(video) „I-a rupt și roata”: Șoferul unui Opel, transportat la spital, după ce mașina sa a fost lovită violent de un BMW ieșit pe contrasens
UNIMEDIA, 19 ianuarie 2026 09:20
Două mașini au fost grav avariate în urma unui accident pe strada Dimitrie Cantemir. Potrivit informațiilor, un șofer a fost transportat la spital.
• • •
Avertismentul unui parlamentar republican privind o intervenție în Groenlanda: „Ar marca sfârșitul NATO” # UNIMEDIA
Congresmenul republican Michael McCaul, reprezentant al statului Texas în Camera Reprezentanţilor a SUA, și-a exprimat duminică scepticismul cu privire la planul propus de președintele Donald Trump de a anexa Groenlanda, scrie BBC, citat de hotnews.ro.
Valori Nutriționale, aplicația care automatizează calculul valorilor nutriționale, cu peste 2700 de clienți în portofoliu, anunță lansarea serviciilor sale și în Republica Moldova, oferind producătorilor de alimente, restaurantelor, cafenelelor, cofetăriilor, cantinelor, barurilor, hotelurilor și serviciilor de catering o soluție completă pentru calculul automat al valorilor nutriționale, gestionarea rețetelor, alergenilor și aditivilor și afișarea acestora într-un meniu digital modern, ușor de folosit.
Pe 19 ianuarie, istoria a fost marcată de naționalizarea căilor ferate românești în 1889 și de sacrificiul lui Jan Palach în 1969.
Traian Băsescu, despre declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „A fost imprudentă” # UNIMEDIA
Fostul președinte al României Traian Băsescu a spus, la digi24, că declarația Maiei Sandu privind un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România a fost „imprudentă”, argumentând că afirmațiile au stârnit furia opoziției într-un moment dificil pentru țara sa. „Noi știm că ar vrea unirea, dar când are război la graniță, cu rușii gata să facă orice, putea să fie prudentă”, a spus Băsescu.
(video) Și-au „parcat” BMW-urile în mijlocul carosabilului și s-au luat la bătaie: Mai mulți tineri, căutați de polițiști, după ce și-au împarțit pumni în plin trafic # UNIMEDIA
Bătaie ca în filme pe o stradă din capitală. Potrivit imaginilor video postate pe rețele, șase tineri și-au împărțit pumni și picioare, chiar în mijlocul carosabilului. Polițiștii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și atragerea acestora la răspundere, conform legislației în vigoare.
Scorpionii formează alianțe strategice, iar Berbecii își vor face planuri: Află ce se întâmplă cu zodia ta # UNIMEDIA
Alinierea planetelor importante de astăzi oferă oportunități de vindecare și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, reflectând arhetipurile astrologice. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
Tragedie în Spania: Mai multe persoane au murit, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat # UNIMEDIA
Doua trenuri de mare viteza au deraiat, iar mai multe persoane au murit in urma catastrofei feroviare. Zeci de oameni sunt grav răniți, fiind blocați in vagoane. Operațiunile de salvare sunt in desfășurare, scrie presa română.
Leul moldovenesc pierde teren în fața Euro și a Dolarului: Cursul de schimb afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de schimb care indică o slăbire a leului moldovenesc în raport cu principalele valute de referință.
Creștinii ortodocși pe stil vechi sărbătoresc astăzi, 19 ianuarie, Botezul Domnului. În această zi, se săvârșește slujba de sfințirea apelor, cunoscută ca Agheasmă Mare.
Responsabilii din cadrul Aeroportului Internaționa „Eugen Doga” anunță că pe data de 18 ianuarie 2026, la ora 22:40, activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost sistată temporar, ca urmare a declanșării sistemului antiincendiar într-un spațiu din incinta aeroportului. Incidentul a avut loc după ce o persoană neidentificată a activat butonul de alarmă.
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de condiții meteo stabile, fără precipitații și cu cer parțial noros. Temperaturile vor rămâne scăzute, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat anticipează o zi rece.
Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump: În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii” # UNIMEDIA
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, cel care deţine puterea în Iran, ar reprezenta o declaraţie de război. Afirmațiile lui Pezeshkian vin după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că își dorește „un nou lider pentru Iran”, relatează AFP, citat de digi24.ro.
(video) Moldoveanul milionar din diasporă care se vrea președinte al RM: „În Italia poți glumi cu politicienii și despre ei. În Moldova s-au făcut prea importanți” # UNIMEDIA
Arte Popușoi, moldoveanul milionar de 34 de ani stabilit în Italia și care visează să devină în viitor președintele Republicii Moldova, a comentat politica din țara noastră. „În Moldova politicienii s-au făcut prea importanți, în Italia e diferit”, a menționat tânărul, la un interviu cu Dorin Galben.
(foto) „Nu suport nedreptatea.” Ex-ambasadorul RM la București, cu aluzii după ce Maia Sandu a acordat ranguri diplomatice unor oficiali # UNIMEDIA
Ex-ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, rechemat recent din funcție și care a scandalizat societatea cu declarația că „în diasporă e cea mai educată parte a moldovenilor”, a dat de înțeles, mai nou, că nu este de acord cu decretul semnat de președinta Maia Sandu, prin care a acordat mai multe ranguri diplomatice, inclusiv emisarului său, Nicu Popescu.
„Scăldatul în Prut și Nistru, interzis”: Avertizarea Poliției de Frontieră pentru moldoveni, în ajun de Bobotează # UNIMEDIA
Cu prilejul sărbătorii creștine Boboteaza și pentru siguranța tuturor, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor că, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2024 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 28/2024 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, scăldatul în râurile Prut și Nistru este interzis, cu excepția zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei și scăldatului.
Ministrul Educației, Dan Perciun, dezvăluie că, digitalizarea unui manual costă, în Republica Moldova, 50 de mii de euro. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe susținute pe 15 ianuarie.
Un accident rutier a dat peste cap circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare: Mai multe troleibuze, redirecționate, altele staționează # UNIMEDIA
Un accident rutier produs pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, direcția spre sectorul Buiucani, cu puțin timp în urmă, a afectat circulația troleibuzelor din zonă, comunică Regia Transport Electric.
O veste neașteptată i-a luat astăzi prin surprindere pe fanii muzicii autohtone. Interpretul Eduard Malareu a anunțat oficial că părăsește trupa Akord, proiect din care a făcut parte timp de mai mulți ani și alături de care a urcat pe cele mai importante scene din țară, scrie Shok.md.
(video) 15 euro pe oră și cazare gratuită la „porțile raiului”: O insulă cu doar trei locuitori și fără mașini oferă locuri de muncă # UNIMEDIA
Insula Bardsey din Țara Galilor, cu doar trei locuitori permanenți, angajează trei persoane pe posturi considerate de mulți „joburi de vis”: salariul este de aproximativ 15 euro pe oră, iar cazarea gratuită, scrie Libertatea.
(foto) Accident grav pe bd. Dacia: Două troleibuze, distruse, iar câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală # UNIMEDIA
Două troleibuze au fost implicate într-un accident, astăzi, pe bulevardul Dacia din capitală. În urma impactului, câțiva pasageri au avut nevoie de asistență medicală, anunță Regia Transport Electric, care a demarat și o anchetă internă „pentru clarificarea tuturor aspectelor”.
(foto) Ajunul Botezului lui Iisus Hristos, sărbătorit la Catedrala Mitropolitană: Zeci de moldoveni au mers să ia agheasmă, sfințită de Mitropolitul Vladimir # UNIMEDIA
Duminică, 18 ianuarie 2026, în Ajunul sărbătorii Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Liturghia la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău, având alături în rugăciune pe prot. mitr. Vadim Cheibaș, secretarul mitropoliei și eclesiarhul Catedralei, slujitorii și enoriașii sfântului locaș.
(video) Dorian Popa, la un pas să îi „cadă nasul ca lui Michael Jackson”. Ce i-a descoperit medicul la operație: „Habar nu aveam” # UNIMEDIA
Dorian Popa a bifat o nouă operație estetică la nas, după rinoplastia din trecut, dar veștile primite l-au lăsat fără cuvinte. Artistul a vrut să mai schimbe câte ceva la imaginea lui și a început cu această parte a feței. Cu oceastă ocazie, medicul la care a mers pentru intervenție a făcut o descoperire importantă, care a complicat totul, scrie Can Can. „Am o coastă în nas cum s-ar spune”, a dezvăluit artistul.
Din Parlament pleacă la CMC: Cine va fi noua consilieră municipală PAS, după ce Daniel Rotaru și-a depus mandatul # UNIMEDIA
PAS a anunțat cine va prelua mandatul de consilier în CMC al fracțiunii, după ce Daniel Rotaru și-a deps mandatul, fiind numit secretar de stat al Guvernului, din data de 23 decembrie 2025.
„Este o perioadă înfricoșătoare”. UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat # UNIMEDIA
Ratificarea acordului comercial UE-SUA va fi sistată în Parlamentul European, după ce Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Blocul comunitar discută următoarele măsuri, iar unele voci vorbesc despre utilizarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka comercială” a UE, scriu Politico și Bloomberg, citate de HotNews.ro.
Cum vezi mesajele pe WhatsApp și Facebook Messenger fără să apari online și fără confirmarea de citire: Trucul despre care nu știai # UNIMEDIA
De multe ori, mesajele care vin pe WhatsApp sau Facebook Messenger nu sunt genul la care vrei să răspunzi pe loc. Uneori doar vrei să vezi ce scrie, fără să apari „online” și fără să trimiți confirmarea de citire. În jurul acestui subiect s-au adunat o mulțime de „trucuri”, iar unele ajung să te împingă spre aplicații dubioase sau setări care îți complică viața, scrie playtech.ro.
MAE, noi detalii despre moldovenii răniți în România, după ce microbuzul cu care se îndreptau spre Germania s-a răsturnat: În ce stare sunt victimele # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a prezentat, la solicitarea UNIMEDIA, informații actualizate despre persoanele rănite în accidentul din Suceava, România, după ce un microbuz cu 11 pasageri, care se deplasa din R. Moldova spre Germania, s-a răsturnat, ieri noapte.
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump: Dezvăluiri din anturajul lui Macron. Ce vrea să facă președintele francez # UNIMEDIA
Ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc duminică de urgență după ce președintele american Donald Trump a anunțat că îi va lovi cu taxe vamale tot mai mari aliații europeni până când Statele Unite vor putea să cumpere Groenlanda, potrivit AFP și Reuters, citate de HotNews.ro.
(foto) Un șofer cu mașina blocată în nămeți, ajutat de oamenii legii, la Edineț: „Polițistul a luat lopata și ne-a sărit în ajutor, fără să stea pe gânduri” # UNIMEDIA
Doi polițiști de la Edineț au venit în ajutorul unui șofer care s-a împotmolit cu mașina în zăpadă! Oamenii legii au ajutat bărbatul să iasă cu automobilul din nămeți, iar prietenii, care au mers și ei să-l ajute, au scris un mesaj de mulțumire pentru inspectori.
(video) Fata minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port # UNIMEDIA
Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după ce a câștigat sâmbătă turneul Adelaide Open, scrie HotNews.ro citând Reuters.
„Va rămâne în amintirea noastră drept un exemplu.” Doliu în comunitatea medicală: Ex-directorul Spitalului Clinic Bălți, Grigore Chetrari, a decedat # UNIMEDIA
Ex-directorul Spitalul Clinic Bălți, Grigore Chetrari, a plecat la ceruri, anunță Spitalul Clinic Bălți, care exprimă condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor și colegilor răposatului: „Va rămâne în amintirea tuturor un exemplu de profesionalism, responsabilitate, onestitate și devotament. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”
Igor Dodon: Maia Sandu încearcă să-și șantajeze susținătorii occidentali că, RM ar putea adera la UE și NATO prin unirea cu România. E un joc periculos # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, critică dur strategia guvernării Moldovei, care „încearcă să șantajeze protectorii occidentali cu ideea aderării la UE și NATO prin „scenariul german” – adică alipirea la România – pentru a obține noi credite financiare”. „Jocurile politice legate de „unificare” sunt periculoase nu doar pentru societatea moldovenească, două treimi din care nu susțin ideea, ci și pentru UE. Aceste jocuri ale Maiei Sandu amenință să se transforme într-o escaladare a tensiunilor, așa cum s-a întâmplat deja în 1992, când au izbucnit conflictele transnistrean și găgăuz”, a scris fostul șef de stat, într-o postare.
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult # UNIMEDIA
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite HotNews.ro citând Reuters.
(video) A transformat umorul într-o artă: Gheorghe Urschi, este omagiat astăzi. Cum arăta actorul în filmul „Cine arvonește, acela plătește” din 1989 # UNIMEDIA
Actorul, artistul, umortistul și regizorul Gherghe Urschi împlinește, astăzi, 18 ianuarie, 78 de ani. Supranumit „regele umorului moldovenesc”, actorul a jucat în sute de piese și a scris scenarii, dar și texte pentru cântece umoristice.
(video) Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din Peresecina: Recomandările Poliției pentru șoferi # UNIMEDIA
Un nou sens giratoriu, dat în exploatare la ieșirea din satul Peresecina, raionul Orhei, informează Poliția Națională. În acest context, oamenii legii le recomandă șoferilor să respecte indicatoarele rutiere instalate în zonă, să fie atenți la semnalizarea rutieră și să reducă viteza, dar și să acorde prioritate conform regulilor de circulație.
(foto) Un microbuz cu 11 moldoveni, care se îndrepta spre Germania, s-a răsturnat în România, ieri noapte: Mai multe ambulanțe, la fața locului # UNIMEDIA
Un microbuz care circula din Republica Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, vineri noapte, în jurul orei 23.30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa. Alarma a fost majoră, având în vedere că s-a anunțat că în microbuz se aflau 11 persoane. Dintre acestea, două au fost rănite, informează Monitorul de Suceava.
(video) Un bărbat a căzut de cinci ori din tavan în benzinăria pe care încerca să o jefuiască, în Anglia: Videoclipul a devenit viral # UNIMEDIA
Un hoț extrem de stângaci a devenit protagonistul unui videoclip viral publicat de poliția din Durham, în nordul Angliei, după ce a căzut de cinci ori din tavan în timp ce încerca să fugă din benzinăria pe care încerca să jefuiască, scrie Libertatea.
(video) Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, pentru prima dată în istorie pentru o marcă din România: Cine este pilotul # UNIMEDIA
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, o performanță istorică ce părea imposibil de realizat, scrie Promotor.ro. Victoria în cea mai dură competiție de rally-raid din lume a venit la prima participare în calitate de constructor. Legendarul pilot Nasser Al-Attiyah a reușit să obțină, cu această ocazie, ce-l de-al șaselea său titlu în Raliul Dakar.
(video) „Am greșit, îmi cer scuze.” Paula Seling, mesaj pentru moldovenii indignați de „maladeț, Moldova”: Nu am vrut să jignesc pe nimeni # UNIMEDIA
Interpreta Paula Seling exprimă scuze publice, după ce fraza „maladeț, Moldova”, pe care a folosit-o în finala Eurovision Moldova a provocat furia unei părți a societății moldovenești. „Da, am greșit, nu m-am gândit o secundă la conotațiile pe care le poate avea această expresie, îmi asum acest lucru. Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică. Intenția mea nu a fost să jignesc pe nimeni, nu cunoșteam foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal, pentru că învârtindu-mă în mai multe cercuri în ultima perioadă în R. Moldova, lucrând cu mulți muzicieni, am auzit acest cuvânt atunci când se mulțumea și l-am preluat”, a spus artista, într-un video pe rețele.
(video) Nou val de drone rusești la granița cu România: Ministerul Apărării pregătise de decolare două F-16. Cum s-a văzut atacul de pe malul românesc # UNIMEDIA
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aflat la granița cu România, potrivit autorităților ucrainene. În România, apariția dronelor aproapte de frontieră aproape că a dus la ridicarea a două F-16 de la Baza Fetești, iar în județul Tulcea a fost emis un mesaj Ro-Alert, scrie HotNews.ro.
(video) „Am transportat sângele și urina lui Cristiano Ronaldo.” Moldoveanul milionar din Italia povestește cum a lucrat curier: Am dus și aer # UNIMEDIA
Milionarul moldovean stabilit în Italia, care la 34 de ani este milionar și se visează președinte al R. Moldova, a dezvăluit că înainte să-și pună pe picioare propria afacere, a lucrat în calitate de curier internațional. „Am mers în Rusia, la campionatul de fotbal. M-au invitat acolo să duc sângele și urina lui Cristiano Ronaldo din Rusia în Elveția, FIFA are oficii acolo și face testul antidoping”, a relatat bărbatul la un interviu cu Dorin Galben.
(foto/video) Zăpada a ajuns până la etajul 4 în Kamceatka: Doi oameni au murit și autoritățile sapă tuneluri în nămeții de 3 metri # UNIMEDIA
Regiunea Kamceatka din Rusia se confruntă cu condiții de iarnă extreme. O furtună de zăpadă prelungită a dus la acumularea unui strat de zăpadă care depășește 3 metri în unele zone, atingând chiar nivelul etajului patru al clădirilor. Autoritățile au declarat stare de urgență în regiune, relatează Libertatea.
Șoferul troleibuzului care era cât pe ce să calce un bărbat, pe o trecere de pietoni, retras de la traseu: Va trebui să depună și explicații la RTEC # UNIMEDIA
Șoferul troleibuzului care era cât pe ce să tamponeze un bărbat, pe o trecere de pietoni din Chișinău, a fost retras de la traseu, au comunicat, pentru UNIMEDIA, responsabili ai Regiei Transport Electric.
(video) „Maladeț, Moldova!” Paula Seling, criticată dur de unii internauți și apărată de alții, după ce a folosit un rusism: Bine că nu mai surprind „Kenţii” deputați # UNIMEDIA
Interpreta română Paula Seling a fost criticată dur de unii internauți, jurnaliști și chiar ex-funcționari publici, după ce a folosit un cuvânt în limba rusă într-un mesaj de felicitare, în finala națională Eurovision Song Contest de la Chișinău, la care a fost invitată în calitate de juriu internațional. Alți moldoveni, însă, i-au venit în apărare, amintind inclusiv de scandalul recent cu „kenții”.
Canada a întors spatele SUA și s-a îndreptat spre China: O schimbare globală spre „noua ordine mondială” # UNIMEDIA
Canada schimbă direcția în politica externă: premierul Mark Carney a semnat un acord istoric cu China, marcând o tranziție strategică semnificativă în relațiile comerciale, potrivit BBC, la care face referire Libertatea.
(galerie foto) Cum arată vila de un milion de euro în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță: Are piscină și o curte impresionantă # UNIMEDIA
Casa de lux în care locuiesc Andra și Cătălin Măruță reflectă statutul pe care cei doi l-au construit în timp, prin ani de muncă constantă în industria divertismentului din România. Amplasată într-o zonă rezidențială exclusivistă, cunoscută pentru discreție și siguranță, proprietatea se află într-un cartier în care locuiesc și alte nume cunoscute din showbiz. Tocmai din acest motiv, familia a ales să păstreze, pe cât posibil, intimitatea vieții personale și să evite expunerea excesivă a locuinței, scrie CAN CAN .
(video) „L-a dezbrăcat cu pielea iarna, i-a legat picioarele și l-a târât la magazin”: Vecina suspectului din Beriozchi, istorii înfiorătoare despre cum și-ar fi maltratat acesta copiii # UNIMEDIA
Tot mai multe istorii înfiorătoare povestesc vecinii bărbatului din Anenii Noi, reținut după ce ar fi omorât cel puțin trei persoane, despre trecutul acestuia și modul în care se comporta cu familia sa și cu cei din jur. O femeie a relatat, într-un reportaj realizat de Life MD Documentary, că suspectul își maltrata copiii cu o cruzime fără limite, în special pe fiul care a fost reținut recent, de oamenii legii.
Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru Ursula von der Leyen și Kaja Kallas: „Nu-l provoca pe Tăticu”/„Mai bine nu bea înainte să postezi” # UNIMEDIA
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas, srie HotNews.ro.
