoane au murit și 75 au fost spitalizate după ce două trenuri au intrat în coliziune duminică în sudul Spaniei, într-un accident pe care premierul Pedro Sanchez l-a calificat drept „o noapte a durerii profunde” pentru țară.
08:10
FOTO | Maia Sandu a participat la concertul organizat cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Albaniei la Chișinău # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un concert susținut de soprana Ulpiana Aliaj și de pianistul Jusuf Beshiri, organizat astăzi la Chișinău, cu ocazia vizitei oficiale a Președintelui Republicii Albania, Bajram Begaj. Cei doi artiști albanezi au bucurat publicul cu un program care a reflectat atât cultura albaneză, cât și patrimoniul muzical al întregului continent.
Ieri
19:25
Securitatea energetică a R. Moldova, discutată de ministrul Dorin Junghietu la Washington # Radio Chisinau
Ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, se află într-o vizită oficială la Washington, unde a avut întrevederi cu Secretarul pentru Energie al SUA, Chris Wright, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, ai Trezoreriei SUA (OFAC), ai Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică, precum și cu companii americane din domeniul energetic.
17:30
Un bărbat din India va primi titlul de cetățean de onoare al orașului Craiova. A salvat o fetiță care a căzut într-un lac din municipiu # Radio Chisinau
Primarul Craiovei Lia Olguța Vasilescu anunță că salvatorul fetiței care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu din municipiu este cetățean indian și este în România din iunie 2024. Ea a precizat că acesta va primi titlul de cetățean de onoare al orașului. Și craiovenii care au intrat în apă pentru a ajuta fetița vor fi premiați.
17:05
Intervenție inedită la Tudora. Polițiștii de frontieră au salvat o lebădă rănită pe Nistru # Radio Chisinau
O lebădă slăbită și epuizată, găsită pe malul Nistrului, a fost salvată astăzi de polițiștii de frontieră de la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora, după ce localnicii au observat pasărea în dificultate și au cerut ajutor, comunică MOLDPRES.
