Tragedia din Spania: mesaj de condoleanțe din partea președintei Maia Sandu

10:40

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că nu dispune, în acest moment, de o evidență exactă privind cel mai mare salariu din sectorul public, însă admite că unele remunerații ar putea depăși nivelul de 200 de mii de lei pe lună. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova. Potrivit ministrului, […] The post Salarii de peste 200 de mii de lei în sectorul public? Ce spune ministrul Finanțelor appeared first on Omniapres.