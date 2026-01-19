Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc astăzi Boboteaza. Tradiții și superstiții

08:30

Peștii ar trebui să aibă încredere în instinctele lor și să ignore ceea ce pot spune alții. Chiar dacă toți din jurul vostru nu sunt de acord și urmează un drum diferit, ar trebui să vă țineți de calea voastră. S-ar putea să fie o decizie dificilă de luat, dar în curând veți culege recompensele. Trebuie să vă țineți ochii și urechile deschise și să acționați rapid pentru a profita de oportunitățile care vă pot ieși în cale acum.