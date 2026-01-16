TikTok anunță noi măsuri pentru limitarea accesului minorilor în Uniunea Europeană

12:50

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise de un elefant sălbatic în decurs de 9 zile în statul Jharkhand, din estul Indiei, au declarat oficialii, adăugând că animalul nu a fost încă capturat.