video | Accident feroviar în Spania: cel puțin 21 de morți și zeci de răniți. Precizările MAE al R. Moldova

09:00

Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, este vizat într-un dosar penal, după ce a fost oprit de polițiști în trafic și a refuzat atât testarea la alcoolemie, cât și recoltarea probelor biologice. Potrivit Nordinfo, incidentul s-a produs noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți, după ce automobilul condus de …