Tragedii provocate de incendii: doi oameni și-au pierdut viața

Bulgaria face parte din zona euro de două săptămâni, moneda euro înlocuind oficial leva din 1 ianuarie 2026. În ciuda avertismentelor inițiale privind posibilul haos și a sfaturilor de a avea numerar la îndemână, atât ATM-urile, cât și sistemele de plată cu terminalul funcționau fără probleme în primele zile ale … Articolul Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro apare prima dată în ZUGO.