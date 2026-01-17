Drona de tip Gerbera, descoperită la Nucăreni, nu conținea explozibil. Poliția: Nu a existat pericol pentru populație
Cotidianul, 17 ianuarie 2026 15:10
Poliția anunță că experții secției tehnico-explozive au examinat drona descoperită în dimineața zilei de astăzi pe malul unui iaz din apropierea satului Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit autorităților, aparatul de zbor este de tip Gerbera, același model ca și dronele identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că drona nu conținea …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
15:10
Drona de tip Gerbera, descoperită la Nucăreni, nu conținea explozibil. Poliția: Nu a existat pericol pentru populație # Cotidianul
Poliția anunță că experții secției tehnico-explozive au examinat drona descoperită în dimineața zilei de astăzi pe malul unui iaz din apropierea satului Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit autorităților, aparatul de zbor este de tip Gerbera, același model ca și dronele identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova. În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că drona nu conținea …
Acum 4 ore
13:10
Ambasadoarea R. Moldova în Franța, Corina Călugăru, a fost desemnată de MAE „Diplomatul Anului 2025” # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat-o pe Corina Călugăru, ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, „Diplomatul Anului 2025”, pentru contribuția sa la promovarea intereselor naționale și consolidarea profilului internațional al țării. Potrivit MAE, pe parcursul anului 2025, diplomata a obținut mai multe rezultate importante, printre care consolidarea cooperării bilaterale cu Franța, prin semnarea unui nou Protocol de …
12:50
Toate școlile din Kiev se închid până la 1 februarie din cauza crizei energetice provocate de atacurile rusești # Cotidianul
Toate școlile din Kiev vor fi închise în perioada 19 ianuarie – 1 februarie, din cauza crizei energetice generate de recentele atacuri rusești asupra infrastructurii Ucrainei. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, transmite IPN. Edilul a precizat că pauza forțată va necesita ajustări ale calendarului școlar. Astfel, vacanța din ianuarie va …
12:40
Ambasadoarea R. Moldova în Franța, Corina Călugăru, a a fost desemnată de MAE „Diplomatul Anului 2025” # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe a desemnat-o pe Corina Călugăru, ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, „Diplomatul Anului 2025”, pentru contribuția sa la promovarea intereselor naționale și consolidarea profilului internațional al țării. Potrivit MAE, pe parcursul anului 2025, diplomata a obținut mai multe rezultate importante, printre care consolidarea cooperării bilaterale cu Franța, prin semnarea unui nou Protocol de …
12:20
Dronă de 2,5 metri, descoperită pe malul unui iaz din Telenești. Zona a fost izolată de poliție # Cotidianul
Poliția anunță că, în dimineața zilei de astăzi, a fost sesizată de un vânător care a descoperit o dronă cu o lungime de aproximativ 2,5 metri, pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Potrivit oamenilor legii, zona a fost imediat izolată, iar specialiștii Secției tehnico-explozive urmează să examineze obiectul în detaliu. …
Acum 6 ore
10:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasbourg # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține un discurs în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), în cadrul sesiunii de iarnă care se va desfășura la Strasbourg, în perioada 26–30 ianuarie 2026. Intervenția șefei statului este anunțată drept unul dintre momentele-cheie ale reuniunii. Pe agenda sesiunii figurează și adresări ale ministrului Afacerilor Externe al …
Acum 24 ore
21:30
Ministerul Finanțelor al nerecunoscutei Republici Moldovenești Nistrene (PMR) a anunțat modificări importante în sistemul de impozitare pentru persoanele fizice autorizate și antreprenorii care operează în regimuri fiscale speciale, începând cu 1 ianuarie 2026. Conform noilor reglementări: Persoanele fizice autonome: taxe sociale de 14% (impozit social unificat) și 3% (contribuție obligatorie de asigurări). Deținătorii de patente: …
21:10
De Ziua Culturii Naționale, când marcăm și aniversarea nașterii poetului Mihai Eminescu, mulți politicieni de pe ambele maluri ale Prutului au ținut să-i aducă elogii. Au existat însă și voci care au reciclat teze de inspirație sovietică, numindu-l „moldovan” născut pe „pământul Moldovei”. Un astfel de exemplu este postarea politicienei pro-ruse Victoria Furtună. În mesajul …
19:00
Ministerul Educației a adoptat modificări importante în Regulamentul de evaluare, promovare și absolvire # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent modificări semnificative ale Regulamentului privind evaluarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul general, care aduc clarificări importante pentru elevi și profesori, precum și măsuri pentru o evaluare mai corectă și adaptată realităților educaționale. Printre principalele modificări se numără obligația ca fiecare elev să obțină minimum două note …
18:50
Președintele Albaniei întreprinde o vizită oficială la Chișinău, la invitația Maiei Sandu. Discuții despre integrarea europeană # Cotidianul
Președintele Albaniei, Bajram Begaj, va efectua, în perioada 18–20 ianuarie, o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintei Maia Sandu. Potrivit administrației prezidențiale de la Chișinău, luni, 19 ianuarie, cei doi șefi de stat vor avea o întrevedere oficială și vor susține o conferință de presă comună. Agenda discuțiilor dintre Maia Sandu și Bajram …
18:20
MAE al Federației Ruse a emis un avertisment pentru cetățenii ruși privind călătoriile în R. Moldova. Autoritățile de la Chișinău resping acuzațiile: „Nu există riscuri de securitate” # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis vineri, 16 ianuarie, o alertă de călătorie pentru Republica Moldova, acuzând autoritățile de la Chișinău de hărțuire și discriminare a cetățenilor ruși. În reacție, Ministerul de Externe de la Chișinău respinge acuzațiile și califică afirmațiile Moscovei drept o „prezentare eronată a realităților”, subliniind că Republica Moldova rămâne …
18:00
Compania Lukoil Moldova, amendată cu 5% din cifra de afaceri pentru refuzul de a transmite statului complexul petrolier de la Aeroport # Cotidianul
Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a aplicat vineri, 16 ianuarie, companiei Lukoil-Moldova o amendă în mărime de 5% din cifra de afaceri, dar nu mai mare de 5 milioane de lei, pentru nerespectarea hotărârii din 14 decembrie 2025 privind transmiterea și primirea bunurilor aferente complexului petrolier de la Aeroport. Decizia …
17:00
Vasile Tarlev, apărătorul statalității. Premierul „de buzunar” al lui Voronin o acuză pe Maia Sandu de „trădare” # Cotidianul
Vasile Tarlev, fost prim-ministru și unul dintre cei mai loiali slujitori ai regimului Voronin, a decis să își exprime îngrijorarea față de „trădarea statalității” de către președinta Maia Sandu, după ce aceasta a declarat că ar susține unirea cu România în cadrul unui referendum. Deși și-a petrecut carierea politică slujind interesele unui regim autoritar, acum …
16:10
Președinta Maia Sandu a semnat astăzi un decret prin care a conferit rangurile de ambasador și ministru plenipotențiar pentru 14 diplomați din Republica Moldova, marcând un nou pas în consolidarea activității diplomatice a țării. Astăzi, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care acordă ranguri diplomatice pentru 14 reprezentanți ai statului. Astfel, …
Ieri
15:10
Comisia Europeană: Republica Moldova conduce clasamentul statelor candidate la UE în implementarea reformelor # Cotidianul
Republica Moldova se află în fruntea statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană în privința implementării Planului de Creștere Economică. Asta arată o evaluare prezentată în Parlamentul European de directorul general al Direcției Extindere și Vecinătate Estică din cadrul Comisiei Europene, Gert Jan Koopman. Înaltul oficial al Comisiei Europene a declarat că rezultatele obținute de …
14:40
Un fond de investiții american cere Rusiei 225 de miliarde de dolari pentru datoriile Imperiului Rus # Cotidianul
Un fond de investiții din Statele Unite a intentat un proces de proporții împotriva Federației Ruse, solicitând despăgubiri de sute de miliarde de dolari pentru obligațiuni emise de Imperiul Rus înainte de Revoluția din 1917. Fondul american Noble Capital RSD a depus o acțiune în instanță la Curtea Federală a SUA din Districtul Columbia, cerând …
13:50
Două persoane din raionul Cahul au fost reținute pentru 72 de ore, fiind suspectate de trafic de influență. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în acest sens, oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții, reușind să obțină probe care confirmă vinovăția bănuiților. Potrivit unui comunicat al CNA, suspecții ar fi pretins și primit de la mai mulți …
13:40
Ministerele Sănătății din România și Moldova își consolidează parteneriatul bilateral. Subiectul a fost discutat astăzi în cadrul unei întrevederi a ministrului Sănătății, Emil Ceban, și a omologului său român, Alexandru Florin Rogobete, aflat într-o vizită la Chișinău. Oficialii au abordat subiecte prioritare precum schimbul de bune practici, dezvoltarea resurselor umane, modernizarea infrastructurii sanitare și creșterea …
13:00
VIDEO | Costiuc va lua măsuri: „Am să propun un referendum. Să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară” # Cotidianul
Deputatul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, anunță că va propune organizarea unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România la prima ședință a Parlamentului din 2026. Politicianul spune că ar vota „cu ambele mâini” pentru reunificare și susține că inițiativa sa va scoate la iveală poziția reală a majorității parlamentare. Același „unionist înfocat” Costiuc, nu …
12:40
AUDIO | Anatol Șalaru: Unirea cu România devine o opțiune de supraviețuire. Rusia nu pleacă niciodată de bunăvoie # Cotidianul
Declarațiile recente ale președintei Maia Sandu cu privire la un eventual vot în favoarea reunificării Republicii Moldova cu România au provocat reacții intense atât la Chișinău, cât și la București. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a explicat, în cadrul podcastului Punctul pe Știri, de la Rock FM, de ce acest mesaj nu este unul …
12:00
Lidera opoziției din Venezuela i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace # Cotidianul
Liderul opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a declarat jurnaliștilor că, la o întâlnire privată la Casa Albă, i-a înmânat președintelui SUA, Donald Trump, medalia Premiului Nobel pentru Pace, relatează BBC. „Cred că astăzi este o zi istorică pentru noi, venezuelenii”, a spus Machado după întâlnirea cu Trump. „Ne putem baza pe președintele Trump”, a …
11:50
VIDEO | Jurnalistul Mihail Sirkeli: Declarația Maiei Sandu despre unire a stârnit reacții puternice din cauza noului context de securitate regională # Cotidianul
Declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit căreia ar vota pentru unirea cu România în cazul unui referendum, a provocat reacții intense atât la Chișinău, cât și la București, nu pentru că ar fi o poziție nouă, ci din cauza schimbării contextului geopolitic. Opinia a fost exprimată de jurnalistul Mihail Sirkeli, fondatorul portalului Nokta. „Maia …
10:20
Slusari: Tariful la gaz ar fi trebuit să scadă la 14–15 lei, dar este blocat de „devierile” financiare # Cotidianul
Tariful la gazele naturale din Republica Moldova ar fi trebuit deja să scadă la 14–15 lei pentru un metru cub, însă reducerea este blocată de „devierile” financiare acumulate în anii precedenți. Declarația a fost făcută de Alexandru Slusari, membru al Consiliului Energocom, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV. Potrivit lui Slusari, tariful de …
10:00
VIDEO | Șeful Patrulării din Glodeni, oprit în trafic după ce ar fi consumat alcool. IGP a dispus suspendarea acestuia din funcție, dar și a șefului IP Glodeni # Cotidianul
Șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic în seara zilei de 15 noiembrie, fiind bănuit că s-ar fi aflat la volan în stare de ebrietate, transmite NordNews. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a dispus inițierea procedurilor legale de suspendare din funcție a acestuia, precum și a …
15 ianuarie 2026
22:40
Un moldovean, condamnat în Federația Rusă la 11 ani de închisoare pentru „ajutor oferit inamicului” # Cotidianul
Tribunalul Regional Smolensk l-a condamnat la 11 ani de detenție într-o colonie cu regim strict pe Gheorghi Maroglo, în vârstă de 33 de ani, cetățean al Republicii Moldova și al României, a declarat pentru Mediazona avocatul său, Aleksandr Voskresenski. Instanța l-a găsit vinovat în baza articolului 276.1 din Codul penal al Federației Ruse, privind „acordarea …
21:50
După declarația Maiei Sandu, și premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota „pentru” unirea Republicii Moldova cu România # Cotidianul
După ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota „Pentru” la un eventual referendum privind Unirea cu România, și premierul Alexandru Munteanu a afirmat că, la nivel personal, ar susține această opțiune. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite în nordul Republicii Moldova, în discuțiile cu presa locală. „Este o decizie …
19:30
Pruteanu și arta servilismului: Consilierul-editor al lui Ceban a hotărât că poate rescrie realitatea pe Wikipedia. Mihai Isac: Pruteanu și-a arătat limita inteligenței și a bunei creșteri # Cotidianul
Într-o perioadă în care orice informație poate fi editată în câteva clipe, de la originea unei legume până la soarta geopolitică a unei țări, Wikipedia pare că a devenit noul teren de testare preferat al consilierilor și simpatizanților MAN, cei care „fac curățenie” pe pagini incomode și șterg comentariile inconvenabile. Recent, contul de Wikipedia, asociat …
17:50
În discursul către diplomații străini, Nicușor Dan abordează voalat unirea României cu R. Moldova. Integrarea în UE, “una din căile de a fi împreună” # Cotidianul
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie „una din căile de a fi împreună”, a declarat președintele R. Moldova, Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. Afirmația șefului statului român accentuează această nuanță, în contextul în care președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, …
17:00
VIDEO | Marcel Spătari: Republica Moldova este pregătită în proporție de 20% pentru aderarea la UE # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită, în prezent, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă următorii doi ani vor fi decisivi pentru transformarea angajamentelor politice în reforme reale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, în cadrul emisiunii „Eu și Uniunea Europeană”, difuzată de Moldova 1. Potrivit …
16:50
VIDEO | Detectivul Chicu monitorizează atent cheltuirea banilor. Ce-s cu aceste 1,9 miliarde? # Cotidianul
Fost prim-ministru în perioada lui Dodon, Ion Chicu, reia rolul care pare să-i vină cel mai bine în opoziție, cel de supraveghetor minuțios al banului public. De data aceasta, deputatul fracțiunii Alternativa spune că a pornit pe urmele celor 1,9 miliarde de euro promise Republicii Moldova. Chicu afirmă că a cerut explicații chiar de la …
15:40
Ambasadorul R. Moldova la Washington: Suspendarea vizelor de imigrare în SUA are un impact limitat. Relațiile bilaterale rămân solide # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski, a declarat că cetățenii moldoveni vor putea depune în continuare cereri pentru vize de imigrare în Statele Unite, chiar dacă autoritățile americane au suspendat temporar eliberarea acestora. Potrivit diplomatului, dosarele vor fi în continuare procesate, însă vizele nu vor fi emise până la ridicarea măsurii, iar relația dintre …
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Cu ocazia Zilei Naționale a Culturii, prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj dedicat valorilor culturale și importanței acestora în formarea identității naționale. În postarea sa de pe Facebook, Munteanu a marcat și aniversarea nașterii marelui poet Mihai Eminescu. „Ziua Națională a Culturii, celebrată în aceeași zi în care s-a născut Mihai Eminescu, este un …
14:10
VIDEO | Cristian Jardan: Bugetul pentru cultură a fost dublat: peste un miliard de lei și salarii mai mari pentru angajați # Cotidianul
Bugetul alocat culturii va atinge, în acest an, un nivel fără precedent, depășind pragul de un miliard de lei, iar angajații din domeniu vor beneficia de o creștere medie a salariilor de aproximativ 10%. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă dedicate bilanțului activității ministerului pentru anul …
13:20
VIDEO | Eugen Tomac: „Poziția statului român față de unirea cu Republica Moldova este neschimbată” # Cotidianul
Eurodeputatul român Eugen Tomac a reiterat poziția clară a României privind unirea cu Republica Moldova, subliniind că statul român a făcut acest angajament încă din 2018. Într-o discuție cu jurnalistul Vitalie Cojocari, Tomac a precizat că România este deschisă să răspundă unei posibile solicitări de unificare, însă acest subiect trebuie discutat în mod responsabil și …
13:00
Doi procurori care au picat anterior pre-vettingul au promovat evaluarea externă. Procurorii Gheorghe Borș și Vitalie Codreanu au promovat evaluarea externă, cel din urmă fiind responsabil de dosarul „Kuliok” # Cotidianul
Doi procurori care nu au promovat anterior evaluarea integrității în procesul de pre-vetting au trecut evaluarea externă, iar rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor au fost acceptate cu vot unanim, astăzi, 15 ianuarie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Este vorba despre procurorul anticorupție Vitalie Codreanu, cel care reprezintă acuzarea de stat în dosarul „Kuliok”, …
12:50
Republica Moldova, al doilea mare furnizor de rapiță al UE: exporturi record și prețuri în creștere # Cotidianul
Republica Moldova s-a poziționat pe locul doi în rândul celor mai mari furnizori de rapiță ai Uniunii Europene, rezultat obținut datorită creșterii semnificative a exporturilor, de calitatea înaltă a producției și de avantajele logistice ale livrărilor către piețele europene. Potrivit datelor statistice, în perioada iulie – decembrie 2025, din Republica Moldova au fost exportate aproximativ …
11:50
Percheziții într-un dosar de construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău. 10 persoane au statut de bănuit # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție și procurorii din municipiul Chișinău desfășoară mai multe percheziții într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat într-o zonă istorică a Capitalei. Potrivit unui comunicat al CNA, ancheta se referă la un imobil situat pe strada Eugen Doga. Perchezițiile au loc la mai multe persoane implicate în executarea lucrărilor, …
11:30
VIDEO | Andrian Gavriliță: Criptomonedele vor fi legalizate în Republica Moldova, dar tranzacțiile vor fi strict reglementate și impozitate # Cotidianul
Republica Moldova va avea, începând cu 2026, un cadru legal complet pentru criptomonede, care va permite deținerea, tranzacționarea și conversia acestora, dar și un regim clar de impozitare și control fiscal. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat că noua legislație este în elaborare și va introduce reguli stricte pentru prevenirea spălării banilor, în linie cu …
10:30
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, inclusiv Republica Moldova # Cotidianul
Administrația SUA a decis să suspende procesarea cererilor de viză pentru cetățeni din 75 de state, într-un demers descris drept o măsură de prevenire a imigrației persoanelor considerate susceptibile de a deveni o povară pentru sistemul de asistență socială american. Decizia este prevăzută într-un document intern al Departamentului de Stat al SUA din 14 ianuarie …
10:20
Regimul de la Tiraspol menține starea de urgență în economie până pe 15 februarie, cauzată de reducerea livrărilor de gaz # Cotidianul
Regimul separatist de la Tiraspol a prelungit starea de urgență în economie cu încă 30 de zile, până pe 15 februarie, anunță presa din stânga Nistrului. Așa zisul ”soviet suprem” a aprobat, într-o ședință extraordinară, decretul liderului separatist, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Potrivit așa zisului legislativ transnistrean, decizia a fost luată în …
10:10
Maia Sandu va susține o conferință de presă la început de an, în care va prezenta prioritățile Președinției # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova va susține joi, 22 ianuarie, o conferință de presă la început de an, în cadrul căreia va prezenta principalele priorități ale instituției prezidențiale pentru perioada următoare și va răspunde la întrebările jurnaliștilor. Potrivit unui anunț al Președinției, evenimentul se va desfășura în intervalul orar 11:00–13:00, la sediul instituției de pe bulevardul Ștefan …
10:00
Nicușor Dan, de Ziua Culturii Naționale: „Identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității” # Cotidianul
Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni, a scris pe Facebook președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sărbătorite astăzi pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit lui, Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea …
14 ianuarie 2026
18:00
Pașaportul moldovenesc urcă patru poziții în Henley Passport Index și ajunge pe locul 44, cu acces fără viză în 120 de țări # Cotidianul
Pașaportul moldovenesc a urcat patru poziții și s-a clasat pe locul 44 în clasamentul actualizat de pașapoarte Henley & Partners. Potrivit datelor prezentate, deținătorii actelor moldovenești pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 120 de țări. Conform datelor Henley Passport Index, Republica Moldova și-a îmbunătățit indicatorii de mobilitate internațională, menținând un nivel …
18:00
Procesul Evgheniie Guțul, reluat la Curtea de Apel cu cereri de recuzare împotriva judecătorilor # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a reluat pe 14 ianuarie examinarea cazului bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, după o pauză de două luni. Ea se află în arest din 5 august, fiind condamnată la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid Șor. Guțul pledează nevinovată, scrie Radio Europa Liberă. Evghenia Guțul și …
17:50
Aproape 300 de localități vor avea planuri urbanistice actualizate în perioada 2025-2027 # Cotidianul
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai bune organizări …
16:40
Mărturiile lui Denis Cuculescu: condamnat pentru trădare, rețeaua FSB, finanțările din Rusia și acuzațiile privind PSRM și MAN # Cotidianul
Un cetățean moldovean condamnat recent la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie susținea încă din 2022 că partide politice din Republica Moldova ar fi fost finanțate direct din Federația Rusă. Potrivit informațiilor publicate de Deschide.md, Denis Cuculescu declara că Partidul Socialiștilor primea lunar sute de mii de dolari de la Moscova, iar Mișcarea …
15:50
VIDEO | Anatolie Nosatîi: Până în 2027, militarii și studenții Academiei Militare vor fi transferați în noua unitate modernizată # Cotidianul
Un amplu proiect de modernizare a infrastructurii militare, început în 2024, avansează conform planului și va aduce condiții mai bune pentru militari și civili. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi. Oficialul precizează că până în prezent circa 50% din lucrări au fost deja executate, iar investițiile din bugetul statului …
15:50
Mihailo Fedorov, fost ministru al Inovației, numit ministru al Apărării al Ucrainei. Printre priorități – „eradicarea riscurilor de corupție” # Cotidianul
Mihailo Fedorov a fost numit de Rada Supremă a Ucrainei în funcția de ministru al Apărării. Anterior, acesta a ocupat funcția de ministru al Inovației, Educației, Științei și Tehnologiei, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării. Noul ministru al Apărării al Ucrainei a menționat că are o serie de priorități pentru mandatul său: implementarea reformei armatei, …
15:00
VIDEO | Valeriu Chiveri despre situația economică din stânga Nistrului: „Tiraspolul să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova” # Cotidianul
Problemele economice din regiunea transnistreană persistă și sunt strâns legate de criza energetică. Asigurarea vine din partea vicepremierului pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Oficialul susține că soluția ar fi acceptarea ofertei de reintegrare a Republicii Moldova de către autoritățile de la Tiraspol, însă separatiștii continuă să refuze orice dialog cu Chișinăul. Chiveri a subliniat că extinderea …
15:00
Declarația recentă a Președintei Republicii Moldova privind posibilitatea unificării a generat un val semnificativ de reacții pozitive, atât în rândul societății civile de pe ambele maluri ale Prutului, cât și în presa internațională. Mesaje de susținere au venit din partea mediului academic, a tinerilor, a diasporei și a unor lideri de opinie care consideră reunificarea …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.