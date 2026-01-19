(video) Primăria Chișinău, în ședință prezidată de Ion Ceban: Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese
UNIMEDIA, 19 ianuarie 2026 11:00
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 19 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a abordat subiecte ce țin de lucrările de întreținere a municipiului Chișinău, combaterea consumului de droguri, dar și a comentat anunțul făcut de Guvern, cu privire la Arcul de Triumf.
• • •
(video) De ce a ales Satoshi culoarea bordo pentru costumul pe care l-a purtat la Selecția națională: Legătura simbolică cu un obiect pe care toți moldovenii îl dețin # UNIMEDIA
Interpretul Vlad Sabajuc, cunoscut sub numele de scenă Satoshi. care va reprezenta țara noastră la concursul Eurovision cu piesa „Viva, Moldova”, a vorbit despre semnificația costumului purtat pe scenă. Potrivit interpretului, ținuta nu are o legătură directă cu mesajul cântecului. „Unicul gând care ne-a dus este că acest bordo seamănă cu culoarea pașapoartelor moldovenești”, a dezvăluit acesta pentru Radio ai noștri.
Banca Comercială Eximbank, parte a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță numirea lui Marco Trevisan în funcția de Director General, Președinte al Comitetului de Management # UNIMEDIA
Eximbank, instituție financiar-bancară membră a Grupului Intesa Sanpaolo, anunță oficial intrarea în funcție, începând cu 17 ianuarie, a noului Director General, Președinte al Comitetului de Management, Marco Trevisan, după aprobarea primită din partea Băncii Naționale a Moldovei.
(video) O tânără din India, studentă în Moldova, a fost expulzată din țară: Solicitarea, venită de la Universitatea pe care o frecventa # UNIMEDIA
O tânără din India, care își făcea studiile în Republica Moldova, a fost escortată la Aeroport de către reprezentanții Centrului de Plasament Temporar al Străinilor al IGM, pentru a părăsi țara. O solicitare în acest sens a venit de la instituția de învățământ pe care aceasta o frecventa.
Primarul General, Ion Ceban, a convocat luni, 19 ianuarie 2026, ora 10:00, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Edilul a abordat subiecte ce țin de lucrările de întreținere a municipiului Chișinău, combaterea consumului de droguri, dar și a comentat anunțul făcut de Guvern, cu privire la Arcul de Triumf.
(video) Niciun responsabil nu a fost suspendat în cazul contrabandei cu armament de la Albița: Ce spune șeful Serviciului Vamal # UNIMEDIA
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că, în legătură cu dosarul de contrabandă cu armament de la Albița, niciun angajat nu a fost suspendat. Oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” că, deocamdată, nu poate oferi mai multe detalii despre eventualele anchete interne.
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește atacuri asupra rețelelor legate de centralele nucleare: „Diplomația nu este o prioritate” # UNIMEDIA
Rusia desfășoară operațiuni de recunoaștere asupra unor instalații nucleare din Ucraina și pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice, a avertizat președintele Volodimir Zelenski, acuzând Moscova că pune atacurile înaintea diplomației, potrivit Kyiv Post, scrie digi24.ro.
(video) „I-au sărit în cap toți frustrații”. Emilian Crețu ia apărarea Paulei Seling în scandalul „Maladeț, Moldova”: Cu ce e vinovată că noi vorbim rusisme?! Asta e realitatea” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a reacționat, după criticile apărute în spațiul public la adresa interpretei Paula Seling, care a folosit expresia „Maladeț, Moldova”, în finala Eurovision. „Noi, moldovenii, 99% vorbim cu rusisme, în special înjurăturile, toată lumea le folosește. Iată această problemă pe care o avem, nu încercăm să o rezolvăm, dar când se întâmplă la cineva, repede îi dăm cu ciocanul în cap”, a spus influencerul.
Schimbarea începe cu noi: Serviciul protecție internă și anticorupție - vocea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne # UNIMEDIA
Integritatea, pe lângă obligația legală, reprezintă elementul care susține securitate publică, o Poliție profesionistă și o frontieră sigură.
Scufundări doar în locuri amenajate și fără consum de alcool: Salvatorii îndeamnă cetățenii la prudență, în timpul ritualului de Bobotează # UNIMEDIA
În contextul sărbătorii creștine „Botezul Domnului”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță, pentru a preveni incidentele care pot surveni în timpul ritualului de scufundare în apele reci.
(video) Imagini inedite ale jafului de la Muzeul Luvru, difuzate la televiziunile franceze. Hoții au acționat sub privirile agenților de pază # UNIMEDIA
Imagini surprinse de camerele de supraveghere în timpul jafului spectaculos de la Muzeul Luvru, comis în octombrie anul trecut, au fost difuzate pentru prima dată duminică de posturile franceze TF1 și France Télévisions, scrie adevărul.ro.
Celebra vedetă care s-a iubit cu A$AP Rocky și Nick Jonas suspectată că are relații cu femei. Nu se mai ascunde și a spus-o direct: „Noi experiențe” # UNIMEDIA
Kendall Jenner a decis să rupă tăcerea în legătură cu unul dintre cele mai persistente subiecte care au însoțit-o de-a lungul anilor: speculațiile despre orientarea sa, scrie protv.ro.
Tragedia din Spania: Numărul morților se ridică la 21. MAE, cu date despre prezența moldovenilor printre victime # UNIMEDIA
Cel puțin 21 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 75 au fost spitalizați, dintre care 15 se află în stare gravă, în urma tragediei produse în Spania, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în provincia Córdoba, potrivit Reuters. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova precizează că, la această etapă, nu există informații oficiale privind prezența cetățenilor moldoveni printre persoanele decedate sau rănite.
Avertismentul unui parlamentar republican privind o intervenție în Groenlanda: „Ar marca sfârșitul NATO” # UNIMEDIA
Congresmenul republican Michael McCaul, reprezentant al statului Texas în Camera Reprezentanţilor a SUA, și-a exprimat duminică scepticismul cu privire la planul propus de președintele Donald Trump de a anexa Groenlanda, scrie BBC, citat de hotnews.ro.
(video) „I-a rupt și roata”: Șoferul unui Opel, transportat la spital, după ce mașina sa a fost lovită violent de un BMW ieșit pe contrasens # UNIMEDIA
Două mașini au fost grav avariate în urma unui accident pe strada Dimitrie Cantemir. Potrivit informațiilor, un șofer a fost transportat la spital.
Valori Nutriționale, aplicația care automatizează calculul valorilor nutriționale, cu peste 2700 de clienți în portofoliu, anunță lansarea serviciilor sale și în Republica Moldova, oferind producătorilor de alimente, restaurantelor, cafenelelor, cofetăriilor, cantinelor, barurilor, hotelurilor și serviciilor de catering o soluție completă pentru calculul automat al valorilor nutriționale, gestionarea rețetelor, alergenilor și aditivilor și afișarea acestora într-un meniu digital modern, ușor de folosit.
Pe 19 ianuarie, istoria a fost marcată de naționalizarea căilor ferate românești în 1889 și de sacrificiul lui Jan Palach în 1969.
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # UNIMEDIA
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să facă orice, putea să fie prudentă”, a spus Băsescu.
(video) Și-au „parcat” BMW-urile în mijlocul carosabilului și s-au luat la bătaie: Mai mulți tineri, căutați de polițiști, după ce și-au împarțit pumni în plin trafic # UNIMEDIA
Bătaie ca în filme pe o stradă din capitală. Potrivit imaginilor video postate pe rețele, șase tineri și-au împărțit pumni și picioare, chiar în mijlocul carosabilului. Polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere, conform legislației în vigoare.
Scorpionii formează alianțe strategice, iar Berbecii își vor face planuri: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Alinierea planetelor importante de astăzi oferă oportunități de vindecare și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
Tragedie în Spania: Mai multe persoane au murit, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat # UNIMEDIA
Doua trenuri de mare viteza au deraiat, iar mai multe persoane au murit in urma catastrofei feroviare. Zeci de oameni sunt grav răniți, fiind blocați in vagoane. Operațiunile de salvare sunt in desfășurare, scrie presa română.
Leul moldovenesc pierde teren în fața Euro și a Dolarului: Cursul de schimb afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indică o slăbire a leului moldovenesc în raport cu principalele valute de referință.
Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Botezul Domnului. În această zi, se săvârșește slujba de sfințirea apelor, cunoscută ca Agheasmă Mare.
Responsabilii din cadrul Aeroportului Internaționa „Eugen Doga” anunță că pe data de 18 ianuarie 2026, la ora 22:40, activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar, ca urmare a declanșării sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aeroportului. Incidentul a avut loc după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă.
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără precipitații și cu cer parțial noros. Temperaturile vor rămâne scăzute, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat anticipează o zi rece.
Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump: În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii” # UNIMEDIA
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP, citat de digi24.ro.
(video) Moldoveanul milionar din diasporă care se vrea președinte al RM: „În Italia poți glumi cu politicienii și despre ei. În Moldova s-au făcut prea importanți” # UNIMEDIA
Arte Popușoi, moldoveanul milionar de 34 de ani stabilit în Italia și care visează să devină în viitor președintele Republicii Moldova, a comentat politica din țara noastră. „În Moldova politicienii s-au făcut prea importanți, în Italia e diferit”, a menționat tânărul, la un interviu cu Dorin Galben.
(foto) „Nu suport nedreptatea.” Ex-ambasadorul RM la București, cu aluzii după ce Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice unor oficiali # UNIMEDIA
Ex-ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, rechemat recent din funcție și care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor”, a dat de înțeles, mai nou, că nu este de acord cu decretul semnat de președinta Maia Sandu, prin care a acordat mai multe ranguri diplomatice, inclusiv emisarului său, Nicu Popescu.
„Scăldatul în Prut și Nistru, interzis”: Avertizarea Poliției de Frontieră pentru moldoveni, în ajun de Bobotează # UNIMEDIA
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.
Ministrul Educației, Dan Perciun, dezvăluie că, digitalizarea unui manual costă, în Republica Moldova, 50 de mii de euro. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe susținute pe 15 ianuarie.
Un accident rutier a dat peste cap circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare: Mai multe troleibuze, redirecționate, altele staționează # UNIMEDIA
Un accident rutier produs pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, direcția spre sectorul Buiucani, cu puțin timp în urmă, a afectat circulația troleibuzelor din zonă, comunică Regia Transport Electric.
O veste neașteptată i-a luat astăzi prin surprindere pe fanii muzicii autohtone. Interpretul Eduard Malareu a anunțat oficial că părăsește trupa Akord, proiect din care a făcut parte timp de mai mulți ani și alături de care a urcat pe cele mai importante scene din țară, scrie Shok.md.
(video) 15 euro pe oră și cazare gratuită la „porțile raiului”: O insulă cu doar trei locuitori și fără mașini oferă locuri de muncă # UNIMEDIA
Insula Bardsey din Țara Galilor, cu doar trei locuitori permanenți, angajează trei persoane pe posturi considerate de mulți „joburi de vis”: salariul este de aproximativ 15 euro pe oră, iar cazarea gratuită, scrie Libertatea.
(foto) Accident grav pe bd. Dacia: Două troleibuze, distruse, iar câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală # UNIMEDIA
Două troleibuze au fost implicate într-un accident, astăzi, pe bulevardul Dacia din capitală. În urma impactului, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală, anunță Regia Transport Electric, care a demarat și o anchetă internă „pentru clarificarea tuturor aspectelor”.
(foto) Ajunul Botezului lui Iisus Hristos, sărbătorit la Catedrala Mitropolitană: Zeci de moldoveni au mers să ia agheasmă, sfințită de Mitropolitul Vladimir # UNIMEDIA
Duminică, 18 ianuarie 2026, în Ajunul sărbătorii Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Liturghia la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău, având alături în rugăciune pe prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretarul mitropoliei și eclesiarhul Catedralei, slujitorii și enoriașii sfântului locaș.
(video) Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”. Ce i-a descoperit medicul la operație: „Habar nu aveam” # UNIMEDIA
Dorian Popa a bifat o nouă operație estetică la nas, după rinoplastia din trecut, dar veștile primite l-au lăsat fără cuvinte. Artistul a vrut să mai schimbe câte ceva la imaginea lui și a început cu această parte a feței. Cu oceastă ocazie, medicul la care a mers pentru intervenție a făcut o descoperire importantă, care a complicat totul, scrie Can Can. „Am o coastă în nas cum s-ar spune”, a dezvăluit artistul.
Din Parlament pleacă la CMC: Cine va fi noua consilieră municipală PAS, după ce Daniel Rotaru și-a depus mandatul # UNIMEDIA
PAS a anunțat cine va prelua mandatul de consilier în CMC al fracțiunii, după ce Daniel Rotaru și-a deps mandatul, fiind numit secretar de stat al Guvernului, din data de 23 decembrie 2025.
„Este o perioadă înfricoșătoare”. UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat # UNIMEDIA
Ratificarea acordului comercial UE-SUA va fi sistată în Parlamentul European, după ce Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Blocul comunitar discută următoarele măsuri, iar unele voci vorbesc despre utilizarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka comercială” a UE, scriu Politico și Bloomberg, citate de HotNews.ro.
Cum vezi mesajele pe WhatsApp și Facebook Messenger fără să apari online și fără confirmarea de citire: Trucul despre care nu știai # UNIMEDIA
De multe ori, mesajele care vin pe WhatsApp sau Facebook Messenger nu sunt genul la care vrei să răspunzi pe loc. Uneori doar vrei să vezi ce scrie, fără să apari „online” și fără să trimiți confirmarea de citire. În jurul acestui subiect s-au adunat o mulțime de „trucuri”, iar unele ajung să te împingă spre aplicații dubioase sau setări care îți complică viața, scrie playtech.ro.
MAE, noi detalii despre moldovenii răniți în România, după ce microbuzul cu care se îndreptau spre Germania s-a răsturnat: În ce stare sunt victimele # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a prezentat, la solicitarea UNIMEDIA, informații actualizate despre persoanele rănite în accidentul din Suceava, România, după ce un microbuz cu 11 pasageri, care se deplasa din R. Moldova spre Germania, s-a răsturnat, ieri noapte.
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump: Dezvăluiri din anturajul lui Macron. Ce vrea să facă președintele francez # UNIMEDIA
Ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc duminică de urgență după ce președintele american Donald Trump a anunțat că îi va lovi cu taxe vamale tot mai mari aliații europeni până când Statele Unite vor putea să cumpere Groenlanda, potrivit AFP și Reuters, citate de HotNews.ro.
(foto) Un șofer cu mașina blocată în nămeți, ajutat de oamenii legii, la Edineț: „Polițistul a luat lopata și ne-a sărit în ajutor, fără să stea pe gânduri” # UNIMEDIA
Doi polițiști de la Edineț au venit în ajutorul unui șofer care s-a împotmolit cu mașina în zăpadă! Oamenii legii au ajutat bărbatul să iasă cu automobilul din nămeți, iar prietenii, care au mers și ei să-l ajute, au scris un mesaj de mulțumire pentru inspectori.
(video) Fata minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port # UNIMEDIA
Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după ce a câștigat sâmbătă turneul Adelaide Open, scrie HotNews.ro citând Reuters.
„Va rămâne în amintirea noastră drept un exemplu.” Doliu în comunitatea medicală: Ex-directorul Spitalului Clinic Bălți, Grigore Chetrari, a decedat # UNIMEDIA
Ex-directorul Spitalul Clinic Bălți, Grigore Chetrari, a plecat la ceruri, anunță Spitalul Clinic Bălți, care exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor răposatului: „Va rămâne în amintirea tuturor un exemplu de profesionalism, responsabilitate, onestitate și devotament. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Igor Dodon: Maia Sandu încearcă să-și șantajeze susținătorii occidentali că, RM ar putea adera la UE și NATO prin unirea cu România. E un joc periculos # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, critică dur strategia guvernării Moldovei, care „încearcă să șantajeze protectorii occidentali cu ideea aderării la UE și NATO prin „scenariul german” – adică alipirea la România – pentru a obține noi credite financiare”. „Jocurile politice legate de „unificare” sunt periculoase nu doar pentru societatea moldovenească, două treimi din care nu susțin ideea, ci și pentru UE. Aceste jocuri ale Maiei Sandu amenință să se transforme într-o escaladare a tensiunilor, așa cum s-a întâmplat deja în 1992, când au izbucnit conflictele transnistrean și găgăuz”, a scris fostul șef de stat, într-o postare.
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult # UNIMEDIA
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite HotNews.ro citând Reuters.
(video) A transformat umorul într-o artă: Gheorghe Urschi, este omagiat astăzi. Cum arăta actorul în filmul „Cine arvonește, acela plătește” din 1989 # UNIMEDIA
Actorul, artistul, umortistul și regizorul Gherghe Urschi împlinește, astăzi, 18 ianuarie, 78 de ani. Supranumit „regele umorului moldovenesc”, actorul a jucat în sute de piese și a scris scenarii, dar și texte pentru cântece umoristice.
