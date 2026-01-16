VIDEO // Slusari: Tariful la gaz trebuia deja să scadă la 14–15 lei, dar devierile țin prețul ridicat

11:40

Șeful-adjunct al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, ar putea fi supus unei proceduri disciplinare, în urma unui incident rutier produs în apropierea municipiului Bălți, în care acesta este suspectat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate. Cazul a intrat în atenția Consiliului Superior al Procurorilor, după ce Andrei Cebotari, membru al CSP, a depus […]