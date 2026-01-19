Președintele Albaniei, Bajram Begaj, în vizită oficială la Chișinău. Discuții cu Maia Sandu despre cooperarea bilaterală și integrarea europeană

12:40

Declarațiile recente ale președintei Maia Sandu cu privire la un eventual vot în favoarea reunificării Republicii Moldova cu România au provocat reacții intense atât la Chișinău, cât și la București. Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a explicat, în cadrul podcastului Punctul pe Știri, de la Rock FM, de ce acest mesaj nu este unul …