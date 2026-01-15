Programul Voucher Cultural, extins pentru tinerii de la 16 ani
Zugo.md, 15 ianuarie 2026 12:50
Programul „Voucher Cultural” va fi extins începând cu anul 2026, iar tinerii de la vârsta de 16 ani vor putea beneficia de sprijin financiar pentru activități culturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … Articolul Programul Voucher Cultural, extins pentru tinerii de la 16 ani apare prima dată în ZUGO.
• • •
Atunci când nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, nu este nici prea ridicat, nici prea scăzut, cresc beneficiile pentru sănătate. Pe lângă faptul că ajută organismul să se adapteze nivelului de stres, cortizolul este implicat și în reglarea inflamației și menținerea bunei imunități. De asemenea, ajută la gestionarea felului în care alimentele sunt transformate … Articolul Șase alimente care afectează nivelul de stres și ar trebui consumate moderat apare prima dată în ZUGO.
„Eminescu nu e doar al României, ci și al R. Moldova”: Ambasada României, mesaj de Ziua Culturii # Zugo.md
Ambasada României în Republica Moldova a transmis un mesaj dedicat Zilei Culturii, subliniind rolul culturii ca element de legătură între comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului și menționând faptul că Mihai Eminescu aparține întregului spațiu cultural românesc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Mihai Eminescu este una dintre cele mai puternice expresii ale acestui patrimoniu … Articolul „Eminescu nu e doar al României, ci și al R. Moldova”: Ambasada României, mesaj de Ziua Culturii apare prima dată în ZUGO.
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada E. Doga, situată într-o zonă istorică a capitalei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNA, perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la … Articolul ultima oră | Percheziții privind o construcție ilegală într-o zonă istorică a capitalei apare prima dată în ZUGO.
Starea de urgență în stânga Nistrului a fost prelungită până la 15 februarie. Decretul a fost semnat de pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și aprobat de așa-numitul Soviet Suprem al regiunii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit presei locale, decizia a fost motivată de menținerea situației economice excepționale, în condițiile în care indicatorii … Articolul Starea de urgență a fost prelungită în Transnistria apare prima dată în ZUGO.
ANSA cere ajutorul populației: Oferă 50 de euro recompensă pentru raportarea cadavrelor de mistreți # Zugo.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță acordarea unei recompense financiare de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată privind descoperirea unui cadavru de mistreț, în încercarea de a limita răspândirea Pestei Porcine Africane (PPA) pe teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ANSA, în ultimul trimestru al anului 2025 și la începutul … Articolul ANSA cere ajutorul populației: Oferă 50 de euro recompensă pentru raportarea cadavrelor de mistreți apare prima dată în ZUGO.
TVA și o taxă fixă de până la 20 de lei. Ministrul Finanțelor explică cum ar putea fi taxate comenzile online # Zugo.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că autoritățile pregătesc introducerea unui mecanism prin care TVA-ul de 20% și o taxă fixă pentru coletele comandate de pe platformele online să fie achitate direct la momentul plății, fără proceduri suplimentare pentru cetățeni. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii Punctul pe AZi, difuzată de TVR Moldova. Urmărește-ne … Articolul TVA și o taxă fixă de până la 20 de lei. Ministrul Finanțelor explică cum ar putea fi taxate comenzile online apare prima dată în ZUGO.
Precizările Chișinăului după decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare. Ce înseamnă asta și cine este afectat # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că autoritățile Statele Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MAE, măsura are caracter administrativ și face parte dintr-un proces de reevaluare a criteriilor … Articolul Precizările Chișinăului după decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare. Ce înseamnă asta și cine este afectat apare prima dată în ZUGO.
MAE le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul: Nivelul alertei este la nivelul maxim 9/9 # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat, miercuri seară, creșterea nivelului de alertă pentru călătoriile în Iran până la nivelul maxim, pe fondul deteriorării accentuate a situației de securitate și al riscului ridicat de escaladare a tensiunilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cetățenii români aflați pe teritoriul iranian sunt sfătuiți să părăsească imediat țara, … Articolul MAE le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul: Nivelul alertei este la nivelul maxim 9/9 apare prima dată în ZUGO.
Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 14 ianuarie, pe traseul R-30, în apropierea orașului Anenii Noi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția Republicii Moldova, o Toyota, condusă de o femeie de 61 de ani, ar fi intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion, la volanul căruia … Articolul foto | Accident grav lângă Anenii Noi: o femeie a murit pe loc apare prima dată în ZUGO.
Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția Republicii Moldova, un automobil Toyota, condus de un bărbat de 27 de ani, în care se aflau trei pasageri, a efectuat o manevră de … Articolul foto | Tragedie pe drumul spre Cimișlia: un bărbat și un copil de 8 luni au murit apare prima dată în ZUGO.
SUA suspendă vizele de imigrare pentru cetățenii din R. Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări # Zugo.md
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei citate, printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe … Articolul SUA suspendă vizele de imigrare pentru cetățenii din R. Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări apare prima dată în ZUGO.
Costul alimentației gratuite în școlile și grădinițele din Chișinău va varia în 2026 între 18 și 57,40 lei pe zi, în funcție de categoria de beneficiari, anunță Primăria Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor comunicate, alimentația gratuită este organizată: din 2 ianuarie 2026 – pentru copiii din instituțiile de învățământ preșcolar; din 9 … Articolul Cât va costa alimentația copiilor din școli și grădinițe în anul 2026 apare prima dată în ZUGO.
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea … Articolul 293 de localități din R. Moldova vor beneficia de investiții de peste 210 milioane de lei apare prima dată în ZUGO.
foto | Șofer beat și fără permis, implicat într-un accident grav la Ștefan Vodă. O tânără a fost rănită # Zugo.md
Polițiștii din raionul Ștefan Vodă au fost sesizați în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui accident rutier pe traseul dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de … Articolul foto | Șofer beat și fără permis, implicat într-un accident grav la Ștefan Vodă. O tânără a fost rănită apare prima dată în ZUGO.
O misiune de audit realizată de Ministerul Educației și Cercetării a identificat mai multe nereguli în activitatea Palatului Sporturilor al Universitatea de Stat din Moldova, inclusiv abateri legate de încasarea plăților și de evidența veniturilor și cheltuielilor. Raportul a fost publicat la 14 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MEC, deficiențele constatate ar … Articolul MEC a depistat abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat apare prima dată în ZUGO.
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că trei medici din UTA Găgăuzia au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, în două cauze penale distincte, după ce doi pacienți au decedat în urma unor inacțiuni ale personalului medical, anunță Procuratura Generală/ Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Procuratura UTA Găgăuzia, urmărirea penală a fost … Articolul Trei medici, trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis. Doi pacienți au decedat apare prima dată în ZUGO.
Copernicus: 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Temperaturile ridicate va continua și în 2026 # Zugo.md
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global, au anunțat miercuri observatorul european Copernicus și institutul american Berkeley Earth, conform cărora temperaturile din 2026 ar urma să se mențină la niveluri istorice ridicate, transmite AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Temperatura la nivel mondial s-a … Articolul Copernicus: 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Temperaturile ridicate va continua și în 2026 apare prima dată în ZUGO.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă. Ancheta o vizează pe fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko, potrivit unor surse citate de serviciul ucrainean al BBC și Ukrainska Pravda, scrie Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lidera partidului de opoziție Batkivșcina din Parlamentul Ucrainei, Iulia … Articolul Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko ar fi vizată apare prima dată în ZUGO.
Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro # Zugo.md
Bulgaria face parte din zona euro de două săptămâni, moneda euro înlocuind oficial leva din 1 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În ciuda avertismentelor inițiale privind posibilul haos și a sfaturilor de a avea numerar la îndemână, atât ATM-urile, cât și sistemele de plată cu terminalul funcționau fără probleme în primele zile ale … Articolul Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro apare prima dată în ZUGO.
Datele furnizate de Administrația Generală a Vămilor indică faptul că valoarea totală a comerțului de bunuri al Chinei a atins 6.480 miliarde de dolari în 2025. S-a marcat astfel al nouălea an consecutiv de creștere. Diferența dintre exporturi și importuri – respectiv surplusul comercial – din China, a ajuns la un nivel fără precedent, conform … Articolul Cum a reușit China să sfideze tarifele lui Trump și să bată un record mondial apare prima dată în ZUGO.
Polițiștii au reținut trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost depistat agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, fiind deposedat de … Articolul video | Trei persoane, reținute într-un dosar de răpire, tâlhărie și șantaj apare prima dată în ZUGO.
foto | Cum arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” # Zugo.md
Maia Sandu a efectuat o vizită la șantierul noii unități militare din localitatea Băcioi, unde sunt în desfășurare lucrări de construcție menite să îmbunătățească condițiile de trai și instruire ale militarilor moldoveni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a publicat imagini de la fața locului și a subliniat că, după mulți ani în care … Articolul foto | Cum arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” apare prima dată în ZUGO.
Ministrul Finanțelor: Reducerea impozitelor pe salarii ar putea fi analizată în următorii ani # Zugo.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că impozitele mari aplicate salariilor reprezintă o problemă și nu exclude posibilitatea reducerii acestora în următorii ani, dacă vor exista condiții economice favorabile. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului, salariul este una dintre principalele componente ale cheltuielilor, … Articolul Ministrul Finanțelor: Reducerea impozitelor pe salarii ar putea fi analizată în următorii ani apare prima dată în ZUGO.
Un șef de la Procuratura Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea și ar fi cerut jurnaliștilor să nu publice cazul # Zugo.md
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, este vizat într-un dosar penal, după ce a fost oprit de polițiști în trafic și a refuzat atât testarea la alcoolemie, cât și recoltarea probelor biologice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Nordinfo, incidentul s-a produs noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți, după ce automobilul condus de … Articolul Un șef de la Procuratura Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea și ar fi cerut jurnaliștilor să nu publice cazul apare prima dată în ZUGO.
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, informează Ziarul de Gardă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum … Articolul Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Reacția edilului apare prima dată în ZUGO.
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România. … Articolul SRI cere retragerea cetățeniei române pentru Victoria Furtună apare prima dată în ZUGO.
13 ianuarie 2026
Ambasadorul Victor Chirilă, după declarațiile Maiei Sandu: „Unirea cu România nu este anti-Republica Moldova” # Zugo.md
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o postare pe Facebook în care susține că idealul Unirii cu România este „firesc, moral și istoric legitim” și subliniază că acesta nu este îndreptat împotriva Republicii Moldova, ci are un caracter anti-imperialist. Declarațiile au fost făcute în contextul declarației președintei Maiei Sandu care a afirmat, … Articolul Ambasadorul Victor Chirilă, după declarațiile Maiei Sandu: „Unirea cu România nu este anti-Republica Moldova” apare prima dată în ZUGO.
„Am o întrebare însă e fără răspuns”: Mama lui Mihăiță, după ce ședința de judecată a fost fixată în ziua morții fiului său # Zugo.md
Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața într-un accident rutier, a criticat stabilirea datei următoarei ședințe de judecată chiar în ziua în care se împlinesc doi ani de la decesul fiului său. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe rețelele sociale, femeia a acuzat lipsa de empatie a instanței și … Articolul „Am o întrebare însă e fără răspuns”: Mama lui Mihăiță, după ce ședința de judecată a fost fixată în ziua morții fiului său apare prima dată în ZUGO.
„O situație fără precedent”: Un elefant a vânat și a omorât peste 20 de oameni în câteva zile. Autoritățile încă nu au reușit să-l captureze # Zugo.md
Cel puțin 20 de persoane au fost ucise de un elefant sălbatic în decurs de 9 zile în statul Jharkhand, din estul Indiei, au declarat oficialii, adăugând că animalul nu a fost încă capturat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un elefant sălbatic a vânat și ucis peste 20 de oameni într-un stat din India, autoritățile … Articolul „O situație fără precedent”: Un elefant a vânat și a omorât peste 20 de oameni în câteva zile. Autoritățile încă nu au reușit să-l captureze apare prima dată în ZUGO.
Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri, potrivit Eurostat # Zugo.md
Turiştii au petrecut, în trimestrul trei din 2025, aproximativ 398,1 milioane de nopţi în spaţii de cazare închiriate pe termen scurt din Uniunea Europeană, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară din 2024, arată datele Eurostat, citate de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în iulie, de 10% comparativ … Articolul Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri, potrivit Eurostat apare prima dată în ZUGO.
Guvernul olandez a interzis deținerea a două rase populare de pisici: Scottish Fold și Sphynx, începând cu 1 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Interdicția are scopul de a preveni achiziționarea de animale noi și de a opri proliferarea acestor rase, care prezintă riscuri inerente pentru sănătate, scrie ilPost, citat de StirileProTV. Scottish Fold … Articolul Două rase populare de pisici au fost interzise într-o țară europeană de la 1 ianuarie apare prima dată în ZUGO.
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat startul oficial al celei de-a 70-a ediții a competiției muzicale europene, transmite moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform organizatorilor, prima semifinală va avea loc … Articolul Cu ce țări va concura R. Moldova în prima semifinală Eurovision 2026 apare prima dată în ZUGO.
„Câțiva bănuți” în plus: Costurile liniei Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate treptat în tariful la energie # Zugo.md
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi incluse în tariful la energie, însă acest lucru nu înseamnă automat o majorare imediată a facturilor pentru consumatori. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o emisiune la Radio Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit oficialului, impactul investiției asupra tarifelor este … Articolul „Câțiva bănuți” în plus: Costurile liniei Vulcănești–Chișinău vor fi reflectate treptat în tariful la energie apare prima dată în ZUGO.
Doi tineri de 30 și 31 de ani au fost condamnați la 14 ani de închisoare, după ce-au ucis în bătăi un bărbat. Dosarul a fost instrumentat de Procuratura municipiului Chișinău. Aceștia nu sunt la prima abatere: unul dintre ei a fost anterior condamnat pentru jaf și răpirea unui mijloc de transport, iar celălalt pentru … Articolul Doi bărbați au fost condamnați la închisoare după o bătaie mortală la Botanica apare prima dată în ZUGO.
Adjunctul bașcanului Găgăuziei ar fi acționat în judecată Poliția de Frontieră din Iași după refuzul de intrare în România # Zugo.md
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași după ce, în martie 2025, i s-a refuzat intrarea în România. Motivul invocat de polițiști: prezența lui Petrov pe o listă de persoane sancționate de Uniunea Europeană pentru că au ca intenție destabilizarea Republicii Moldova. … Articolul Adjunctul bașcanului Găgăuziei ar fi acționat în judecată Poliția de Frontieră din Iași după refuzul de intrare în România apare prima dată în ZUGO.
Autoritățile din Italia au arestat 3 cetățeni moldoveni, doi bărbați de 32 și 33 de ani și o femeie care lucra ca îngrijitor, fiind suspectați de comiterea unui jaf violent într-un apartament din Padova, de unde au fost sustrase bijuterii și aproximativ 2 000 de euro, scrie Rotalianul.com Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fapta a avut … Articolul Trei moldoveni, arestați după ce au jefuit și agresat o bătrână italiană din Padova apare prima dată în ZUGO.
Ar fi ajutat Rusia. O persoană, condamnată la închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie # Zugo.md
Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie. El ar fi folosit criptomonede pentru a transfera peste 300 000 de euro, pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor Republicii Moldova. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în lipsa inculpatului, care a fost anunțat în căutare. Urmărește-ne … Articolul Ar fi ajutat Rusia. O persoană, condamnată la închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie apare prima dată în ZUGO.
Un copil născut la 750 de grame, externat cu o greutate de 3,5 kg dintr-o maternitate din Chișinău # Zugo.md
Un copil născut prematur, la 25 de săptămâni de gestație și cu o greutate de 750 de grame, a fost externat în stare bună, după mai multe luni de îngrijiri medicale, de la IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi din Chișinău, anunță instituția medicală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului, nou-născutul a fost îngrijit … Articolul Un copil născut la 750 de grame, externat cu o greutate de 3,5 kg dintr-o maternitate din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina după mesajele despre „viață pașnică” # Zugo.md
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) și candidat pe lista formațiunii la alegerile parlamentare din septembrie 2025, a fost declarat persoană indezirabilă în Ucraina pentru o perioadă de trei ani, transmite Ziarul de Gardă cu referire la reprezentanți ai unor instituții ucrainene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit sursei citate, … Articolul Adrian Dulgher, vicepreședinte CUB, declarat indezirabil în Ucraina după mesajele despre „viață pașnică” apare prima dată în ZUGO.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că ar vota pentru unirea cu România în eventualitatea organizării unui referendum pe acest subiect. Declarația a fost făcută în cadrul ediției din 11 ianuarie a podcastului britanic „The rest is politics: Leading”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În interviul care s-a întins pe durata a peste o oră, … Articolul video | Maia Sandu: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România” apare prima dată în ZUGO.
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de detenție în dosarul privind omorul unui copil de 10 luni, crimă comisă în februarie 2010, în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată luni, 12 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a fost redeschis în mod excepțional după apariția unor probe … Articolul Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș apare prima dată în ZUGO.
12 ianuarie 2026
Un bărbat de 47 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Râșcani, în urma utilizării necorespunzătoare a sobei, incidentul fiind semnalat în dimineața zilei de 12 ianuarie, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Tragedia s-a produs într-o casă din satul Răcăria, raionul … Articolul Tragedie la Râșcani: Un bărbat a murit intoxicat cu fum apare prima dată în ZUGO.
Plahotniuc și Iaralov, citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon # Zugo.md
Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon, scrie … Articolul Plahotniuc și Iaralov, citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon apare prima dată în ZUGO.
De ce se aprind becurile în bord și ce semnalează culorile lor. Explicații simple de la expert # Zugo.md
Un șofer din Chișinău a condus 3 zile cu becul roșu de ulei aprins. Când a ajuns la service, motorul era gripit – reparație 18.000 lei. Radu Dieselok explică ce înseamnă fiecare bec din bord și când să iei măsuri IMEDIAT. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Realitatea din Moldova: mulți ignoră becurile până e prea … Articolul De ce se aprind becurile în bord și ce semnalează culorile lor. Explicații simple de la expert apare prima dată în ZUGO.
Teatrul Național Teatrul Național Eugène Ionesco propune publicului, în a doua jumătate a lunii ianuarie, o serie de spectacole pentru toate vârstele, de la monodramă și dramă emoționantă, până la povești clasice și producții pentru copii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. ULTIMA NOAPTE LA MADRID Adaptare după piesa FEMEILE LUI PICASSO JACQUELINE de Brian McAvera … Articolul Program special la Teatrul Eugène Ionesco: spectacole pentru copii și adulți apare prima dată în ZUGO.
video | Piste pentru bicicliști și benzi dedicate: Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi reamenajat în următorii doi ani # Zugo.md
Bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana urmează să fie extins și modernizat, după ce Primăria municipiului Chișinău a lansat o licitație publică internațională pentru selectarea contractorului care va executa lucrările. Proiectul va fi finanțat de Uniunea Europeană, a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit edilului, bulevardul va fi amenajat … Articolul video | Piste pentru bicicliști și benzi dedicate: Bulevardul Mircea cel Bătrân va fi reamenajat în următorii doi ani apare prima dată în ZUGO.
Primăria municipiului Chișinău anunță despre un nou act de vandalism comis asupra bunurilor municipale, în sectorul Buiucani al capitalei. De această dată, au fost deteriorate panourile din subterana de pe strada Calea Ieșilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit autorităților municipale, incidentul a fost raportat poliției, iar cazul urmează să fie documentat. Reprezentanții Primăriei reamintesc … Articolul video | Act de vandalism într-o subterană din Chișinău. Autoritățile au anunțat poliția apare prima dată în ZUGO.
Autoritățile municipale dau asigurări: Produsele contaminate cu metronidazol nu au ajuns în școli și grădinițe # Zugo.md
Șeful Direcției Educație a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, a declarat că agenții economici la care au fost depistate ouă și carne contaminate cu metronidazol nu livrează produse instituțiilor de învățământ din capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Pavaloi, imediat după apariția informațiilor în spațiul public, Direcția Educație a verificat contractele active privind aprovizionarea … Articolul Autoritățile municipale dau asigurări: Produsele contaminate cu metronidazol nu au ajuns în școli și grădinițe apare prima dată în ZUGO.
R. Moldova, în topul mondial al țărilor cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor # Zugo.md
Republica Moldova se situează printre statele cu cel mai ridicat nivel de consum de alcool la nivel mondial, arată datele publicate de World Population Review. Potrivit clasamentului, consumul mediu anual de alcool pur în Republica Moldova este estimat la 14,1 litri per persoană, ceea ce plasează țara pe locul patru la nivel global. Urmărește-ne pe … Articolul R. Moldova, în topul mondial al țărilor cu cel mai ridicat consum de alcool pe cap de locuitor apare prima dată în ZUGO.
