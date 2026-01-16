VIDEO // Slusari: Tariful la gaz trebuia deja să scadă la 14–15 lei, dar devierile țin prețul ridicat
Omniapres, 16 ianuarie 2026 12:40
Acum o oră
12:10
Incendiu într-un bloc din Chișinău: 27 de persoane, inclusiv 6 copii, evacuate din cauza fumului # Omniapres
27 de persoane, inclusiv șase minori, au fost evacuate în dimineața zilei de 16 ianuarie dintr-un bloc de locuit din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu într-un apartament, existând riscul de intoxicație cu fum. Incidentul s-a produs într-un imobil cu nouă etaje de pe strada Romană 28, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
Acum 2 ore
11:30
Irina Vlah, despre declarațiile privind unirea: Poate Moldova a fost distrusă în aceşti ani premeditat, cu scopuri clar stabilite – falimentul şi ulterioara dispariţie a statului # Omniapres
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", a constatat că, în ultimele zile, spaţiul public a abundat în declaraţii contradictorii la tema unei posibile uniri a Republicii Moldova cu România. Unii s-a concentrat pe sursa scandalului ce a izbucnit, alţii – pe consecinţele ce ar putea urma. Ea a spus că ambele unghiuri de
11:10
Certificate obținute contra bani, fără instruire: schemă de trafic de influență, descoperită la Cahul # Omniapres
O schemă de trafic de influență a fost destructurată la Cahul, în urma unor percheziții efectuate într-o cauză penală, două persoane fiind reținute pentru 72 de ore și plasate în izolator, iar o a treia este cercetată în stare de libertate. Potrivit CNA, bănuiții ar fi pretins și primit sume de bani de la mai
Acum 4 ore
10:40
VIDEO // Costiuc: Democrația Acasă va propune în Parlament un referendum privind unirea cu România # Omniapres
Fracțiunea Partidului „Democrația Acasă" intenționează să înainteze în Parlament un proiect de inițiere a unui referendum privind unirea Republicii Moldova cu România. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Vasile Costiuc, care susține că votul din Legislativ va arăta poziția reală a majorității parlamentare față de acest subiect. „O să vedeți reacția lor la prima
10:10
Reacția IGP la cazul șefului Patrulării Glodeni, suspectat că a urcat beat la volan: Până la obținerea rezultatelor este suspendat din funcție # Omniapres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că a intervenit, noaptea trecută, în urma unei sesizări telefonice făcute de un cetățean, care a semnalat că un șofer din orașul Glodeni ar conduce automobilul în stare de ebrietate. Potrivit IGP, polițiștii au intervenit de urgență și au stopat pe strada Suveranității un automobil de marca Dacia
09:40
Atacurile repetate ale Federației Ruse asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina demonstrează că războiul este purtat împotriva populației și nu a unui regim politic, susține ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei. Diplomatul afirmă că, în aceste condiții, pacea nu poate fi acceptată decât dacă este una justă și durabilă, capabilă să garanteze securitatea
09:10
În seara zilei de 15 ianuarie, când Republica Moldova sărbătorește nașterea poetului național Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, șeful Serviciului Patrulare din raionul Glodeni, Anatolie Muncă, a fost oprit în trafic, fiind suspectat că s-ar fi aflat la volan sub influența alcoolului. Ofițerul ar fi consumat băuturi alcoolice într-un local situat pe strada Mihai
Acum 6 ore
07:10
Ziua de 16 ianuarie aduce energie de relansare și curajul de a face pași importanți spre schimbări care pot marca un nou capitol de viață. Pentru unii nativi se deschid colaborări și proiecte cu miză mare, pentru alții apar decizii legate de familie, carieră sau investiții personale. Contextul astral favorizează inițiativa, asumarea responsabilității și transformarea
Acum 24 ore
18:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urmează să aprobe noi tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie – începutul lunii februarie curent, a spus directorul general al instituției, Alexei Taran, în cadrul unei conferințe de presă pe 15 ianuarie, scrie TVR Moldova. „Dacă publicăm la începutul săptămânii viitoare proiectul costurilor de bază pentru
17:40
VIDEO // Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre căile de a fi împreună # Omniapres
Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă „una dintre căile de a fi împreună", a declarat președintele României, Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă, susținut joi la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Șeful statului român a subliniat că România va sprijini în continuare extinderea Uniunii Europene, cu un
17:10
Ambasadorul Moldovei la Washington: Suspendarea vizelor de imigrare în SUA are un impact limitat asupra moldovenilor # Omniapres
Suspendarea temporară a emiterii unor vize de imigrare de către Statele Unite nu afectează relația bilaterală dintre Republica Moldova și SUA și are un impact limitat asupra cetățenilor moldoveni, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vladislav Kulminski. Diplomatul a explicat, în cadrul emisiunii „Zi de zi" de la Radio Moldova, că măsura este una
16:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" anunță că toate diplomele de rezidențiat verificate, inclusiv cele vizate în materialele de presă și în ancheta desfășurată în România, sunt valabile din punct de vedere juridic. Precizarea este făcută după finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită prin ordinul rectorului în noiembrie 2025. Potrivit
16:10
VIDEO // Chatul „Kenții” a fost redenumit „Tineri PAS”. Potîrniche: Nu știu cine l-a creat, era până la mine # Omniapres
Deputatul PAS Maxim Potîrniche a declarat că grupul de chat intern cunoscut sub denumirea „Kenții", care a stârnit controverse în spațiul public, există în continuare, însă a fost redenumit în aceeași zi în „Tineri PAS". Precizările au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei. Potrivit parlamentarului, în acest chat sunt incluși cei mai
15:30
Chișinăuienii au început să primească primele facturi la energia termică pentru luna decembrie, iar sumele indicate au generat nemulțumiri în rândul populației. Mai mulți cetățeni susțin că valorile sunt greu de suportat, mai ales în contextul veniturilor actuale. Într-un caz concret, pentru un apartament cu o suprafață de aproximativ 66 de metri pătrați, factura pentru
15:10
Moldelectrica, despre starea de urgență în Ucraina: Alimentarea cu energie electrică a țării rămâne sigură # Omniapres
În contextul declarării stării de urgență în sectorul energetic din Ucraina, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" dă asigurări că alimentarea cu energie electrică a Republicii Moldova nu este afectată, iar Sistemul Electroenergetic Național funcționează în regim stabil. Operatorul sistemului de transport al energiei electrice precizează că, în prezent, nu sunt planificate sistări sau limitări ale transportului
14:40
Ministerul Culturii despre perchezițiile CNA: Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului nu va fi tolerată # Omniapres
Ministerul Culturii anunță că s-a autosesizat în legătură cu presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local amplasat într-o zonă istorică a municipiului Chișinău, pe strada Eugen Doga. Instituția a inițiat o anchetă de serviciu pentru a examina circumstanțele cazului și eventualele responsabilități. „Orice practică ilegală care afectează integritatea patrimoniului
14:10
Gest disperat la Comrat: un bărbat a murit după ce s-a stropit cu benzină și și-a dat foc # Omniapres
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a decedat după ce s-ar fi autoincendiat, într-un presupus gest de suicid. Tragedia s-a produs în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 12:48, pe strada Dimitrov din municipiul Comrat, scrie PulsMedia.MD. Conform datelor preliminare, bărbatul s-ar fi stropit cu benzină și și-ar fi dat foc
13:40
Carburanții continuă să se scumpească în Republica Moldova, potrivit noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru data de 16 ianuarie. Motorina va depăși pragul de 19 lei litrul, fiind comercializată la un preț maxim de 19,06 lei, în creștere cu 10 bani față de ziua precedentă. În același
13:10
VIDEO // Criptomonedele vor fi reglementate și impozitate: anunțul Ministerului Finanțelor # Omniapres
Profitul obținut din tranzacțiile cu criptomonede va fi impozitat cu 12% în Republica Moldova, începând cu 2026, odată cu intrarea în vigoare a unui nou cadru legal care va reglementa acest domeniu. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-o emisiune la TVR Moldova. Potrivit ministrului, simpla deținere a criptomonedelor nu va fi
Ieri
12:40
VIDEO // Studenții de la un cămin UTM, disperați de gândaci: „Noaptea e groaznic, ne pișcă” # Omniapres
Apar noi imagini cu situația din căminul nr. 15, administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei, în care studenții arată condițiile reale din interiorul clădirii și se plâng de prezența constantă a gândacilor. Locatarii afirmă că problema persistă de mai mulți ani și că măsurile luate până acum nu au avut efect. Mai mulți studenți au
12:10
Construcție ilegală într-o zonă istorică din Chișinău: percheziții și 10 persoane bănuite # Omniapres
Percheziții au loc în capitală într-un dosar penal ce vizează construcția ilegală a unui local amplasat pe strada Eugen Doga, într-o zonă istorică a municipiului Chișinău. Acțiunile de urmărire penală sunt desfășurate în legătură cu executarea unor lucrări cu abateri de la documentația de proiect, extinderea construcției pe teren public și recepția finală în lipsa
11:40
Tiraspolul a aprobat, joi, prelungirea stării de urgență în economie până la data de 15 februarie, pe fondul crizei energetice generate de reducerea livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe extraordinare a așa-numitului Soviet Suprem, care a validat decretul semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova confirmă că autoritățile Statelor Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, măsură care va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie 2026. Decizia are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor
10:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că nu dispune, în acest moment, de o evidență exactă privind cel mai mare salariu din sectorul public, însă admite că unele remunerații ar putea depăși nivelul de 200 de mii de lei pe lună. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Potrivit ministrului,
10:10
Ninge în toată țara: peste 180 de utilaje mobilizate pentru deszăpezirea drumurilor naționale # Omniapres
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în urma ninsorilor din noaptea trecută, pe traseele naționale au fost desfășurate ample intervenții pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Potrivit instituției, 182 de utilaje speciale și 179 de muncitori rutieri au fost mobilizați pentru lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului. Intervențiile s-au desfășurat în aproximativ
09:40
VIDEO // TVA de 20% și taxă per colet comandat din străinătate: noul sistem pregătit de Ministerul Finanțelor # Omniapres
Ministerul Finanțelor lucrează la introducerea unui nou sistem de impozitare a coletelor comandate din afara țării, care ar urma să simplifice radical modul de achitare a taxelor pentru cumpărăturile online. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-o emisiune la TVR Moldova. Potrivit ministrului, autoritățile au decis să renunțe la aplicarea procedurilor vamale
09:10
Statele Unite au decis suspendarea pe termen nedeterminat a procesării vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care se numără și Republica Moldova. Măsura a fost anunțată miercuri de Departamentul de Stat al SUA și va intra în vigoare începând cu 21 ianuarie, potrivit BBC. Decizia face parte din noua strategie a
07:10
Horoscop 15 ianuarie 2026. Parteneriatele deschid drumul spre succes și stabilitate financiară # Omniapres
Ziua de 15 ianuarie pune accent pe colaborări, contracte și alianțe care pot aduce rezultate solide pe termen mediu și lung. Mulți nativi au șanse reale să își consolideze poziția profesională, să recupereze bani sau să își rotunjească veniturile prin parteneriate inspirate. Contextul astral favorizează negocierile, relansarea unor proiecte și deciziile mature, luate cu gândul
14 ianuarie 2026
19:40
Furtună, reacție la știrea despre retragerea cetățeniei române: Când spui adevărul, devii ”terorist” # Omniapres
Victoria Furtună, lidera partidului „Moldova Mare", susține că a aflat din presă, și nu printr-o citație oficială, despre faptul că ar fi vizată de o procedură privind retragerea cetățeniei române și că ar fi așteptată la audieri pe 16 ianuarie. Politiciana afirmă că acuzațiile care i-ar fi atribuite sunt false și grave și califică situația
18:10
Circulația rutieră pe podul peste râul Răuțel, situat pe drumul G54 R16-Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16, km 1,730, va fi redirecționată pe trasee ocolitoare, ca urmare a începerii lucrărilor de reparație capitală, anunţă Administraţia
17:40
Vremea se menține rece și instabilă în Republica Moldova în intervalul 14 ianuarie, ora 20:00 – 15 ianuarie, ora 20:00, cu cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit prognozei meteo, pe arii extinse vor cădea precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare. În cursul nopții și al dimineții, izolat se va forma ceață […] The post Prognoza meteo: ninsoare slabă, ceață și ghețuș pe drumurile din Moldova appeared first on Omniapres.
17:40
Un deputat PN denunță monopolul și lipsa de transparență în gestionarea drepturilor de autor # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a depus interpelări oficiale către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Centrul Național Anticorupție (CNA) în legătură cu nereguli grave în domeniul gestiunii colective a drepturilor de autor pe care le-a depistat în urma audiențelor. Potrivit lui Nicolae Margarint, sistemul actual se confruntă cu monopol și lipsă de […] The post Un deputat PN denunță monopolul și lipsa de transparență în gestionarea drepturilor de autor appeared first on Omniapres.
17:10
Două persoane au avut de suferit în urma nerespectării regulilor de securitate la exploatarea sobelor de încălzit, în două incidente produse pe parcursul zilei de 13 ianuarie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Primul caz a fost înregistrat într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca. Un bărbat în vârstă de 66 de ani a […] The post Două persoane au ajuns la spital din cauza folosirii incorecte a sobelor appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO// Trei automobile au ars într-o curte de bloc din Chișinău. Presa: aparțin unui membru al grupării Kitaeț # Omniapres
Trei automobile parcate în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Decebal nr. 23, din municipiul Chișinău, au fost afectate de un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 14 ianuarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:33. Potrivit informațiilor preliminare, inițial un singur automobil a fost cuprins de flăcări, însă […] The post VIDEO// Trei automobile au ars într-o curte de bloc din Chișinău. Presa: aparțin unui membru al grupării Kitaeț appeared first on Omniapres.
16:10
Peste 210 milioane de lei pentru planuri urbanistice în 293 de localități, alocate de Guvern # Omniapres
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai bune organizări […] The post Peste 210 milioane de lei pentru planuri urbanistice în 293 de localități, alocate de Guvern appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Un bărbat din Chișinău a fost răpit și jefuit, apoi abandonat la marginea unui sat: trei persoane, reținute # Omniapres
Trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani au fost reținuți de poliție, fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Cazul a fost înregistrat la data de 10 ianuarie, după ce un bărbat în vârstă de 26 de ani a fost găsit agresat într-o zonă extravilană […] The post VIDEO // Un bărbat din Chișinău a fost răpit și jefuit, apoi abandonat la marginea unui sat: trei persoane, reținute appeared first on Omniapres.
15:10
Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău s-a scumpit de la 1 ianuarie # Omniapres
Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din municipiul Chișinău a devenit mai scumpă începând cu luna ianuarie. Costul prânzului pentru elevii claselor I–IV a ajuns la 18 lei pe zi, cu 3 lei și 65 de bani mai mult față de anul trecut. Autoritățile explică majorarea prin creșterea prețurilor la produsele alimentare. În același […] The post Alimentația elevilor din grupele cu program prelungit din Chișinău s-a scumpit de la 1 ianuarie appeared first on Omniapres.
14:40
Pacienții și personalul medical din Republica Moldova vor beneficia de servicii medicale mai calitative și condiții de activitate mai sigure. Guvernul a aprobat un nou Regulament sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale. Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența […] The post Noi reguli de igienă în sistemul medical: Guvernul a actualizat cadrul sanitar appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Ministrul Educației, despre gândacii din căminul UTM: „Situația este verificată” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, afirmă că autoritățile analizează situația semnalată la Căminul nr. 15 al Universitatea Tehnică a Moldovei, unde studenții au reclamat, în mediul online, prezența gândacilor. Declarațiile au fost făcute înainte de ședința Guvernului, în contextul reacțiilor apărute după publicarea unor imagini pe rețelele sociale. Oficialul a precizat că ministerul a […] The post VIDEO // Ministrul Educației, despre gândacii din căminul UTM: „Situația este verificată” appeared first on Omniapres.
13:40
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni a depus cerere de demisie după ce ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, despre care jurnaliștii au scris că a fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. „Procurorul vizat nu deține funcții de conducere. Corespunzător procedurilor legii-cadru a Procuraturii, în dependență de evoluția proceselor, se va decide, de către organele abilitate, aplicarea măsurilor preventive și altor măsuri procesuale de […] The post Adjunctul procurorului-șef din Glodeni a depus cerere de demisie după ce ar fi fost prins beat la volan appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Suspendarea bacului de la Molovata: Chiveri anunță măsuri pentru asigurarea circulației # Omniapres
Activitatea bacului de la Molovata a fost suspendată temporar începând cu 14 ianuarie, din cauza temperaturilor scăzute și a înghețării râului Nistru. Autoritățile susțin că situația este monitorizată permanent și că vor fi aplicate măsuri pentru a reduce impactul asupra locuitorilor din zonă. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că autoritățile vor depune eforturi […] The post VIDEO // Suspendarea bacului de la Molovata: Chiveri anunță măsuri pentru asigurarea circulației appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Șase lingouri din metal auriu, presupuse a fi din aur, au fost depistate de funcționarii vamali în postul vamal Palanca, în urma unui control efectuat asupra unui autocar care se deplasa din Ucraina spre Republica Moldova. Mijlocul de transport, de model YUTONG, avea la bord 36 de pasageri. Atât șoferul, cât și pasagerii au declarat […] The post Ucrainean, prins la vama Palanca cu șase lingouri presupuse a fi din aur appeared first on Omniapres.
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de documentare la șantierul noii unități militare din comuna Băcioi, care va oferi condiții de cazare și spații de instruire pentru militari și civili conform standardelor europene. Construcția noii tabere este prevăzută în Viziunea strategică a Ministerului Apărării privind dezvoltarea Armatei […] The post Maia Sandu a vizitat șantierul noii unități militare din Băcioi appeared first on Omniapres.
11:40
CSP s-a autosesizat după ce un șef din Procuratura Glodeni ar fi fost prins beat la volan # Omniapres
Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, ar putea fi supus unei proceduri disciplinare, în urma unui incident rutier produs în apropierea municipiului Bălți, în care acesta este suspectat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate. Cazul a intrat în atenția Consiliului Superior al Procurorilor, după ce Andrei Cebotari, membru al CSP, a depus […] The post CSP s-a autosesizat după ce un șef din Procuratura Glodeni ar fi fost prins beat la volan appeared first on Omniapres.
11:10
Fosta deputată a Partidul Acțiune și Solidaritate, Marcela Nistor, a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Culturii, decizia fiind aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit hotărârii, Marcela Nistor își va începe mandatul la 15 ianuarie 2026 și va coordona domeniile artei și industriilor creative din cadrul ministerului. În […] The post Fosta deputată PAS, Marcela Nistor, desemnată secretar de stat la Cultură appeared first on Omniapres.
10:40
Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei din conturile datornicilor, într-o săptămână # Omniapres
Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei prin executare silită, în urma acțiunilor întreprinse pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, cea mai mare parte a sumei – 15,8 milioane de lei – a fost retrasă din conturile bancare ale datornicilor, iar 200 de mii de […] The post Serviciul Fiscal a încasat 16 milioane de lei din conturile datornicilor, într-o săptămână appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Alexandru Machidon, despre dosarul contrabandei cu armament: „Se lucrează intens” # Omniapres
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a declarat că investigația privind contrabanda cu armament descoperită la frontiera moldo-română este în plină desfășurare și implică o cooperare strânsă cu autoritățile din România. „Se lucrează intens. Este constituit un grup de urmărire penală, este o comunicare foarte bună cu DIICOT-ul din România pe această cauză, pentru că este […] The post VIDEO // Alexandru Machidon, despre dosarul contrabandei cu armament: „Se lucrează intens” appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Viorel Bostan neagă că absorbția Universității din Cahul ar fi o răsplată pentru participare pe lista PAS # Omniapres
Rectorul Universitatea Tehnică a Moldovei, Viorel Bostan, respinge acuzațiile potrivit cărora absorbția Universității de Stat din Cahul de către UTM ar reprezenta o recompensă politică pentru participarea sa pe lista electorală a Partidul Acțiune și Solidaritate. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Rlive TV. „Pe mulți i-a deranjat faptul că am […] The post VIDEO // Viorel Bostan neagă că absorbția Universității din Cahul ar fi o răsplată pentru participare pe lista PAS appeared first on Omniapres.
09:10
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, este cercetat penal după ce, în noaptea trecută, ar fi urcat la volan în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc în apropiere de municipiul Bălți, scrie nordinfo.md. Potrivit informațiilor preliminare, autoturismul condus de acesta a fost oprit de polițiști după ce a fost observat deplasându-se haotic […] The post Un șef de la Procuratura Glodeni, prins beat la volan: a refuzat testarea alcoolscopică appeared first on Omniapres.
