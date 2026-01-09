Escrocherie cu USDT în Chișinău. Un tânăr de 26 de ani a fost condamnat după ce ar fi prejudiciat victimele cu peste 700 000 lei
Sinteza, 9 ianuarie 2026 14:40
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, în care un tânăr în vârstă de 26 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a trei episoade infracționale. Potrivit materialelor cauzei, în perioada 22 – 30 august 2022, inculpatul, având intenția de a se îmbogăți, a pus în aplicare o […]
• • •
Acum 30 minute
14:40
14:30
În perioada anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de 41 150 478,3 mii lei (peste 41,15 miliarde lei), cu 2 873 566,0 mii lei mai mult (+7,5 %) comparativ cu perioada analogică a anului 2024. Ponderea principală în structura încasărilor o deține TVA, cu circa 66,6 %, urmată […]
14:30
Spitalul raional Ocnița a finalizat lucrări de modernizare a infrastructurii, cu sprijinul CNAM # Sinteza
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), menite să îmbunătățească accesul și condițiile pentru pacienți. În cadrul acestui proiect au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizare a căilor de acces, precum și reparația pereului […]
Acum o oră
14:20
Un moldovean de 34 de ani a murit în Italia după ce a căzut în afara pârtiei în timp ce practica snowboard # Sinteza
Un moldovean în vârstă de 34 de ani a murit după o cădere în afara pârtiei, în zona Cervinia, unde ieșise să practice snowboard, la scurt timp după ce ajunsese în stațiune împreună cu partenera sa. Potrivit primelor reconstituiri, relatate de publicația Aosta Sera, miercuri, 7 ianuarie, în jurul orei 13.30, bărbatul a urcat cu instalațiile […]
Acum 6 ore
10:20
Primăria Sireți, câștigătoare Moldova Eco Energetică 2025 după investiția într-un parc fotovoltaic de 200 kW # Sinteza
Autoritățile din satul Sireți, raionul Strășeni, au transformat complet modul în care localitatea își asigură iluminatul public și consumul de energie al instituțiilor publice. Prin construcția unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 200 kW localitatea asigură energia necesară pentru iluminatul stradal, clădirile publice și utilitățile locale, reducând semnificativ costurile la energie electrică, achitate de […]
10:20
Funcționarii postului vamal de frontieră Palanca au supus controlului de specialitate un mijloc de transport de model VW Passat, care se deplasa din Republica Moldova spre Ucraina. La volanul automobilului se afla un cetățean ucrainean, în vârstă de 23 de ani. Deși acesta a declarat că nu transportă bunuri pasibile declarării, în urma controlului vamal […]
10:20
Metronidazol în ouăle de consum. ANSA suspendă importurile de furaje și retrage produse de pe piață # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor implementează un program riguros de control al reziduurilor de produse de uz veterinar, totodată își fortifică continuu capacitatea de control și testare. Astfel, ca urmare a prelevării de către inspectori a probelor de ser de la păsări din cadrul unei ferme autohtone și testării acestora în laborator, a fost depistată […]
10:20
În urma condițiilor meteo nefavorabile salvatorii și pompierii din toată țara au fost antrenați pentru lichidarea consecințelor situațiilor de risc, dar și ajutorarea populației aflate în dificultate. În ultimele 24 de ore angajații IGSU au realizat 88 de intervenții, cele mai multe din ele 33 la efectuarea lucrărilor de tractare și deblocare mijloacelor de transport […]
10:20
Grupare criminală specializată în migrație ilegală, documentată și destructurată de Poliția de Frontieră # Sinteza
În urma unui complex de măsuri speciale de investigație și acțiuni operative desfășurate în mod sistematic, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Est, sub coordonarea Procuraturii Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, au documentat și destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializată în organizarea migrației ilegale cu caracter transfrontalier. Activitatea infracțională a grupării a fost monitorizată […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Un avion a lovit un stol de păsări deasupra aeroportului din Cluj-Napoca, iar piloții au luat decizia de a renunța la aterizare. De asemenea, un alt avion care venea din Turcia a fost întors din drum din cauza vremii, informează Digi24. Pe aeroportul din Cluj-Napoca un avion a fost nevoit să anuleze aterizarea după ce a […]
14:30
Grădinițele din municipiul Chișinău vor activa marți, în ajunul Crăciunului, după un program prescurtat, anunță Direcția generală educație, tineret și sport a Capitalei, transmite Omniapres. Potrivit autorităților municipale, instituțiile preșcolare vor fi deschise între orele 07:00 și 16:00. Pentru părinții care nu vor putea prelua copiii în acest interval, vor fi organizate grupe de serviciu, la […]
13:20
Apple a anunțat că pregătește o schimbare majoră în strategia de lansare a noilor modele de iPhone, ceea ce ar putea aduce debutul iPhone 18 în primăvara anului viitor. Apple amână o parte din lansări pentru primăvara viitoare Apple va schimba strategia de lansare a noilor iPhone-uri, urmând ca doar cele mai scumpe modele să fie prezentate […]
13:20
Un bărbat de 40 ani a fost condamnat la 25 ani de pușcărie după ce a abuzat sexual fiica de 3 ani a concubinei sale # Sinteza
Procuratura anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 40 de ani de la nordul țării, acuzat de viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că bărbatul, în perioada de timp cuprinsă între anii 2021 și 2023, fiind în relație de concubinaj cu o femeie, a […]
13:20
Tentativă de transport ilicit la Aeroportul Internațional Chișinău. Un pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări, depistate în bagaje # Sinteza
Doi nerezidenți depistați la Aeroport, cu bunuri pe care intenționau să le transporte ilicit. Cazurile au fost documentate de angajații Poliției de Frontieră, în conlucrare cu funcționarii vamali, urmare a controlului de specialitate al pasagerilor ce aveau drept destinație Tel Aviv și Londra. În timpul controlului, echipa comună a avut suspiciuni în ceea ce privește […]
13:10
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală au înregistrat venituri de peste 17 miliarde de lei în 2025 # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a acumulat, în anul 2025, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de circa 17 miliarde 494 milioane de lei. Acumulările în fondurile AOAM în 2025 au fost în creştere cu 1,5 miliarde de lei în comparaţie cu cele înregistrate în 2024. Principala sursă de venituri […]
11:10
Pompierii din capitală au evacuat 32 persoane care riscau să se intoxice cu fum în urma unui incendiu. Cazul a avut loc în noaptea de 06 ianuarie 2025, într-un bloc locativ cu 16 nivele din strada Unirii Principatelor 1, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 00:43. Potrivit informațiilor înregistrate, la […]
11:10
Dosar de corupție la cimitirul „Sfântul Lazăr”. Patru bărbați, inclusiv un preot, trimiși în judecată # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, printre care trei persoane publice și un cleric bisericesc, de comiterea infracțiunilor de corupere pasivă escrocherie și trafic de influență. Potrivit probatoriului, unul […]
11:10
Ambulanțe blocate și mașini derapate. Intervenții ale pompierilor în mai multe raioane ale țării # Sinteza
În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au realizat 45 de misiuni, pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale. Cele mai multe intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, dar și la efectuarea lucrărilor de tractare-deblocare a mijloacelor de transport rămase blocate din cauza ghețușului și ninsorii. Un caz unde a fost necesară intervenția pompierilor a fost înregistrat […]
11:10
Peste 12 500 de femei au beneficiat în 2025 de servicii de depistare precoce a cancerului mamar # Sinteza
Peste 12 500 de femei din municipiile Chișinău și Bălți, dar și din raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Fălești și Căușeni au beneficiat pe parcursul anului trecut de servicii de depistare precoce a cancerului mamar. Aceste servicii au fost oferite persoanelor cu simptome suspecte, facilitând accesul rapid la investigații de specialitate. Din numărul total, peste cinci […]
11:00
Autoturism furat din Franța, descoperit la PTF Sculeni. Poliția de Frontieră a reținut vehiculul # Sinteza
Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism care figura în bazele de date ca fiind furat din Franța. În ziua de 02 ianuarie a.c, în jurul orei 10.35, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, s-a prezentat pentru efectuarea […]
11:00
Cine beneficiază de reducere de 80% la prima de asigurare medicală achitată până la 31 martie # Sinteza
Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de facilități substanțiale, prevăzute de legislație. Astfel, proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de […]
5 ianuarie 2026
12:40
Cine e Alvin Hellerstein, magistratul care îl judecă pe Maduro. A gestionat cazuri de terorism și securitate națională # Sinteza
Nicolas Maduro, președintele venezuelean arestat de Statele Unite ale Americii, va fi judecat de magistratul Alvin Hellerstein. Judecătorul Alvin Hellerstein, un judecător federal evreu ortodox în vârstă de 92 de ani, a fost numit să prezide procedurile penale împotriva lui Nicolas Maduro, potrivit JPost. Procesul va avea loc la tribunalul Districtului Sudic din New York, în Manhattan, […]
12:20
Și-a falsificat identitatea pe WhatsApp și a înșelat un bărbat de bani. Un tânăr de 24 ani din Chișinău a fost condamnat # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui tânăr în vârstă de 24 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prin sentința instanței de judecată, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în luna […]
11:40
„Legea freelancerilor” a intrat în vigoare în Republica Moldova. Impozit unic de 15% și proceduri simplificate # Sinteza
Din 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare un nou regim fiscal dedicat activității economice independente a persoanelor fizice, cunoscut drept „Legea freelancerilor”. Pentru prima dată, freelancerii au un cadru legal separat, simplificat și adaptat realităților muncii independente, fără drumuri inutile și fără birocrație complicată. Freelancerii sunt persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente în […]
11:30
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, ca urmare a sporirii tensiunilor interne și a riscurilor de securitate existente în regiune. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada prin telefon sau e-mail pentru a comunica locul unde se […]
11:30
Horoscop ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, iar Săgetătorii își redefinesc prioritățile financiare # Sinteza
Odată cu începutul unui nou an calendaristic, Soarele în Capricorn scoate în prim-plan teme precum ambiția, structura, disciplina și tradiția. În ianuarie 2026 începe sezonul responsabilității, așa că evită promisiunile făcute în grabă. Doar angajamentele asumate cu seriozitate vor rezista. Berbec Ianuarie 2026 te împinge să ieși din zona de confort. Chiron direct în zodia […]
11:20
Pe parcursul anului 2025, Parlamentul Republicii Moldova și-a deschis ușile pentru aproximativ 13 500 de persoane. Peste 10 000 dintre acestea au beneficiat de tururi ghidate în clădirea instituției parlamentare, iar celelalte au participat la evenimentele publice și sociale organizate de Parlament. În anul 2025 au fost organizate, în total, 342 de tururi ghidate. Cele […]
11:20
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 182,1 milioane de lei în perioada 1-4 ianuarie 2026 # Sinteza
În perioada 1-4 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 182,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 122,8%. Totodată, în perioada 1- 4 ianuarie 2026, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășește limita […]
11:20
Alianța pentru Unirea Românilor solicită declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial autorităților statului român – Președinției, Parlamentului și Guvernului României – declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii. Anul […]
10:00
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de combatere a corupției și recuperării bunurilor infracționale. Potrivit datelor Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA (ARBI), active de peste 290 de milioane de lei au fost sechestrate în baza delegațiilor procurorilor. Indisponibilizările au avut loc în cauze penale, aflate în […]
10:00
Droguri de tip PVP și MDMA, depistate la 11 persoane în Chișinău de către BPRO în ultima săptămână # Sinteza
Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) a depistat, pe parcursul unei săptămâni, 11 cazuri de consum și deținere de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. Descoperirile au fost făcute în urma acțiunilor zilnice de patrulare desfășurate de polițiști. Potrivit informațiilor oficiale, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în sectorul Buiucani, unde patru bărbați […]
10:00
CNAM extinde lista medicamentelor compensate pentru pacienții cu diabet zaharat și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant # Sinteza
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant beneficiază de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate a fost completată cu un nou preparat ce conține combinația Sitagliptinum […]
10:00
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări privind completarea Declarației TVA începând cu 1 ianuarie # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează despre intrarea în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2026, a modificării modului de completare a Declarației privind TVA. Astfel, au fost introduse măsuri de simplificare a declarării și achitării TVA aferente achizițiilor efectuate de la: – furnizori care nu au sediul, domiciliul sau reședința obișnuită în Republica Moldova, pentru: – […]
09:50
Moldovenii vor plăti mai mult pentru energia electrică și posibile majorări din februarie. Explicația autorităților # Sinteza
Deşi tarifele la energia electrică nu au fost majorate, moldovenii vor achita mai mult pentru curent, începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care consumatorii vor achita mai mult pentru energia electrică este că statul nu va mai oferi compensaţii la curent pentru primii 110 kW din ajutorul oferit de UE. Astfel, tarifele vor reveni la nivelul […]
09:50
Eva Schloss, supraviețuitoare de la Auschwitz și sora vitregă a Annei Frank, s-a stins la 96 de ani # Sinteza
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank şi una dintre supravieţuitoarele lagărului de exterminare de la Auschwitz, a murit sâmbătă, 3 ianuarie, la Londra, la vârsta de 96 de ani. Informaţia a fost confirmată de familia sa, care a anunţat public decesul duminică, 4 ianuarie. De-a lungul vieţii, Eva Schloss a fost implicată constant în activităţi educaţionale dedicate memoriei Holocaustului şi transmiterii experienţelor […]
09:40
Partidele politice sunt obligate să prezinte rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul II al anului 2025 până la 15 ianuarie 2026 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că termenul de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru cel de al doilea semestru al anului 2025, este data de 15 ianuarie curent. Potrivit prevederilor art. 29 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, Codului electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, raportul se prezintă în […]
09:40
Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară # Sinteza
Trump cere „acces total” în Venezuela și amenință cu intervenții militare într-o altă țară. Donald Trump a atacat, din nou, guvernul venezuelean și a cerut „acces deplin” la resursele naturale ale țării, inclusiv petrolul. Președintele american a amenințat cu noi atacuri dacă guvernul nu „se comportă corect”. Aceste declarații au fost făcute la bordul aeronavei […]
30 decembrie 2025
15:10
Cod Galben de vânt puternic – Autoritățile avertizează populația să respecte măsurile de siguranță # Sinteza
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă în perioada 30 decembrie, ora 20:00 – 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord-vest, cu rafale ce pot atinge 15–18 m/s. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscurilor generate […]
15:00
Marți, 30 decembrie, la Reședința Mitropolitană din Chișinău a avut loc sinaxa arhierească a ierarhilor Bisericii Ortodoxe din Moldova, desfășurată sub președinția Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Evenimentul a fost onorat de prezența Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, care a participat la discuțiile purtate de membrii Sinodului, alături de ierarhii Bisericii, […]
12:50
„KENȚII” din plen: cum se planifica „nistojeala” alcoolului în timp ce Parlamentul vota bugetul pe 2026 # Sinteza
Ultima ședință a Parlamentului din acest an, una declarată drept foarte importantă pentru că a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2026, a avut și un „moment de destindere” care nu ținea nici de cifre, nici de politici publice. Ci de… alcool, transmite libertv.md. Mai mulți deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au […]
12:40
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința a unui bărbat în vârstă de 38 de ani, învinuit de vătămare intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a cauzat decesul victimei, transmite alerta.md. Inculpatul i-a aplicat părții vătămate multiple lovituri cu […]
12:10
A intrat în vigoare metodologia privind verificarea gestiunii financiare a partidelor politice # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, începând cu data de 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare prevederile Hotărârii CEC nr. 425/2025, privind aprobarea Metodologiei de efectuare a misiunii pe baza procedurilor convenite privind gestiunea financiară a partidelor politice. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 646–650. Metodologia stabilește cadrul procedural minim pentru desfășurarea […]
12:10
Dieta Rina – cunoscută și sub numele de dieta de 90 de zile – este un program structurat de slăbire construit în jurul unui ciclu de rotație a alimentelor de 4 zile. Spre deosebire de dietele tradiționale de numărare a caloriilor, abordarea Rinei separă alimentele în funcție de tip în fiecare zi (adesea numită strategie „disociată” […]
11:40
Activitatea de voluntariat va fi reglementată de o lege nouă, armonizată cu legislația UE. Proiectul de lege cu privire la activitatea de voluntariat a fost votat în lectura a doua de 66 de deputați. Documentul are drept scop crearea condițiilor necesare pentru creșterea nivelului de implicare și participare civică a cetățenilor de toate vârstele, precum […]
11:30
Primarul Ion Ceban acuză PAS de respingerea tuturor amendamentelor MAN la bugetul pentru 2026 # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat că majoritatea parlamentară PAS a respins toate amendamentele înaintate de MAN la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026. Potrivit lui Ceban, decizia a fost luată în pofida declarațiilor anterioare ale președintei Maia Sandu, care a afirmat public că PAS ar […]
29 decembrie 2025
18:40
VIDEO// Jurnalista Daniela Balan pentru presa din Ucraina: „Parcursul comun al Moldovei și Ucrainei spre UE consolidează securitatea regională” # Sinteza
Jurnalista și expertul în comunicare Daniela Balan a comentat pentru o sursă media din Ucraina subiectul parcursului comun al Republicii Moldova și Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană, subliniind că eurointegrarea „într-un singur pachet” reprezintă o soluție logică și deja verificată în practica Uniunii Europene. Jurnalista a declarat că UE abordează, în mod tradițional, extinderea […]
15:00
Astăzi, în cadrul ședinței în plen a Parlamentului, deputata PSRM Alla Darovannaia a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care prevede majorarea indemnizației pentru deces. Potrivit deputatei, indemnizația de deces se menține la nivelul de 1.100 de lei de foarte mulți ani, în pofida creșterii constante a […]
14:50
Ideea de „lipici pentru oase” sună ca din science-fiction: în loc de plăci, șuruburi și tije metalice, medicul ar uni fragmentele de oasele fracturate cu un adeziv care se întărește rapid și apoi dispare treptat, pe măsură ce osul se vindecă. Totuși, exact această direcție a atras atenția publicului în 2025, când mai multe surse […]
14:40
Facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor pentru moldovenii care revin în țară din diasporă # Sinteza
Moldovenii care decid să revină în țară din diasporă vor beneficia de facilități extinse. Un proiect de lege care propune acest lucru a fost votat de Parlament în lectura a doua. Inițiativa de modificare a Legii privind repatrierea bunurilor aparține deputaților din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Valeriu Robu, Alic Baraboi, Ana Butucea, Ilie […]
14:40
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore # Sinteza
Peste 80 de misiuni au fost desfășurate de salvatorii și pompierii IGSU în ultimele 24 de ore, dintre care 34 de intervenții au fost pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. Cele mai multe misiuni au fost efectuate pentru înlăturarea copacilor doborâți de vânt. Astfel, pompierii din municipiul Chișinău au intervenit în 8 cazuri de […]
