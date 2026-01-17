VIDEO | Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision 2026 cu piesa „Viva Moldova”

10:30

Administrația SUA a decis să suspende procesarea cererilor de viză pentru cetățeni din 75 de state, într-un demers descris drept o măsură de prevenire a imigrației persoanelor considerate susceptibile de a deveni o povară pentru sistemul de asistență socială american. Decizia este prevăzută într-un document intern al Departamentului de Stat al SUA din 14 ianuarie …