(video) Primăria Chișinău, în ședință prezidată de Ion Ceban: Nu așteptați verificări suplimentare sau să vă fie arătat cu degetul la unele adrese

Liderul PSRM, Igor Dodon, critică dur strategia guvernării Moldovei, care „încearcă să șantajeze protectorii occidentali cu ideea aderării la UE și NATO prin „scenariul german” – adică alipirea la România – pentru a obține noi credite financiare”. „Jocurile politice legate de „unificare” sunt periculoase nu doar pentru societatea moldovenească, două treimi din care nu susțin ideea, ci și pentru UE. Aceste jocuri ale Maiei Sandu amenință să se transforme într-o escaladare a tensiunilor, așa cum s-a întâmplat deja în 1992, când au izbucnit conflictele transnistrean și găgăuz”, a scris fostul șef de stat, într-o postare.