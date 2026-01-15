Programul Voucher Cultural, extins pentru tinerii de la 16 ani

11:40

Republica Moldova se situează printre statele cu cel mai ridicat nivel de consum de alcool la nivel mondial, arată datele publicate de World Population Review. Potrivit clasamentului, consumul mediu anual de alcool pur în Republica Moldova este estimat la 14,1 litri per persoană, ceea ce plasează țara pe locul patru la nivel global.