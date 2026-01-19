„Atât de mult m-a mâncat și m-a distrus...”: Iuliana Beregoi, adevărul neașteptat despre relaţia cu tiktokerul Ceanu Zheng
UNIMEDIA, 19 ianuarie 2026 14:00
Interpreta Iuliana Beregoi a vorbit despre perioada în care se iubea cu creatorul de conținut Ceanu Zheng. Aceasta a fost destul de rezervată în declarații, care au fost, însă, neașteptate, potrivit spynews.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
14:10
Dan Negru îl provoacă pe Satoshi să participe și la preselecția națională din România: „De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă? Șiretlicuri s-or găsi” # UNIMEDIA
Prezentatorul TV Dan Negru a lansat pe rețelele de socializare o provocare adresată interpretului Vlad Sabajuc, cunoscut drept Satoshi, câștigătorul selecției naționale din Republica Moldova, să participe și la preselecția din România pentru Eurovision. „De ce să nu trimitem același artist în Europa, cântând în aceeași limbă?”, a scris acesta pe Facebook.
Acum 30 minute
14:00
„Atât de mult m-a mâncat și m-a distrus...”: Iuliana Beregoi, adevărul neașteptat despre relaţia cu tiktokerul Ceanu Zheng # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a vorbit despre perioada în care se iubea cu creatorul de conținut Ceanu Zheng. Aceasta a fost destul de rezervată în declarații, care au fost, însă, neașteptate, potrivit spynews.ro.
13:50
(video) „- Cine-i? - Poliția!” Un bărbat, încătușat, în propriul apartament de mascații Fulger: Avea droguri de 300 mii lei, pe care urma să le vândă # UNIMEDIA
Un bărbat a fost încătușat, la domiciliu, în urma unei operațiuni speciale cu mascați de la Fulger. În cadrul perchezițiilor în apartamentul acestuia, oamenii legii au depistat droguri sintetice în valoare de peste 300.000 de lei. Momentul reținerii a fost publicat de Poliție.
Acum o oră
13:40
(video) „Sacrifică o instituție pentru o datorie electorală.” PSRM critică fuziunea UTM cu Universitatea din Cahul: Scopul e doar unul - favorizarea rectorului # UNIMEDIA
Deputații Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au criticat, într-un briefing de presă, intenția autorităților privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei avertizând că această decizie ar putea avea efecte negative asupra dezvoltării regiunii de sud a țării. „Acest derapaj al guvernării PAS creează o discriminare evidentă. Unii rectori pot exercita două mandate, alții trei. (...) Este un proces extrem de periculos, care va provoca un nou val de emigrație și va lipsi regiunea de perspective de dezvoltare”, a declarat parlamentara Ala Ursu-Antoci.
13:30
(video) „Vă dau 2 săptămâni.” Ceban, nemulțumit că Centrul de monitorizare a traficului, care trebuia să ajute șoferii în timp real, nu e funcțional: M-ați auzit?! # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nemulțumit de faptul că Centrul de monitorizare a traficului, creat cu ajutorul partenerilor internaționali și lansat cu mare fast la Chișinău, în 202, nu este funcțional. „S-a muncit foarte mult la realizarea și implementarea acestuia, au fost prezentate multiple beneficii, dar până astăzi nu văd că sunt valorificate. Acest centru urma să contribuie la îmbunătățirea eficienței și siguranței transportului public și să ofere șoferilor informații în timp real despre condițiile de trafic, lucrările de reparație și alți factori care le pot influența călătoria”, a precizat în ședința de astăzi a Primăriei, edilul, care le-a dat termen de 2 săptămâni responsabililor, ca să remedieze situația.
Acum 2 ore
13:10
„Atât de mult m-a mâncat și m-a distrus...”: Iuliana Bregoi, adevărul neașteptat despre relaţia cu tiktokerul Ceanu Zheng # UNIMEDIA
Interpreta Iuliana Beregoi a vorbit despre perioada în care se iubea cu creatorul de conținut Ceanu Zheng. Aceasta a fost destul de rezervată în declarații, care au fost, însă, neașteptate, potrivit spynews.ro.
12:50
(video) Igor Dodon, la Mănăstirea Solovetsky din Rusia, de Bobotează: Ex-președintele s-a scufundat în apă rece, în Lacul Sfânt # UNIMEDIA
Fostul președinte, Igor Dodon, a participat, în acest an, la slujba religioasă și la procesiunea de cruce de Botezul Domnului la Mănăstirea Solovetsky, din Federația Rusă. Tradițional, fostul șef de stat s-a scufundat în apă rece, în Lacul Sfânt.
12:30
Kremlinul anunță că Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza # UNIMEDIA
Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care va supraveghea noul guvern din Gaza, a informat luni Kremlinul, transmit Reuters şi EFE, citate de protv.ro.
12:30
(foto) „Totul este o binecuvântare”. Mijlocașul moldovean, Teodor Dulea, a semnat contract cu Juventus Torino # UNIMEDIA
Fotbalistul moldovean Teodor Dulea a semnat contract cu Juventus Torino. Mijlocașul este discipol al Academiei de Fotbal „Radu Rebeja”, unde s-a format și a evoluat înainte de a ajunge în atenția clubului italian.
12:20
(video) Maia Sandu și Bajram Begaj, conferință comună la Chișinău. Președintele Albaniei a invitat-o pe șefa statului într-o vizită la Tirana: „Să continuăm discuțiile pe cooperare” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut declarații de presă comune cu președintele Albaniei, Bajram Begaj. Evenimentul are loc în contextul vizitei oficiale a liderului albanez la Chișinău.
12:20
Maia Sandu a transmis condoleanțe, după tragedia feroviară din Spania: „Gândurile noastre sunt alături de poporul spaniol în aceste momente de durere” # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe, după tragedia feroviară din Spania. „Gândurile noastre sunt alături de poporul spaniol în aceste momente de durere”, a scris șefa statului pe X.
Acum 4 ore
12:00
Ceban: Guvernul recunoaște, în sfârșit, că Arcul de Triumf e la balanța sa. Va fi reabilitat cu 5 milioane lei # UNIMEDIA
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a comentat anunțul făcut de Executiv, privind inițierea lucrărilor de reabilitare a Arcului de Triumf din centrul capitalei. „Am vorbit ani la rând că acest obiectiv se află la balanța și în gestiunea Guvernului. Iată că acum, Guvernul foarte clar a recunoscut acest lucru, făcând de fiecare dată aluzie că nu i-ar aparține”, a precizat edilul, în ședința de astăzi a Primăriei.
11:50
O persoană angajată prin contract de prestări servicii pentru activități de curățenie, din cadrul Serviciului Vamal, și-a pierdut viața în timpul programului de lucru. Circumstanțele cazului sunt examinate de instituțiile abilitate.
11:50
Șoferi, faceți plinul astăzi: Carburanții se scumpesc simțitor, de Sfântul Ion. Iată unde găsiți cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 20 ianuarie. Astfel, benzina va fi mai scumpă cu 9 bani, iar prețul motorinei crește cu 13 bani.
11:40
Ion Ceban, foc și pară la ședința Primăriei: Pretorii și subdiviziunile să preia controlul. Nu așteptați verificări suplimentare sau să vi se arate cu degetul # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, se arată nemuțumit de cum au loc unele intervenții efectuate în perioada de iarnă în municipiu. „Rog și insist ca fiecare pretor, fiecare subdiviziune să fie responsabili pe domeniul lor de competență. Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese sau la altele. Fiecare să iasă în sector, să fie inspectată personal fiecare stradă și mă refer aici la toți cei responsabili. Dacă se mai întâmplă devieri, voi solicita anchetă de serviciu în fiecare caz separat”, a declarat edilul, în ședința de astăzi a Primăriei.
11:30
(live) Conferință comună la Chișinău: Șefa statului Maia Sandu și președintele Albaniei, Bajram Begaj, susțin declarații de presă # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține declarații de presă comune cu președintele Albaniei, Bajram Begaj. Evenimentul are loc în contextul vizitei oficiale a liderului albanez la Chișinău.
11:20
(video) De ce a ales Satoshi culoarea bordo pentru costumul pe care l-a purtat la Selecția națională: Legătura simbolică cu un obiect pe care toți moldovenii îl dețin # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi. care va reprezenta țara noastră la concursul Eurovision cu piesa „Viva, Moldova”, a vorbit despre semnificația costumului purtat pe scenă. Potrivit interpretului, ținuta nu are o legătură directă cu mesajul cântecului. „Unicul gând care ne-a dus este că acest bordo seamănă cu culoarea pașapoartelor moldovenești”, a dezvăluit acesta pentru Radio ai noștri.
11:20
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # UNIMEDIA
Eximbank, instituție financiar-bancară membră a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță oficial intrarea în funcție, începând cu 17 ianuarie, a noului Director General, Președinte al Comitetului de Management, Marco Trevisan, după aprobarea primită din partea Băncii Naționale a Moldovei.
11:10
(video) O tânără din India, studentă în Moldova, a fost expulzată din țară: Solicitarea, venită de la Universitatea pe care o frecventa # UNIMEDIA
O tânără din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost escortată la Aeroport de către reprezentanții Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al IGM, pentru a părăsi țara. O solicitare în acest sens a venit de la instituția de învățământ pe care aceasta o frecventa.
11:00
(video) Primăria Chișinău, în ședință prezidată de Ion Ceban: Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 19 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a abordat subiecte ce țin de lucrările de întreținere a municipiului Chișinău, combaterea consumului de droguri, dar și a comentat anunțul făcut de Guvern, cu privire la Arcul de Triumf.
11:00
(video) Niciun responsabil nu a fost suspendat în cazul contrabandei cu armament de la Albița: Ce spune șeful Serviciului Vamal # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că, în legătură cu dosarul de contrabandă cu armament de la Albița, niciun angajat nu a fost suspendat. Oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” că, deocamdată, nu poate oferi mai multe detalii despre eventualele anchete interne.
11:00
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare: „Diplomația nu este o prioritate” # UNIMEDIA
Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post, scrie digi24.ro.
10:40
(video) „I-au sărit în cap toți frustrații”. Emilian Crețu ia apărarea Paulei Seling în scandalul „Maladeț, Moldova”: Cu ce e vinovată că noi vorbim rusisme?! Asta e realitatea” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a reacționat, după criticile apărute în spațiul public la adresa interpretei Paula Seling, care a folosit expresia „Maladeț, Moldova”, în finala Eurovision. „Noi, moldovenii, 99% vorbim cu rusisme, în special înjurăturile, toată lumea le folosește. Iată această problemă pe care o avem, nu încercăm să o rezolvăm, dar când se întâmplă la cineva, repede îi dăm cu ciocanul în cap”, a spus influencerul.
10:30
(live) Primăria Chișinău, în ședință prezidată de Ion Ceban: Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 19 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 6 ore
10:10
(live) Primăria Chișinău, în ședință prezidată de Ion Ceban: Ce informații vor prezenta responsabilii # UNIMEDIA
Primarul General, Ion Ceban, convoacă luni, 19 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
10:00
Schimbarea începe cu noi: Serviciul protecție internă și anticorupție - vocea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne # UNIMEDIA
Integritatea, pe lângă obligația legală, reprezintă elementul care susține securitate publică, o Poliție profesionistă și o frontieră sigură.
09:50
Scufundări doar în locuri amenajate și fără consum de alcool: Salvatorii îndeamnă cetățenii la prudență, în timpul ritualului de Bobotează # UNIMEDIA
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță, pentru a preveni incidentele care pot surveni în timpul ritualului de scufundare în apele reci.
09:50
(video) Imagini inedite ale jafului de la Muzeul Luvru, difuzate la televiziunile franceze. Hoții au acționat sub privirile agenților de pază # UNIMEDIA
Imagini surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru, comis în octombrie anul trecut, au fost difuzate pentru prima dată duminică de posturile franceze TF1 și France Télévisions, scrie adevărul.ro.
09:40
Celebra vedetă care s-a iubit cu A$AP Rocky și Nick Jonas suspectată că are relații cu femei. Nu se mai ascunde și a spus-o direct: „Noi experiențe” # UNIMEDIA
Kendall Jenner a decis să rupă tăcerea în legătură cu unul dintre cele mai persistente subiecte care au însoțit-o de-a lungul anilor: speculațiile despre orientarea sa, scrie protv.ro.
09:40
Tragedia din Spania: Numărul morților se ridică la 21. MAE, cu date despre prezența moldovenilor printre victime # UNIMEDIA
Cel puțin 21 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 75 au fost spitalizați, dintre care 15 se află în stare gravă, în urma tragediei produse în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Córdoba, potrivit Reuters. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, la această etapă, nu există informații oficiale privind prezența cetățenilor moldoveni printre persoanele decedate sau rănite.
09:20
Avertismentul unui parlamentar republican privind o intervenție în Groenlanda: „Ar marca sfârșitul NATO” # UNIMEDIA
Congresmenul republican Michael McCaul, reprezentant al statului Texas în Camera Reprezentanţilor a SUA, și-a exprimat duminică scepticismul cu privire la planul propus de președintele Donald Trump de a anexa Groenlanda, scrie BBC, citat de hotnews.ro.
09:20
(video) „I-a rupt și roata”: Șoferul unui Opel, transportat la spital, după ce mașina sa a fost lovită violent de un BMW ieșit pe contrasens # UNIMEDIA
Două mașini au fost grav avariate în urma unui accident pe strada Dimitrie Cantemir. Potrivit informațiilor, un șofer a fost transportat la spital.
09:10
Valori Nutriționale, aplicația care automatizează calculul valorilor nutriționale, cu peste 2700 de clienți în portofoliu, anunță lansarea serviciilor sale și în Republica Moldova, oferind producătorilor de alimente, restaurantelor, cafenelelor, cofetăriilor, cantinelor, barurilor, hotelurilor și serviciilor de catering o soluție completă pentru calculul automat al valorilor nutriționale, gestionarea rețetelor, alergenilor și aditivilor și afișarea acestora într-un meniu digital modern, ușor de folosit.
09:10
Pe 19 ianuarie, istoria a fost marcată de naționalizarea căilor ferate românești în 1889 și de sacrificiul lui Jan Palach în 1969.
08:50
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # UNIMEDIA
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să facă orice, putea să fie prudentă”, a spus Băsescu.
08:40
(video) Și-au „parcat” BMW-urile în mijlocul carosabilului și s-au luat la bătaie: Mai mulți tineri, căutați de polițiști, după ce și-au împarțit pumni în plin trafic # UNIMEDIA
Bătaie ca în filme pe o stradă din capitală. Potrivit imaginilor video postate pe rețele, șase tineri și-au împărțit pumni și picioare, chiar în mijlocul carosabilului. Polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere, conform legislației în vigoare.
08:20
Scorpionii formează alianțe strategice, iar Berbecii își vor face planuri: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Alinierea planetelor importante de astăzi oferă oportunități de vindecare și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
Acum 8 ore
08:10
Tragedie în Spania: Mai multe persoane au murit, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat # UNIMEDIA
Doua trenuri de mare viteza au deraiat, iar mai multe persoane au murit in urma catastrofei feroviare. Zeci de oameni sunt grav răniți, fiind blocați in vagoane. Operațiunile de salvare sunt in desfășurare, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc pierde teren în fața Euro și a Dolarului: Cursul de schimb afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indică o slăbire a leului moldovenesc în raport cu principalele valute de referință.
07:40
Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Botezul Domnului. În această zi, se săvârșește slujba de sfințirea apelor, cunoscută ca Agheasmă Mare.
07:30
Responsabilii din cadrul Aeroportului Internaționa „Eugen Doga” anunță că pe data de 18 ianuarie 2026, la ora 22:40, activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar, ca urmare a declanșării sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aeroportului. Incidentul a avut loc după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără precipitații și cu cer parțial noros. Temperaturile vor rămâne scăzute, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat anticipează o zi rece.
07:10
Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump: În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii” # UNIMEDIA
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP, citat de digi24.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) Moldoveanul milionar din diasporă care se vrea președinte al RM: „În Italia poți glumi cu politicienii și despre ei. În Moldova s-au făcut prea importanți” # UNIMEDIA
Arte Popușoi, moldoveanul milionar de 34 de ani stabilit în Italia și care visează să devină în viitor președintele Republicii Moldova, a comentat politica din țara noastră. „În Moldova politicienii s-au făcut prea importanți, în Italia e diferit”, a menționat tânărul, la un interviu cu Dorin Galben.
19:50
(foto) „Nu suport nedreptatea.” Ex-ambasadorul RM la București, cu aluzii după ce Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice unor oficiali # UNIMEDIA
Ex-ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, rechemat recent din funcție și care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor”, a dat de înțeles, mai nou, că nu este de acord cu decretul semnat de președinta Maia Sandu, prin care a acordat mai multe ranguri diplomatice, inclusiv emisarului său, Nicu Popescu.
19:30
„Scăldatul în Prut și Nistru, interzis”: Avertizarea Poliției de Frontieră pentru moldoveni, în ajun de Bobotează # UNIMEDIA
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.
19:20
Ministrul Educației, Dan Perciun, dezvăluie că, digitalizarea unui manual costă, în Republica Moldova, 50 de mii de euro. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe susținute pe 15 ianuarie.
19:10
Un accident rutier a dat peste cap circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare: Mai multe troleibuze, redirecționate, altele staționează # UNIMEDIA
Un accident rutier produs pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, direcția spre sectorul Buiucani, cu puțin timp în urmă, a afectat circulația troleibuzelor din zonă, comunică Regia Transport Electric.
19:00
Un accident rutier a dat peste cap circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt: Mai multe troleibuze, redirecționate, altele staționează # UNIMEDIA
Un accident rutier produs pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, direcția spre sectorul Buiucani, cu puțin timp în urmă, a afectat circulația troleibuzelor din zonă, comunică Regia Transport Electric.
18:50
O veste neașteptată i-a luat astăzi prin surprindere pe fanii muzicii autohtone. Interpretul Eduard Malareu a anunțat oficial că părăsește trupa Akord, proiect din care a făcut parte timp de mai mulți ani și alături de care a urcat pe cele mai importante scene din țară, scrie Shok.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.