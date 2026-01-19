VIDEO | Consilierii MAN din CMC resping acuzațiile PAS și anunță acțiuni în instanță: „Primăria nu are ce desecretiza”
Cotidianul, 19 ianuarie 2026 17:10
Fracțiunea MAN din Consiliul Municipal Chișinău respinge acuzațiile lansate de consilierii PAS privind presupuse legături ale Primăriei Chișinău cu structuri din Federația Rusă și califică declarațiile drept „minciuni și manipulări”. Consilierii MAN susțin că toate documentele semnate de Primăria Chișinău sunt publice și anunță că vor întreprinde acțiuni legale pentru calomnie și defăimare. Consiliera municipală …
Acum 15 minute
17:10
Acum 30 minute
17:00
VIDEO | Fracțiunea PAS din CMC solicită explicații lui Ion Ceban după apariția unor informații despre conexiuni cu ofițeri FSB # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău solicită desecretizarea documentelor semnate de Primăria Chișinău cu structuri din Federația Rusă și explicații publice din partea primarului Ion Ceban. Cererea vine în contextul unor informații apărute în dosare penale, investigații jurnalistice și declarații oficiale care, potrivit PAS, ridică suspiciuni privind securitatea statului. Președinta fracțiunii …
Acum o oră
16:30
Dorin Damir, finul de cununie al lui Plahotniuc, condamnat la 3 ani de închisaore în dosarul angajărilor fictive de la MAI # Cotidianul
Dorin Damir, finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost recunoscut vinovat pe două capete de acuzare (abuz de serviciu și fals în acte) și condamnat la trei ani de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). De asemenea, a fost achitat pe alte trei capete de acuzare, …
Acum 2 ore
16:20
VIDEO | Ion Ceban, chemat să-l apere pe Dodon în dosarul „Kuliok”. Veteranii PSRM ajung în fața Curții Supreme de Justiție # Cotidianul
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, și fosta prim-ministră Zinaida Greceanîi vor fi audiați ca martori ai apărării în dosarul „Kuliok”, în care liderul PSRM, Igor Dodon, este acuzat de corupere pasivă. Decizia a fost luată astăzi de Curtea Supremă de Justiție. Instanța a admis audierea a 36 de martori propuși de avocații lui Dodon, dintr-un total …
15:50
VIDEO | Zaharova atacă din nou Chișinăul cu narative de protocol: „românizare forțată” și pierderea suveranității # Cotidianul
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un nou atac propagandistic la adresa Republicii Moldova și a președintei Maia Sandu, reluând teorii vechi ale Kremlinului despre identitate, limbă și „amenințări inventate”. Zaharova a susținut că obiectivul real al conducerii de la Chișinău ar fi fost, încă de la venirea la …
Acum 4 ore
15:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 56-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, care se va desfășura în perioada 19–23 ianuarie, sub genericul „Un spirit al dialogului”. În marja evenimentului, premierul va avea întrevederi cu lideri politici și reprezentanți ai marilor companii internaționale, urmărind promovarea …
15:00
Chișinău și București accelerează proiectele de infrastructură: poduri, căi ferate și conexiuni europene # Cotidianul
Republica Moldova și România își propun să treacă la proiecte concrete în domeniul infrastructurii de transport. Acesta a fost mesajul principal al întrevederii dintre viceprim-ministrul Vladimir Bolea și secretarul de stat român Irinel Ionel Scrioșteanu, discuțiile vizând extinderea conexiunilor rutiere, feroviare și fluviale dintre cele două state și integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de …
13:50
România, aproape să preia Portul Giurgiulești. Tranzacție de 62 de milioane de dolari, contestată în instanță # Cotidianul
România face pași decisivi pentru preluarea controlului asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești. Compania de stat Administrația Porturilor Maritime Constanța a depus o ofertă de aproximativ 62 de milioane de dolari pentru achiziția operatorului portuar Danube Logistics, tranzacție care urmează să fie aprobată de acționari și care a stârnit deja un conflict juridic în România, potrivit …
13:30
N-apucase bine să se stingă jarul declarației președintei Maia Sandu despre eventuala Unire cu România, că mecanismul nostru colectiv de alarmă s-a pornit din nou. O altă „bulă”, care de această dată poartă un antet american: includerea Republicii Moldova de către Departamentul de Stat al SUA pe lista celor 75 de state pentru care se …
Acum 6 ore
13:10
VIDEO | Evlaviosul Dodon s-a scufundat din nou în „apele sfinte” ale Rusiei și în discursul „unității spirituale” cu Moscova # Cotidianul
Socialistul Dodon își confirmă încă o dată statutul de pelerin fidel al Federației Ruse, alegând să marcheze sărbătoarea Botezului Domnului nu în Republica Moldova, ci la una dintre cele mai cunoscute mănăstiri rusești, situată la doar câțiva pași de Cercul Polar. Tradiția scufundărilor de Bobotează este reluată, la fel și mesajele bine-cunoscute despre „unitatea spirituală” …
13:00
Albania îndeamnă Moldova să recunoască independența Kosovo: „Sperăm că veți reconsidera această problemă” # Cotidianul
Albania îndeamnă Republica Moldova să facă pasul politic de recunoaștere a independenței Kosovo. Mesajul a fost transmis de președintele Albaniei, Bajram Begaj, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, alături de președinta Maia Sandu. Liderul de la Tirana a apreciat sprijinul acordat de Chișinău procesului de integrare europeană a Kosovo, dar a subliniat …
12:40
Secretarul de stat german, Bernhard Kotsch: Germania va sprijini în continuare alinierea Republicii Moldova la acquisul UE # Cotidianul
Germania a susținut constant parcursul european al Republicii Moldova, atât la nivel politic, cât și prin cooperare practică, afirmă secretarul de stat german, Bernhard Kotsch. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că Berlinul va continua să ofere expertiză la nivel înalt și sprijin specializat pe anumite capitole ale acquisului comunitar, pentru a consolida instituțiile moldovenești și …
11:40
LIVE | Președinta Maia Sandu susține o conferință de presă cu omologul său albanez, Bajram Begaj # Cotidianul
Șefa statului, Maia Sandu, îl găzduiește luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18-20 ianuarie. Astfel, cei doi oficiali susțin o conferință de presă la Președinție. Potrivit unui comunicat, aceasta este prima vizită a unui șef de stat albanez din ultimii peste douăzeci de …
Acum 8 ore
10:50
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, în vizită oficială la Chișinău. Discuții cu Maia Sandu despre cooperarea bilaterală și integrarea europeană # Cotidianul
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația șefei statului Maia Sandu. Cei doi lideri vor susține astăzi o conferință de presă, începând cu ora 11.25. Agenda discuțiilor celor doi șefi de stat va viza aprofundarea cooperării bilaterale, consolidarea legăturilor economice, precum și sprijinul reciproc în procesul de …
10:40
Două persoane și-au pierdut viața în urma unor incendii produse în raioanele Călărași și Cahul, în zilele de 18 și 19 ianuarie 2026. Tragediile ar fi fost provocate de utilizarea necorespunzătoare a surselor de încălzire, potrivit informațiilor preliminare oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a avut loc în comuna Hîrjauca, raionul …
10:20
Accident feroviar grav în Spania: Cel puțin 39 de morți și zeci de răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. MAE: Nu există informații despre moldoveni printre victime # Cotidianul
Cel puțin 39 de persoane au murit, iar peste 152 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, după ce …
10:20
Alarmă falsă la Aeroportul Internațional Chișinău: activitatea a fost suspendată temporar # Cotidianul
Activitatea Aeroportului Internațional Chișinău „Eugen Doga” a fost întreruptă duminică seara, pentru aproape o oră, după declanșarea sistemului antiincendiar în incinta aerogării. Incidentul a impus evacuarea tuturor pasagerilor și angajaților, ca măsură de siguranță. Sistemul de alarmă a fost activat după ce o persoană neidentificată a apăsat butonul de alertă, potrivit informațiilor transmise de IPN. …
09:40
Comandantul Forțelor Armate ucrainene: Vom desfășura operațiuni ofensive. Nu putem câștiga doar prin apărare, nimeni nu negociază cu cei slabi # Cotidianul
Ucraina pregătește noi operațiuni ofensive pe front, în contextul intensificării capacităților militare ale Federației Ruse. Comandantul-șef al Forțelor Armate ucrainene, Oleksandr Sîrski, avertizează, într-un interviu pentru LB live, că o strategie exclusiv defensivă nu este suficientă pentru obținerea victoriei și subliniază necesitatea lovirii inamicului. „Vom desfășura o operațiune strategică de apărare, dar înțelegem că nu …
Acum 12 ore
09:10
Armata primește blindate noi. Este vorba despre 1000 de vehicule 4×4 care costă aproximativ un miliard de dolari. Primele blindate au fost fabricate în Turcia, iar următoarele vor fi produse în România. Cobra 2, așa se numește noul vehicul blindat al Armatei Române. Primele 194 de mașini de luptă au fost aduse deja în București. …
Acum 24 ore
19:50
MAE: Cei doi moldoveni răniți în accidentul din Suceava au fost externați. Consulatul monitorizează cazul # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit astăzi cu precizări în legătură cu accidentul rutier produs aseară în județul Suceava, România, în care a fost implicat un microbuz ce transporta 11 cetățeni moldoveni spre Germania. Potrivit MAE, Consulatul General al Republicii Moldova a luat legătura cu autoritățile din județul Suceava pentru a obține informații …
19:30
VIDEO | Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat la Washington despre securitatea energetică a Republicii Moldova și eliminarea dependențelor energetice # Cotidianul
În cadrul vizitei sale de lucru în Statele Unite ale Americii, ministrul Energiei al Republicii Moldova, Dorin Junghietu, a anunțat că a purtat discuții privind securitatea energetică a țării și eliminarea definitivă a dependențelor energetice. Informațiile au fost făcute publice pe 18 ianuarie, pe o rețea de socializare. Potrivit oficialului, la Washington acesta a avut …
18:10
Accident pe bulevardul rutier pe bulevardul Dacia din capitală: Două troleibuze s-au ciocnit, mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale # Cotidianul
Un accident rutier a avut loc duminică după-amiază, pe bulevardul Dacia din Chișinău, implicând două troleibuze care circulau pe rutele nr. 22 și nr. 30, anunță Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”. Mai mulți pasageri au avut nevoie de asistență medicală. Organele competente urmează să stabilească toate circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Totodată, la nivelul întreprinderii …
Ieri
16:40
Cunoscuta artistă din România, a stârnit recent controverse la Chișinău printr-un gest aparent inofensiv. În calitate de jurat la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, ea a felicitat publicul cu o expresie în limba rusă, expresie pe care nu o sa reproduc. Intenția Paulei poate a fost una de apreciere și apropiere, dar reacțiile vehemente care …
15:10
Guvernul a pregătit avize negative pentru mai multe proiecte de lege înaintate de opoziție # Cotidianul
Mai multe inițiative legislative propuse de deputați din opoziție urmează să primească avize negative din partea Guvernului. Proiectele au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței anunțate pentru miercuri. Executivul invocă riscuri bugetare și neconcordanțe cu legislația națională și cu angajamentele europene, transmite IPN. Un aviz negativ a fost elaborat pentru proiectul care prevede …
14:20
Un microbuz care se deplasa din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, vineri noaptea, în jurul orei 23:30, pe DN 17, în județul Suceava, România. În vehicul se aflau 11 persoane. În urma impactului, două persoane au fost rănite, transmite Monitorulsv.RO. Potrivit poliției, un cetățean moldovean în vârstă de 35 de …
14:00
Un nou atac cu drone la granița României. Autoritățile române au fost din nou în alertă după ce porturile ucrainene de la Dunăre au fost atacate, informează Euronews. Reprezentanții Ministerului român al Apărării au anunțat că sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române a identificat în timpul nopții, în jurul orei 01:15 un grup de …
14:00
România a primit o invitație de la Donald Trump să devină membră a „Consiliului pentru Pace” # Cotidianul
Președintele american, Donald Trump i-a trimis o scrisoare președintelui român, Nicușor Dan, în care invită România să devină membră a „Consiliului pentru Pace”. Statele Unite (SUA) vor să extindă mandatul unui „Consiliu pentru Pace” inițial creat pentru Fâșia Gaza, astfel încât să includă și alte zone fierbinți ale lumii, precum Ucraina și Venezuela, potrivit unor …
13:30
Rețeta militară rusească: sărăcie și “carne de tun”. La unul din polurile sărăciei din Rusia, numărul bărbaților morți pe front e comparabil cu cel din Primul Război Mondial # Cotidianul
Într-una din zonele orientale, îndepărtate, ale Rusiei, numărul militarilor căzuți în războiul din Ucraina a ajuns să fie comparabil cu cel din Primul Război Mondial. Raionul Jidinsky, din provincia Buriatia, este unul din cele mai sărace din republică, astfel că bărbații au fost atrași de sumele oferite de Moscova pentru cei care se angajează ca …
13:00
Zeci de obiecte au pătruns în spațiul aerian al Poloniei dinspre Belarus. Biroul Național de Securitate al Poloniei monitorizează situația # Cotidianul
În noaptea de 16 spre 17 ianuarie, mai multe zeci de obiecte au pătruns în spațiul aerian al Poloniei dinspre Belarus, a anunțat Biroul Național de Securitate al Poloniei (BBN). Conform mesajului publicat pe contul oficial de X al BBN, Președintele RP, Karol Nawrocki, a fost informat în timp real de șeful BBN, ministrul Sławomir …
12:40
Rusia a lansat peste 200 de drone asupra Ucrainei în timpul nopții. Întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate # Cotidianul
Atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cinci civili și au rănit cel puțin 30 de persoane în ultimele 24 de ore. Ucraina se confruntă cu frig intens și întreruperi continue ale furnizării de căldură și electricitate în urma multiplelor atacuri asupra sectorului energetic, ceea ce a determinat declararea stării de urgență la începutul acestei săptămâni. …
12:30
Paula Seling, criticată după mesajul „молодец, Moldova” la Eurovision: Interpreta spune că a fost un moment neintenționat # Cotidianul
Pe rețelele sociale au apărut reacții critice după ce Paula Seling, membră a juriului selecției naționale Eurovision Moldova 2026, a folosit expresia „молодец, Moldova” („Bravo, Moldova!”) în timpul transmisiunii finale. Unii internauți au catalogat momentul drept o gafă, amintind că limba oficială a Republicii Moldova este româna. Interpreta a revenit ulterior cu scuze publice, calificând …
12:10
Acces limitat în anumite locuri din capitală, între 18 și 20 ianuarie, în contextul vizitei oficiale a președintelui Albaniei # Cotidianul
Accesul persoanelor va fi limitat în perioada 18-20 ianuarie în anumite locuri publice din centrul capitalei și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău. Municipalitatea precizează că măsura este luată de poliție în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Albaniei, Bajram Begaj. Astfel, între orele 08.00 și 18.00, va fi limitată și …
17 ianuarie 2026
23:40
VIDEO | Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa „Viva Moldova” # Cotidianul
Republica Moldova și-a desemnat astăzi reprezentantul pentru concursul Eurovision 2026, care va avea loc la Viena. Interpretul Satoshi va reprezenta țara cu piesa „Viva Moldova”, desemnată câștigătoare în urma finalei naționale. Un element notabil al prestației artistului este participarea Alionei Moon în echipa de back-vocaliști. Artista are experiență anterioară pe scena Eurovision, unde a reprezentat …
19:30
Zelenski avertizează: Rusia pregătește noi atacuri masive asupra Ucrainei în contextul crizei energetice # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declară că Rusia pregătește o serie de atacuri masive asupra Ucrainei. Avertismentul este făcut în contextul în care țara se confruntă cu o criză energetică tot mai profundă. „Serviciile noastre de informații raportează că Rusia pregătește noi atacuri masive”, a declarat Zelenski în timpul celui mai recent discurs nocturn, citat de …
18:30
Poliția de Frontieră avertizează: Scăldatul în râurile Prut și Nistru, interzis de Bobotează, doar în zonele special amenajate # Cotidianul
În ajunul sărbătorii Boboteaza, pe stil vechi, Poliția de Frontieră avertizează că scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor special amenajate pentru recreere și înot. Potrivit autorităților, măsura este necesară pentru asigurarea securității frontierei de stat, întrucât cele două râuri se află în zona de frontieră, supusă unui regim special de …
18:20
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții despre un posibil armistițiu de pace cu Rusia # Cotidianul
O delegație de negociatori ucraineni a sosit în SUA pentru discuții cu emisarul președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele său, Jared Kushner, cu scopul de a pune capăt războiului de aproape patru ani cu Rusia, a declarat sâmbătă un membru al delegației, transmite AFP, citat de agerpres.ro. Reprezentanți americani negociază separat, cu …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Curtea Constituțională respinge cererea fostului comandant Igor Gorgan de anulare a decretului privind retragerea distincțiilor # Cotidianul
Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea fostului comandant al Armatei Naționale, Igor Gorgan, cu privire la retragerea distincțiilor de stat. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Gorgan în cadrul procesului în care a contestat decretul prezidențial din iunie 2024, prin care i-au fost retrase Medalia „Meritul Militar” și Ordinul „Credință Patriei” clasa III, …
16:10
MAE, despre drona rusească depistată la Telenești: Este o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova avertizează că identificarea pe teritoriul țării a unei drone de origine rusă reprezintă o amenințare gravă la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale ale statului. Într-un comunicat oficial, instituția precizează că „orice dronă care ajunge în spațiul aerian sau pe teritoriul Republicii Moldova …
15:10
Drona de tip Gerbera, descoperită la Nucăreni, nu conținea explozibil. Poliția: Nu a existat pericol pentru populație # Cotidianul
Poliția anunță că experții secției tehnico-explozive au examinat drona descoperită în dimineața zilei de astăzi pe malul unui iaz din apropierea satului Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit autorităților, aparatul de zbor este de tip Gerbera, același model ca și dronele identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că drona nu conținea …
13:10
Ambasadoarea R. Moldova în Franța, Corina Călugăru, a fost desemnată de MAE „Diplomatul Anului 2025” # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat-o pe Corina Călugăru, ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, „Diplomatul Anului 2025”, pentru contribuția sa la promovarea intereselor naționale și consolidarea profilului internațional al țării. Potrivit MAE, pe parcursul anului 2025, diplomata a obținut mai multe rezultate importante, printre care consolidarea cooperării bilaterale cu Franța, prin semnarea unui nou Protocol de …
12:50
Toate școlile din Kiev se închid până la 1 februarie din cauza crizei energetice provocate de atacurile rusești # Cotidianul
Toate școlile din Kiev vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie, din cauza crizei energetice generate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, transmite IPN. Edilul a precizat că pauza forțată va necesita ajustări ale calendarului școlar. Astfel, vacanța din ianuarie va …
12:40
12:20
Dronă de 2,5 metri, descoperită pe malul unui iaz din Telenești. Zona a fost izolată de poliție # Cotidianul
Poliția anunță că, în dimineața zilei de astăzi, a fost sesizată de un vânător care a descoperit o dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit oamenilor legii, zona a fost imediat izolată, iar specialiștii Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu. …
10:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care se va desfășura la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii. Pe agenda sesiunii figurează și adresări ale ministrului Afacerilor Externe al …
16 ianuarie 2026
21:30
Ministerul Finanțelor al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene (PMR) a anunțat modificări importante în sistemul de impozitare pentru persoanele fizice autorizate și antreprenorii care operează în regimuri fiscale speciale, începând cu 1 ianuarie 2026. Conform noilor reglementări: Persoanele fizice autonome: taxe sociale de 14% (impozit social unificat) și 3% (contribuție obligatorie de asigurări). Deținătorii de patente: …
21:10
De Ziua Culturii Naționale, când marcăm și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu, mulți politicieni de pe ambele maluri ale Prutului au ținut să-i aducă elogii. Au existat însă și voci care au reciclat teze de inspirație sovietică, numindu-l „moldovan” născut pe „pământul Moldovei”. Un astfel de exemplu este postarea politicienei pro-ruse Victoria Furtună. În mesajul …
19:00
Ministerul Educației a adoptat modificări importante în Regulamentul de evaluare, promovare și absolvire # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări semnificative ale Regulamentului privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, care aduc clarificări importante pentru elevi și profesori, precum și măsuri pentru o evaluare mai corectă și adaptată realităților educaționale. Printre principalele modificări se numără obligația ca fiecare elev să obțină minimum două note …
18:50
Președintele Albaniei întreprinde o vizită oficială la Chișinău, la invitația Maiei Sandu. Discuții despre integrarea europeană # Cotidianul
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua, în perioada 18–20 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, luni, 19 ianuarie, cei doi șefi de stat vor avea o întrevedere oficială și vor susține o conferință de presă comună. Agenda discuțiilor dintre Maia Sandu și Bajram …
18:20
MAE al Federației Ruse a emis un avertisment pentru cetățenii ruși privind călătoriile în R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile: „Nu există riscuri de securitate” # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie, o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, acuzând autoritățile de la Chișinău de hărțuire și discriminare a cetățenilor ruși. În reacție, Ministerul de Externe de la Chișinău respinge acuzațiile și califică afirmațiile Moscovei drept o „prezentare eronată a realităților”, subliniind că Republica Moldova rămâne …
18:00
Compania Lukoil Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite statului complexul petrolier de la Aeroport # Cotidianul
Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a aplicat vineri, 16 ianuarie, companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea hotărârii din 14 decembrie 2025 privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport. Decizia …
