TikTok anunță noi măsuri pentru limitarea accesului minorilor în Uniunea Europeană
Zugo.md, 16 ianuarie 2026 14:10
TikTok va începe, în următoarele săptămâni, implementarea unei tehnologii mai stricte de verificare a vârstei la nivelul Uniunii Europene, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Măsura vine în contextul în care mai multe state, inspirate de exemplul Australiei, analizează interzicerea platformelor de social media pentru copiii sub 16
TikTok va începe, în următoarele săptămâni, implementarea unei tehnologii mai stricte de verificare a vârstei la nivelul Uniunii Europene, pe fondul presiunilor tot mai mari pentru limitarea accesului minorilor la rețelele sociale. Măsura vine în contextul în care mai multe state, inspirate de exemplul Australiei, analizează interzicerea platformelor de social media pentru copiii sub 16
Autoritatea Națională de Integritate a decis inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul deputatei Elena Grițco, după examinarea unei sesizări privind posibile nereguli în declarațiile sale de avere. Potrivit documentului emis de ANI, inspectorul de integritate a constatat aparența unor neconcordanțe între veniturile declarate și modificările patrimoniale indicate, inclusiv
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse un set de 19 cauze ce vizează pretinse încălcări ale drepturilor fundamentale comise în regiunea transnistreană, teritoriu al Republicii Moldova aflat de facto sub controlul administrației separatiste. Comunicarea dosarelor a avut loc la 26 noiembrie 2025, iar detaliile acestora au fost
Ofițerii Inspectoratul Național de Investigații au fost sesizați, la începutul lunii ianuarie, despre un caz de șantaj comis asupra unei femei de 40 de ani și a apropiaților acesteia. Potrivit anchetei, în perioada 2022–2026, un grup de persoane, aflate încă în curs de identificare, ar fi amenințat victima cu acte
Funcționari din Italia vor fi urmăriți printr-o aplicație care-i localizează în timpul programului de lucru # Zugo.md
Provincia Trentino, din nordul Italiei, a dat undă verde pentru instalarea unui dispozitiv de geolocalizare poate fi instalat pe telefoanele mobile ale angajaților comunității din valea Val di Cembra, anunță Corriere della Sera, citat de G4Media. Ținta sunt în principal lucrătorii care trebuie să își îndeplinească sarcinile în afara biroului,
„Martora” lui Plahotniuc a ajuns să fie judecată. Fosta președintă a Victoriabank, trimis în instanță # Zugo.md
Cauza ex-președintei Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, disjunsă din dosarul „Frauda bancară", a fost trimisă în instanță la 15 ianuarie 2026, la mai bine de cinci ani de la finalizarea urmăririi penale. Politov-Cangaș este învinuită de escrocherie și va fi judecată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, scrie ZDG. Cu doar o lună
Un polițist, condamnat după ce a cerut bani pentru a mușamaliza un caz de violență în familie # Zugo.md
Un ofițer de sector al Inspectoratului de Poliție Nisporeni a fost condamnat pentru corupere pasivă, după ce a pretins și a primit 4 mii de lei pentru a închide un dosar de violență în familie. Potrivit sentinței pronunțate la 15 ianuarie 2026, ofițerul a fost sancționat cu o amendă de 50.000 de lei și privat
O instituție publică istorică poloneză a început catalogarea daunelor, potrivit presei de la Varșovia, într-un demers care ar putea amplifica tensiunile deja ridicate dintre cele două state. Vice-ministrul de externe Władysław Teofil Bartoszewski a declarat pentru cotidianul Rzeczpospolita că „guvernul polonez nu a recunoscut niciodată ca fiind încheiată problema reparațiilor
Republica Moldova se află pe primul loc între statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană în implementarea Planului de Creștere, fiind singura țară care a îndeplinit integral cerințele din prima perioadă de raportare și le-a depășit înainte de termen. Declarația a fost făcută de Gert Jan Koopman, director general al Direcției pentru Extindere și Vecinătate
video | Polițist suspendat pentru consum de alcool la volan. Decizie similară și pentru șeful IP Glodeni # Zugo.md
Șeful Serviciului de patrulare din Glodeni, Anatolie Muncă, a fost suspendat din funcție, după ce în seara de 15 ianuarie ar fi fost depistat în stare de ebrietate la volan. Anunțul a fost făcut de Poliția Națională, care a precizat că, în urma acestui caz, a fost suspendat și șeful Inspectoratului de Poliție Glodeni.
USMF anunță finalizarea anchetei interne în „scandalul diplomelor”. Ce a constatat comisia # Zugo.md
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" anunță că toate diplomele de rezidențiat verificate, inclusiv cele vizate în materialele de presă și în ancheta desfășurată în România, sunt valabile din punct de vedere juridic. Precizarea este făcută după finalizarea activității Comisiei de anchetă de serviciu, constituită prin ordinul rectorului în noiembrie 2025.
Termoelectrica S.A. explică diferențele apărute în facturile pentru energia termică aferente lunii decembrie 2025, apărute recent în spațiul public și care au generat nemulțumiri în rândul unor consumatori din Chișinău. Potrivit companiei, facturile reflectă consumul total, care include atât încălzirea, cât și apa caldă menajeră, cele două componente fiind indicate
MEC anunță un set de reforme pentru manualele școlare: Patru culori, model educațional estonian și calitate # Zugo.md
Elevii vor beneficia, în următorii ani, de 210 titluri de manuale noi, elaborate pentru toate disciplinele școlare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, manualele vor fi tipărite în patru culori, vor avea copertă plastifiată și conținut grafic îmbunătățit, iar volumele mai mari vor fi împărțite în două părți. La unele discipline sunt planificate și manuale digitale
Sistemul de alertă MD-ALERT, amânat. Când va fi funcțional și cât va costa bugetul R. Moldova # Zugo.md
Deși urma să fie funcțional din anul 2025, sistemul de alertă națională „MD- Alert" este încă departe de implementare. Noul termen estimat de autorități este luna mai 2027. Cel puțin asta reiese din proiectul consultat de NewsMaker, care momentan este la etapa consultărilor publice. Sistemul național de avertizare publică „MD-ALERT"
video | Nicușor Dan: Integrarea europeană a Republicii Moldova este „una din căile de a fi împreună” # Zugo.md
Integrarea europeană a Republicii Moldova constituie „una din căile de a fi împreună", a declarat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul primului său discurs anual de politică externă susținut la reuniunea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România. Declarația șefului statului surprinde această nuanță în contextul în care președinta Republicii
FALS: SUA au suspendat eliberarea tuturor vizelor pentru R. Moldova. De ce este greșită afirmația # Zugo.md
Decizia Statelor Unite ale Americii de a suspenda, începând cu 21 ianuarie 2026, acordarea de vize de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care R. Moldova, a stârnit speculații în spațiul public. Cauza? Mai multe instituții de presă și canale de social media au scris miercuri și joi, 14-15 ianuarie, că administrația de
Albinele fără ac din Peru sunt primele insecte din lume recunoscute ca persoane juridice, după ce Provincia Satipo a aprobat o ordonanță municipală care le protejează, anunță Corriere della Sera, citat de G4Media. Aceasta este cea mai veche specie de albine de pe planetă, responsabilă de polenizarea a peste 80%
Programul „Voucher Cultural" va fi extins începând cu anul 2026, iar tinerii de la vârsta de 16 ani vor putea beneficia de sprijin financiar pentru activități culturale. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei conferințe de presă organizate pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale.
Atunci când nivelul de cortizol, principalul hormon al stresului, nu este nici prea ridicat, nici prea scăzut, cresc beneficiile pentru sănătate. Pe lângă faptul că ajută organismul să se adapteze nivelului de stres, cortizolul este implicat și în reglarea inflamației și menținerea bunei imunități. De asemenea, ajută la gestionarea felului în care alimentele sunt transformate
„Eminescu nu e doar al României, ci și al R. Moldova”: Ambasada României, mesaj de Ziua Culturii # Zugo.md
Ambasada României în Republica Moldova a transmis un mesaj dedicat Zilei Culturii, subliniind rolul culturii ca element de legătură între comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului și menționând faptul că Mihai Eminescu aparține întregului spațiu cultural românesc. „Mihai Eminescu este una dintre cele mai puternice expresii ale acestui patrimoniu
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează construcția ilegală a unui local pe strada E. Doga, situată într-o zonă istorică a capitalei. Potrivit CNA, perchezițiile au loc la mai multe persoane responsabile de executarea lucrărilor cu abateri de la
Starea de urgență în stânga Nistrului a fost prelungită până la 15 februarie. Decretul a fost semnat de pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, și aprobat de așa-numitul Soviet Suprem al regiunii. Potrivit presei locale, decizia a fost motivată de menținerea situației economice excepționale, în condițiile în care indicatorii
ANSA cere ajutorul populației: Oferă 50 de euro recompensă pentru raportarea cadavrelor de mistreți # Zugo.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță acordarea unei recompense financiare de 50 de euro pentru fiecare notificare confirmată privind descoperirea unui cadavru de mistreț, în încercarea de a limita răspândirea Pestei Porcine Africane (PPA) pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit ANSA, în ultimul trimestru al anului 2025 și la începutul
TVA și o taxă fixă de până la 20 de lei. Ministrul Finanțelor explică cum ar putea fi taxate comenzile online # Zugo.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că autoritățile pregătesc introducerea unui mecanism prin care TVA-ul de 20% și o taxă fixă pentru coletele comandate de pe platformele online să fie achitate direct la momentul plății, fără proceduri suplimentare pentru cetățeni. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii Punctul pe AZi, difuzată de TVR Moldova.
Precizările Chișinăului după decizia SUA privind suspendarea vizelor de imigrare. Ce înseamnă asta și cine este afectat # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că autoritățile Statele Unite ale Americii au decis suspendarea temporară a emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii unor state, inclusiv ai Republicii Moldova, începând cu 21 ianuarie
MAE le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul: Nivelul alertei este la nivelul maxim 9/9 # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat, miercuri seară, creșterea nivelului de alertă pentru călătoriile în Iran până la nivelul maxim, pe fondul deteriorării accentuate a situației de securitate și al riscului ridicat de escaladare a tensiunilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cetățenii români aflați pe teritoriul iranian sunt sfătuiți să părăsească imediat țara, … Articolul MAE le recomandă cetățenilor români să părăsească imediat Iranul: Nivelul alertei este la nivelul maxim 9/9 apare prima dată în ZUGO.
Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 14 ianuarie, pe traseul R-30, în apropierea orașului Anenii Noi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția Republicii Moldova, o Toyota, condusă de o femeie de 61 de ani, ar fi intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un camion, la volanul căruia … Articolul foto | Accident grav lângă Anenii Noi: o femeie a murit pe loc apare prima dată în ZUGO.
Un accident rutier grav s-a produs miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 15:30, pe traseul R-3, în direcția raionului Cimișlia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare oferite de Poliția Republicii Moldova, un automobil Toyota, condus de un bărbat de 27 de ani, în care se aflau trei pasageri, a efectuat o manevră de … Articolul foto | Tragedie pe drumul spre Cimișlia: un bărbat și un copil de 8 luni au murit apare prima dată în ZUGO.
SUA suspendă vizele de imigrare pentru cetățenii din R. Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări # Zugo.md
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea vizelor de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei citate, printre statele vizate se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe … Articolul SUA suspendă vizele de imigrare pentru cetățenii din R. Moldova. Sunt vizate alte 74 de țări apare prima dată în ZUGO.
Costul alimentației gratuite în școlile și grădinițele din Chișinău va varia în 2026 între 18 și 57,40 lei pe zi, în funcție de categoria de beneficiari, anunță Primăria Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor comunicate, alimentația gratuită este organizată: din 2 ianuarie 2026 – pentru copiii din instituțiile de învățământ preșcolar; din 9 … Articolul Cât va costa alimentația copiilor din școli și grădinițe în anul 2026 apare prima dată în ZUGO.
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale. Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea … Articolul 293 de localități din R. Moldova vor beneficia de investiții de peste 210 milioane de lei apare prima dată în ZUGO.
foto | Șofer beat și fără permis, implicat într-un accident grav la Ștefan Vodă. O tânără a fost rănită # Zugo.md
Polițiștii din raionul Ștefan Vodă au fost sesizați în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 03:30, despre producerea unui accident rutier pe traseul dintre localitățile Răscăieții Noi și Viișoara. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit preliminar că un automobil de marca Toyota, condus de un tânăr de … Articolul foto | Șofer beat și fără permis, implicat într-un accident grav la Ștefan Vodă. O tânără a fost rănită apare prima dată în ZUGO.
O misiune de audit realizată de Ministerul Educației și Cercetării a identificat mai multe nereguli în activitatea Palatului Sporturilor al Universitatea de Stat din Moldova, inclusiv abateri legate de încasarea plăților și de evidența veniturilor și cheltuielilor. Raportul a fost publicat la 14 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MEC, deficiențele constatate ar … Articolul MEC a depistat abateri grave la Palatul Sporturilor al Universității de Stat apare prima dată în ZUGO.
Procuratura Generală a Republicii Moldova anunță că trei medici din UTA Găgăuzia au fost trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis, în două cauze penale distincte, după ce doi pacienți au decedat în urma unor inacțiuni ale personalului medical, anunță Procuratura Generală/ Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii Procuratura UTA Găgăuzia, urmărirea penală a fost … Articolul Trei medici, trimiși pe banca acuzaților pentru malpraxis. Doi pacienți au decedat apare prima dată în ZUGO.
Copernicus: 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Temperaturile ridicate va continua și în 2026 # Zugo.md
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel global, au anunțat miercuri observatorul european Copernicus și institutul american Berkeley Earth, conform cărora temperaturile din 2026 ar urma să se mențină la niveluri istorice ridicate, transmite AFP, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Temperatura la nivel mondial s-a … Articolul Copernicus: 2025, al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată. Temperaturile ridicate va continua și în 2026 apare prima dată în ZUGO.
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată (SAP) au anunțat că investighează liderul unui partid din Rada Supremă. Ancheta o vizează pe fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko, potrivit unor surse citate de serviciul ucrainean al BBC și Ukrainska Pravda, scrie Hotnews.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Lidera partidului de opoziție Batkivșcina din Parlamentul Ucrainei, Iulia … Articolul Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko ar fi vizată apare prima dată în ZUGO.
Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro # Zugo.md
Bulgaria face parte din zona euro de două săptămâni, moneda euro înlocuind oficial leva din 1 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În ciuda avertismentelor inițiale privind posibilul haos și a sfaturilor de a avea numerar la îndemână, atât ATM-urile, cât și sistemele de plată cu terminalul funcționau fără probleme în primele zile ale … Articolul Problemele cu care se confruntă Bulgaria în primele două săptămâni de la trecerea la zona euro apare prima dată în ZUGO.
Datele furnizate de Administrația Generală a Vămilor indică faptul că valoarea totală a comerțului de bunuri al Chinei a atins 6.480 miliarde de dolari în 2025. S-a marcat astfel al nouălea an consecutiv de creștere. Diferența dintre exporturi și importuri – respectiv surplusul comercial – din China, a ajuns la un nivel fără precedent, conform … Articolul Cum a reușit China să sfideze tarifele lui Trump și să bată un record mondial apare prima dată în ZUGO.
Polițiștii au reținut trei tineri, cu vârste între 16 și 23 de ani, bănuiți de tâlhărie, șantaj și privare ilegală de libertate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cazul a fost înregistrat la 10 ianuarie, după ce un bărbat de 26 de ani a fost depistat agresat într-o zonă extravilană a satului Cruglic, fiind deposedat de … Articolul video | Trei persoane, reținute într-un dosar de răpire, tâlhărie și șantaj apare prima dată în ZUGO.
foto | Cum arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” # Zugo.md
Maia Sandu a efectuat o vizită la șantierul noii unități militare din localitatea Băcioi, unde sunt în desfășurare lucrări de construcție menite să îmbunătățească condițiile de trai și instruire ale militarilor moldoveni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șefa statului a publicat imagini de la fața locului și a subliniat că, după mulți ani în care … Articolul foto | Cum arată șantierul noii unități militare din Băcioi. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” apare prima dată în ZUGO.
Ministrul Finanțelor: Reducerea impozitelor pe salarii ar putea fi analizată în următorii ani # Zugo.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că impozitele mari aplicate salariilor reprezintă o problemă și nu exclude posibilitatea reducerii acestora în următorii ani, dacă vor exista condiții economice favorabile. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la TV8. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministrului, salariul este una dintre principalele componente ale cheltuielilor, … Articolul Ministrul Finanțelor: Reducerea impozitelor pe salarii ar putea fi analizată în următorii ani apare prima dată în ZUGO.
Un șef de la Procuratura Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea și ar fi cerut jurnaliștilor să nu publice cazul # Zugo.md
Adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, Ion Crișciuc, este vizat într-un dosar penal, după ce a fost oprit de polițiști în trafic și a refuzat atât testarea la alcoolemie, cât și recoltarea probelor biologice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Nordinfo, incidentul s-a produs noaptea trecută, în apropiere de municipiul Bălți, după ce automobilul condus de … Articolul Un șef de la Procuratura Glodeni, prins beat la volan. A refuzat testarea și ar fi cerut jurnaliștilor să nu publice cazul apare prima dată în ZUGO.
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău și liderul partidului „Mișcarea Alternativă Națională” (MAN), este menționat de martorii audiați în instanță în dosarul în urma căruia Denis Cuculescu a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, informează Ziarul de Gardă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit martorilor, persoane afiliate Kremlinului, precum … Articolul Ion Ceban și Igor Dodon, menționați într-un dosar de trădare de patrie. Reacția edilului apare prima dată în ZUGO.
Serviciul Român de Informații (SRI) a cerut Autorității respective retragerea cetățeniei române a Victoria Furtună, președinta partidului „Moldova Mare” din Republica Moldova, care deține dublă cetățenie, cea a R. Moldova și cea a României. Astfel, aceasta este așteptată vineri, 16 decembrie, la sediul din București al Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru audiere, scrie Europa Liberă România. … Articolul SRI cere retragerea cetățeniei române pentru Victoria Furtună apare prima dată în ZUGO.
Ambasadorul Victor Chirilă, după declarațiile Maiei Sandu: „Unirea cu România nu este anti-Republica Moldova” # Zugo.md
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, a publicat o postare pe Facebook în care susține că idealul Unirii cu România este „firesc, moral și istoric legitim” și subliniază că acesta nu este îndreptat împotriva Republicii Moldova, ci are un caracter anti-imperialist. Declarațiile au fost făcute în contextul declarației președintei Maiei Sandu care a afirmat, … Articolul Ambasadorul Victor Chirilă, după declarațiile Maiei Sandu: „Unirea cu România nu este anti-Republica Moldova” apare prima dată în ZUGO.
„Am o întrebare însă e fără răspuns”: Mama lui Mihăiță, după ce ședința de judecată a fost fixată în ziua morții fiului său # Zugo.md
Raisa Ciurel, mama lui Mihail Beșliu, adolescentul care și-a pierdut viața într-un accident rutier, a criticat stabilirea datei următoarei ședințe de judecată chiar în ziua în care se împlinesc doi ani de la decesul fiului său. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe rețelele sociale, femeia a acuzat lipsa de empatie a instanței și … Articolul „Am o întrebare însă e fără răspuns”: Mama lui Mihăiță, după ce ședința de judecată a fost fixată în ziua morții fiului său apare prima dată în ZUGO.
„O situație fără precedent”: Un elefant a vânat și a omorât peste 20 de oameni în câteva zile. Autoritățile încă nu au reușit să-l captureze # Zugo.md
Cel puțin 20 de persoane au fost ucise de un elefant sălbatic în decurs de 9 zile în statul Jharkhand, din estul Indiei, au declarat oficialii, adăugând că animalul nu a fost încă capturat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un elefant sălbatic a vânat și ucis peste 20 de oameni într-un stat din India, autoritățile … Articolul „O situație fără precedent”: Un elefant a vânat și a omorât peste 20 de oameni în câteva zile. Autoritățile încă nu au reușit să-l captureze apare prima dată în ZUGO.
Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri, potrivit Eurostat # Zugo.md
Turiştii au petrecut, în trimestrul trei din 2025, aproximativ 398,1 milioane de nopţi în spaţii de cazare închiriate pe termen scurt din Uniunea Europeană, în creştere cu 8,7% faţă de perioada similară din 2024, arată datele Eurostat, citate de StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cel mai semnificativ avans s-a înregistrat în iulie, de 10% comparativ … Articolul Destinația turistică neașteptată care a devenit cea mai populară în Europa. Topul celor mai vizitate locuri, potrivit Eurostat apare prima dată în ZUGO.
Guvernul olandez a interzis deținerea a două rase populare de pisici: Scottish Fold și Sphynx, începând cu 1 ianuarie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Interdicția are scopul de a preveni achiziționarea de animale noi și de a opri proliferarea acestor rase, care prezintă riscuri inerente pentru sănătate, scrie ilPost, citat de StirileProTV. Scottish Fold … Articolul Două rase populare de pisici au fost interzise într-o țară europeană de la 1 ianuarie apare prima dată în ZUGO.
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a Concursului Eurovision Song Contest 2026, potrivit rezultatelor tragerii la sorți desfășurate luni, 12 ianuarie, la Primăria din Viena, eveniment care a marcat startul oficial al celei de-a 70-a ediții a competiției muzicale europene, transmite moldpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform organizatorilor, prima semifinală va avea loc … Articolul Cu ce țări va concura R. Moldova în prima semifinală Eurovision 2026 apare prima dată în ZUGO.
