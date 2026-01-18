Un microbuz cu moldoveni s-a răsturnat în România. Două persoane, rănite

13:30

Într-una din zonele orientale, îndepărtate, ale Rusiei, numărul militarilor căzuți în războiul din Ucraina a ajuns să fie comparabil cu cel din Primul Război Mondial. Raionul Jidinsky, din provincia Buriatia, este unul din cele mai sărace din republică, astfel că bărbații au fost atrași de sumele oferite de Moscova pentru cei care se angajează ca …