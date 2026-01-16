Facturi diferite la căldură în Chișinău. Ce spune Termoelectrica

10:00

Un copil născut prematur, la 25 de săptămâni de gestație și cu o greutate de 750 de grame, a fost externat în stare bună, după mai multe luni de îngrijiri medicale, de la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi din Chișinău, anunță instituția medicală.